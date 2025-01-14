В России будут наказывать несовершеннолетних за истязания детей

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуме России разрабатывается законопроект, направленный на ужесточение наказаний для несовершеннолетних за истязания детей и своих сверстников, сообщила РИА «Новости» член комитета по защите семьи Василина Кулиева.

Она подчеркнула необходимость введения более строгих санкций, так как нынешние меры часто неэффективны и не тормозят жестокие поступки молодежи, которые совершаются ради «хайпа» в социальных сетях.

Поводом для обсуждения закона стал недавний инцидент в Москве, где школьница ударила ногой малыша во время записи видео с подругой. Видео, на котором видно, как ребенок плачет, получило широкую огласку в социальных сетях, после чего виновницы удалили свои аккаунты. Столичный Следком возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Кулиева уточнила, что такие действия подростков должны иметь последствия, и что она намерена подготовить законопроект, который поможет привлечь к ответственности тех, кто не понимает границы допустимого поведения. Важно, чтобы подростки осознали, что их действия могут иметь серьезные последствия.

Напомним, что в Татарстане возбудили уголовное дело после избиения мальчика сверстниками.



Анастасия Фартыгина