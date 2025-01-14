Госдума открыла весеннюю сессию 2025 года
В Государственной думе во вторник состоялось первое пленарное заседание весенней сессии 2025 года. Заседание открылось исполнением гимна России. Об этом пишет РИА «Новости».
На первом заседании выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций.
В ходе пленарного заседания парламентарии также утвердят программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь.
Напомним, перед началом осенней сессии 2024 года у Госдумы было 1 113 проектов по различным сферам, в которых были обозначены приоритетные направления: 236 из них приняли в первом чтении, еще два — во втором.
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