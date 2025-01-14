Татарстанец предстанет перед судом за преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки

Фото: Максим Платонов

В Татарстане местный житель предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, в августе 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении 11-летней дочери своей сожительницы.

Инцидент стал известен после того, как девочка рассказала о произошедшем своему отцу, который незамедлительно обратился в правоохранительные органы. На основании ходатайства следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.