В Татарстане директора школы осудили за мошенничество с использованием служебного положения

Фото: Ирина Плотникова

В Агрызском районе вынесен приговор 51-летней женщине, ранее занимавшей должность директора местной школы, за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Прокуратура поддержала обвинение по статье 159 УК, уточнив, что директор разработала фиктивные приказы об оплате замещения часов педагога, в результате чего школа получила более 9 тыс. рублей за работу, которую никто не выполнял.

Кроме того, обвиняемая незаконно устроилась на должность педагога-психолога без согласования с работодателем и получала зарплату вплоть до декабря 2021 года. Общая сумма похищенных средств составила более 96 тыс. рублей.

Несмотря на доказательства, женщина не признала свою вину и не возместила причиненный ущерб. Суд назначил ей штраф в размере 100 тыс. рублей и удовлетворил иск прокурора о возмещении материального вреда, однако приговор пока не вступил в законную силу.

Анастасия Фартыгина