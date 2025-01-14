В Татарстане ожидается сильный ветер и метель 15 января
Гидрометцентр Татарстана предупредил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются на территории республики ночью и днем 15 января.
По данным синоптиков, местами ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с и метель, которая ухудшит видимость до 1—2 км. Непогода также затронет Казань.
- В Гидрометцентре Татарстана рассказали, какая погода ждет жителей республики с 14 по 19 января. В регионе продолжится влияние атлантических циклонов. В результате этого юго-западные воздушные потоки принесут в регион влажный и аномально теплый воздух, с температурами на 8—10 градусов выше многолетних значений.
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