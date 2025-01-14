Дебютная шайба Пустозерова помогла «Ак Барсу» обыграть «Амур» в Хабаровске

«Ак Барс» обыграл в Хабаровске «Амур» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина продлила победную серию до трех игр подряд.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Алексей Пустозеров, Семен Кошелев и дважды Александр Барабанов. У «Амура» единственный гол в активе Владислава Барулина. Ворота «Ак Барса» защищал Амир Мифтахов.

В четверг команды проведут еще один поединок в Хабаровске в рамках чемпионата КХЛ. В последний раз «Ак Барс» уступал «Амуру» в гостях 21 октября 2020 года (1:7). С тех пор «барсы» одержали в Хабаровске шесть побед подряд.

«Ак Барс» вернулся на третье место в Восточной конференции, обойдя «Металлург» по дополнительным показателям. Обе команды набрали по 58 очков, при этом казанцы имеют матч в запасе. «Амур» остался на последней строчке турнирной таблицы Востока с 23 баллами.

Для форварда Пустозерова шайба стала дебютной в составе «Ак Барса» после декабрьского перехода из «Салавата Юлаева».

«Амур» — «Ак Барс» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы:

0:1 Пустозеров (Дыняк, Лямкин, 16:17)

1:1 Барулин (Гальченюк, Броадхерст, 26:51)

1:2 Кошелев (Князев, 28:38)

1:3 Барабанов (Лучевников, Галимов, 41:20)

1:4 Барабанов (Коршков, 58:07, ПВ)

Зульфат Шафигуллин