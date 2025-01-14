В Казани водителя «Ауди» задержали за дрифт и множество нарушений ПДД

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 6 января 2025 года в 09.02 сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя автомобиля «Ауди», который умышленно выполнял дрифт напротив дома №2 по улице Коротченко. Данная ситуация была зафиксирована благодаря материалам из соцсетей, а также анализу записей с камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

В результате оперативной работы была установлена личность 58-летнего водителя, ранее привлекавшегося к административной ответственности 110 раз за нарушения правил дорожного движения.

7 января 2025 года было принято решение о возбуждении дела и начале административного расследования в отношении водителя по нескольким пунктам правил дорожного движения. В ходе дальнейших проверок, 13 января, автомобиль «Ауди» был остановлен, и водитель признал свою вину в совершенных правонарушениях.

При осмотре автомобиля выяснилось, что на передние боковые стекла была нанесена цветная пленка, не соответствующая требованиям технического регламента. В результате составлены административные материалы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях, включая тонировку, не вписание в полис ОСАГО и опасное вождение.

Напомним, что за первые 12 дней января 2025 года на дорогах Татарстана произошло 68 аварий, в которых погибли 14 человек и 82 получили травмы, что свидетельствует о росте числа жертв по сравнению с прошлым годом.

Анастасия Фартыгина