Российские военные взяли под контроль населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР
Минобороны России сообщило, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР.
— Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нескучное Донецкой Народной Республики, — сказано в сводке министерства.
Накануне Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Песчаное в Донецкой Народной Республике подразделениями группировки российских войск «Центр».
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