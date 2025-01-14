Тренер «Ак Барса» Гатиятулин назвал главные факторы победы над «Амуром»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу над «Амуром» (4:1) в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Рулевой «барсов» выделил хорошее движение хоккеистов казанской команды.

— Готовимся к каждой игре, хотим своими активными действиями в зоне атаки заставлять соперника ошибаться. Когда мы в хорошей физической форме — это удается. Трудно на протяжении всего сезона так идти, но сегодня у нас получалось, особенно в первом периоде. Нам было важно распределить нагрузку на все 60 минут, с этим ребята справились. Хорошо двигались, выполняли тренерское задание, создавали моменты и реализовали их. Есть понимание, что «Амур» дома играет активно, в составе есть мастеровитые ребята, следовало не дать им шансов использовать свои сильные стороны, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

Встреча в Хабаровске закончилась победой «Ак Барса» со счетом 4:1. В составе казанской команды дважды отличился Александр Барабанов, еще по разу забили Алексей Пустозеров и Семен Кошелев. У хабаровчан единственную шайбу забросил Владислав Барулин. Послезавтра, 16 января, команды проведут ответный очный поединок в Хабаровске.

«Ак Барс» вернулся на третье место в Восточной конференции, подвинув «Металлург». Обе команды имеют в своем активе по 58 очков, но казанцы опережают «Магнитку» по дополнительным показателям. «Амур» идет последним в турнирной таблице Востока с 23 баллами.



Зульфат Шафигуллин