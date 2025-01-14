ВЭФ: искусственный интеллект создаст 170 млн новых рабочих мест

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Согласно исследованию Всемирного экономического форума (ВЭФ), к 2030 году искусственный интеллект (ИИ) станет причиной создания 170 млн новых рабочих мест. Об этом сообщили в «Ведомостях».

Однако ожидается сокращение текущих вакансий и специальностей на 22%. Данные исследования, проведенного среди 11 тыс. работодателей из 55 стран, были опубликованы 8 января 2025 года, в преддверии Давосского форума.

Авторы отчета подчеркивают, что, несмотря на ожидаемое сокращение рабочих мест, чистый прирост занятости составит около 7%. Это связано с тем, что около 8% рабочей силы будет перенаправлено в новые сферы деятельности, что потребует от сотрудников адаптации и переобучения. В ответ на вызовы, связанные с внедрением ИИ, 77% работодателей выразили готовность инвестировать в повышение квалификации своих сотрудников.

При этом более половины компаний планируют изменить свою бизнес-структуру для интеграции ИИ, а 65% работодателей намерены нанимать специалистов с навыками работы с новыми технологиями.

Тем не менее около 40% компаний могут сократить штат, если автоматизация задач станет возможной благодаря ИИ. Примечательно, что 86% работодателей уверены в том, что ИИ кардинально изменит рынок труда, особенно в сферах финансов и электроники.

Анастасия Фартыгина