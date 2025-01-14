В Казани приостановили деятельность кафе Kantin после пищевого отравления
Суд приостановил деятельность кафе Kantin в Казани на 50 суток после того, как Управление Роспотребнадзора получило семь обращений о пищевом отравлении среди посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.
- Как выяснили инспекторы, отравление произошло после употребления кулинарной продукции, такой как шаурма и габит с курицей, 5 и 6 января 2025 года.
Проверка, проведенная 7 января, выявила многочисленные нарушения санитарных норм, включая отсутствие производственного контроля и моечных ванн, а также несоблюдение технологии приготовления блюд. В результате проверки было снято с реализации 33 партии пищевой продукции общим весом 163 кг, а в пробах обнаружены опасные бактерии, такие как кишечная палочка.
Несмотря на это, у заболевших посетителей и персонала не выявили возбудителей кишечных инфекций по результатам лабораторных исследований. Материалы дела были переданы в суд, который принял решение о временном приостановлении работы кафе.
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