Бенефициар «Татэкоресурса» строит двухэтажные квартиры на месте снесенного памятника

Фасад новостройки лишь немногим будет похож на утраченную усадьбу XIX века «Дом Долгова — Михайловых»

Фото: Максим Платонов

Девелопер Руслан Ковалев — глава и бенефициар «Татэкоресурса», также известный как застройщик ТЦ на месте Птичьего рынка, — начинает стройку в историческом квартале по соседству с музеем Боратынского. Через свою фирму «Капри» бизнесмен намерен возвести одноименный жилой комплекс на пересечении Толстого и Горького — на пустыре, где раньше стояла старинная усадьба XIX века и объект культурного наследия «Дом Долгова — Михайловых». Застройщика обязали выполнить фасад многоквартирной новостройки в стилистике снесенного особняка. Интересно, что Ковалев — не первый пытается начать здесь стройку, участок несколько лет переходил из рук в руки, но дальше расчистки территории дело не шло. Новому владельцу земли повезло больше — успел основать фундамент и нулевой этаж под подземный паркинг. Подробнее — в материале «Реального времени».

Соседи Боратынских

До 2010 года на пустыре на пересечении улиц Горького и Толстого в Казани стояли два дома под номерами 27 и 27а. Первым в 1864 году был построен 27а, спроектировал его архитектор В.К. Бечко-Друзинин. В каталоге-справочнике 1993 года «Республика Татарстан: памятники истории и культуры» уточняется, что дом имел два этажа. «Композиция фасада построена по симметричной схеме. Первый этаж рустован (облицован, — прим. ред.), окна отделаны профилированными наличниками. Окна второго этажа без наличников, сандрики прямоугольные, на крайних окнах арочные. Поздний классицизм». В 1994 году историческое здание взяли под охрану как объект культурного наследия «Дом Долгова — Михайловых».

27-й дом М.П. Марко — Михайловых был построен в 1880 году, также имел два этажа, и спроектировал его тот же архитектор. «Первый этаж рустован, окна отделаны профилированными наличниками и замками, окна второго этажа — сложными по форме наличниками и сандриками, фриз — сложным геометрическим орнаментом. Элементы декора классические, но обилие деталей придает дому эклектичный вид».



Дома были каменными, с мощными стенами. Их разобрали в 2009—2010 годах

— Второй дом стоял во дворе первого дома — видимо, это была одна общегородская усадьба Михайловых, до того как Долгов и Марко купили эти два дома. Я очень хорошо помню, у них были большие трехчастные ворота справа, каменные, которые как бы замыкали все пространство этой городской усадьбы, — рассказывает заместитель директора музея Е.А. Боратынского Ирина Завьялова, соседнего дома от будущей новостройки.

Дома были каменными, с мощными стенами. Их разобрали в 2009—2010 годах, поделилась собеседница, поскольку это происходило до начала реставрации музея в 2011 году. «Он числился в охране памятников. Там пошли какие-то трещины, уже были выселены жильцы, при последних еще жильцах дом сняли с охраны, и вскоре его передали, по документам, организации ЗАО «Баско» — они первые купили этот участок. Дом снесли, и участок несколько лет пустовал. Потом он переходил от одних владельцев к другим — мы наблюдали: то зарастал участок бурьяном, его вновь очищали, он снова зарастал. А с апреля [этого года] уже пошло бурное строительство», — рассказывает Завьялова.

«То зарастал участок бурьяном, его вновь очищали, он снова зарастал. А с апреля уже пошло бурное строительство», — рассказывает Завьялова. Фото Максима Платонова

Дружественный подрядчик

Обзванивать клиентов, оставивших заявки, начнут в июле, заявили в отделе продаж. На сайте дом отрекомендован как «галерея уникальных квартир в историческом центре Казани». Дом действительно будет находиться на территории исторического поселения Казани — это значит усложненную процедуру получения разрешения на строительство, включающую в себя межведомственную комиссию при мэре, градостроительный совет и межведомственную комиссию при президенте. «Это границы исторического поселения, там все объекты, строящиеся или реконструируемые, должны проходить эту процедуру», — пояснили собеседники, знакомые с ситуацией.

По словам Завьяловой, компания не стала пренебрегать археологическими изысканиями, и для раскопок пригласили специалистов: «Видимо, там нашлись более древние кладки. Вели дело очень профессионально, до начала активного строительства. Было очень интересно наблюдать».

Разрешение на стройку компания «Специализированный застройщик «Капри» получила в феврале этого года сроком до мая 2020. Как пояснили в пресс-службе мэрии, документ выдан на год, хотя завершение строительства запланировано на конец 2020 года.



По данным на паспорте объекта, генеральным подрядчиком строительства является компания «Родос», чей учредитель Рашит Мухаметзянов ранее возглавлял ликвидированную фирму Руслана Ковалева «РБК-Альянс». «Родос» работает с конца мая 2019 года.

Двухэтажные квартиры до 280 «квадратов»

Корреспондент «Реального времени» побеседовала с представителем генподрядчика, который представился Альбертом. Мужчина пояснил, что дом будет иметь переменную этажность:



— На Горького выходит два этажа, под старину будет вот эта часть, — показал собеседник фото на паспорте объекта. — Здесь когда-то был двухэтажный дом, мы его по фотографиям будем строить таким же, как тот, который был когда-то снесен, много лет назад.



Задняя часть дома будет иметь четыре этажа: «Дом будет ступенчатый, в глубину будет четыре этажа, в середине будет двор». Эта внутренняя более высокая часть дома будет выполнена в современном стиле.



В доме будет 21 квартира. В части, выходящей на улицу Горького, которую планируют построить в стиле неоренессанс, три двухэтажные квартиры площадью от 170 до 280 кв. м. В четырехэтажной части дома, находящейся в глубине двора, шесть двухкомнатных квартир, четыре трехкомнатных и одна четырехкомнатная — это информация на сайте, актуальная на момент подготовки материала (ранее там было указано, что, кроме перечисленных выше, в доме будут однокомнатные и 7-комнатные квартиры).

Разрешение на стройку компания «Специализированный застройщик «Капри» получила в феврале этого года сроком до мая 2020. Фото Максима Платонова

Наняли «Родос» несколько месяцев назад, поделился собеседник. Стройка, по его словам, началась месяц назад, и за это время начали заливать фундамент. Однако, как смогла убедиться корреспондент «Реального времени», уже завершено возведение по крайней мере подземного паркинга — это работа нескольких месяцев, даже без учета земляных работ (на рытье котлована).

На паспорте указан контактный номер застройщика, однако по нему не отвечали. Нам удалось связаться с директором ООО «Специализированный застройщик «Капри» Маратом Салимзяновым. Правда, он сразу отказался от комментариев. Компания была зарегистрирована два года назад, ее совладельцы, помимо Салимзянова (15%), — Руслан Ковалев, Игорь Красновский и Людмила Островская — по 25% у каждого, еще 10% у Раисы Ларионовой.

Ковалев является директором «Татэкоресурса», совладелицей которого указана его мама, Фарида Ковалева.

«Татэкоресурс» сейчас занят стройкой восьмиэтажного дома по улице Калинина, а также имеет отношение к компании «Белый дом», которая планирует строительство торгового центра на улице Белинского на месте снесенного в прошлом ноябре Птичьего рынка.