Минниханов назначил Ильсура Ихсанова новым постпредом Татарстана в Башкортостане

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Ильсура Ихсанова на пост постоянного представителя республики в Башкортостане на срок три года. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте раиса.

Ихсанов ранее возглавлял ООО «Правовое агентство «Юристъ», в январе 2023 года он был награжден медалью «100 лет образования ТАССР» за вклад в развитие социально-экономического потенциала Татарстана.

На этот пост Ихсанова назначили после ухода Юсупа Якубова, который решил покинуть должность по собственному желанию. Якубов занимал пост постпреда с 2020 года и стал свидетелем ключевых событий, включая Всероссийскую перепись населения, и периодов напряженности в отношениях между Татарстаном и Башкортостаном.



Анастасия Фартыгина