В Казани собираются ужесточить правила предоставления выплаты за подписание контракта с Минобороны

Теперь ее смогут получить только при заключении контракта от года — кроме подследственных заключенных

Фото: Мария Зверева

Власти Казани собираются ужесточить правила предоставления единовременной выплаты за подписание контракта с Минобороны в целях участия в специальной военной операции. Соответствующий проект постановления исполкома столицы Татарстана поступил сегодня на антикоррупционную экспертизу.

Напомним, с июля 2024 года выплата составляет 300 тыс. рублей. Изначально она полагалась всем категориям граждан, однако теперь исполком хочет изменить условия предоставления. Теперь контракт должен быть заключен на срок от года и более. На выплату также не смогут претендовать подследственные и заключенные.

— Единовременная выплата производится однократно гражданам Российской Федерации, обратившимся лично в один из военных комиссариатов районов г. Казани или центр оформления на военную службу по контракту «Батыр» и заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции сроком на год и более в пункте отбора на военную службу по контракту (1 разряда), г. Казань (далее — Контракт). Единовременная выплата не предоставляется лицам, совершившим преступления, в отношении которых предварительное расследование приостановлено в соответствии с пунктом 3.1 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, — следует из предлагаемого документа.

Сейтумерова Анна / realnoevremya.ru

Кроме того, выплаты собираются продлить до середины 2025 года:

— Единовременная выплата производится гражданам, заключившим Контракт в период с 11.10.2023 по 03.11.2024 и с 03.01.2025 по 01.07.2025.

Подобные изменения последовали за решением правительства России, по которому с 1 января этого года заключенных лишили выплаты за подписание контракта с Минобороны.

Напомним, с нового года в Татарстане единовременная выплата военнослужащим при заключении контракта с Минобороны России составит 2,2 млн рублей.

Данная сумма складывается из нескольких составляющих: 1,5 млн рублей выплат от правительства Татарстана, 400 тысяч рублей от Минобороны и до 300 тысяч рублей от муниципалитетов Татарстана.