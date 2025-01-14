КАМАЗ занял второе место в стране по продажам крупнотоннажных грузовиков в 2024 году

Фото: Тимур Рахматуллин

КАМАЗ вошел в топ-3 по продажам крупнотоннажных грузовиков. По итогам 2024 года в России реализовали 124 тыс. новых грузовых автомобилей, из которых 102 тыс. составляют крупнотоннажные (HCV) модели. Об этом сообщили в агентстве «АВТОСТАТ».

Несмотря на рост продаж среднетоннажных грузовиков (MCV) на 22,4%, рынок HCV столкнулся с серьезным снижением, упав на 18,8%.

На фоне общего падения продаж крупнотоннажных грузовиков, более 70% от всех реализованных моделей пришлись на пять ведущих брендов.

Лидером по продажам стал SITRAK с 19,4 тыс. единиц, за ним следуют КАМАЗ (17,3 тыс. шт.), Shacman (15,7 тыс. шт.), FAW (11,6 тыс. шт.) и Dongfeng (8,3 тыс. шт.). Особенно стоит уточнить, что модель SITRAK C7H вновь заняла первое место по популярности среди HCV, составив 19% от общего объема продаж.

Напомним, что в 2024 году продажи новых среднетоннажных грузовых автомобилей в России выросли на 22%, достигнув 22 тысяч единиц.



Анастасия Фартыгина