Татарстанец предстанет перед судом за преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки
В Татарстане местный житель предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.
По версии следствия, в августе 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении 11-летней дочери своей сожительницы.
Инцидент стал известен после того, как девочка рассказала о произошедшем своему отцу, который незамедлительно обратился в правоохранительные органы. На основании ходатайства следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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