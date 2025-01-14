В Зеленодольском районе пострадал рабочий из-за взрывной деформации емкости

Фото: Максим Платонов

В Зеленодольском районе Татарстана произошел несчастный случай, в результате которого пострадал 35-летний рабочий. Инцидент случился сегодня около 10.40 в поселке Новониколаевский на территории индустриального парка, где с емкости с лаком под давлением сорвалась крышка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В момент происшествия мужчина, выполнявший ремонт двигателя, оказался рядом с опасной емкостью. В результате удара он получил травмы и был госпитализирован. Информация о состоянии пострадавшего на данный момент не уточняется.

На место происшествия выехал представитель Зеленодольской городской прокуратуры, который инициировал проверку соблюдения законодательства об охране труда. Прокуратура намерена выяснить все обстоятельства инцидента и принять необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Анастасия Фартыгина