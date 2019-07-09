Кудрин в Думе: главные итоги работы Счетной палаты России

Глава ведомства о рисках кредитного пузыря, «деликатной задаче» по борьбе с коррупцией и нарушениях в госзакупках на 722 миллиарда рублей

Сегодня Алексей Кудрин отчитался в Госдуме о работе Счетной палаты за 2018 год — ведомство политик возглавил в мае прошлого года. В своем докладе Кудрин назвал «критическую черту» в потребительском кредитовании россиян, привел данные по коррупции, колоссальным затратам в сфере госзакупок — на нее пришлось более трети от всех нарушений, а также остановился на проблеме большого числа долгостроев. «Реальное время» собрало топ-10 важных итогов и фактов в работе палаты за указанный период.

1. Мониторинг достижения национальных целей

Выступая перед депутатами, Алексей Кудрин отметил, что новые цели развития страны, указанные президентом, заставили его ведомство сконцентрироваться на мониторинге выполнения нацпроектов и скорректировать стратегию Счетной палаты. Важнейшая задача, по его словам, — объективный анализ тенденций происходящего в стране.

— Наша роль не только критиковать, схватить за руку — что, безусловно, контрольный орган должен периодически делать, но и предложить конкретные решения, которые могут помочь в совершенствовании ситуации, — пояснил глава СП.

Вторая задача — развитие стратегического аудита, достижение национальных целей. Кудрин отметил, что у палаты новый аудитор в сфере стратегического аудита и появился соответствующий департамент. В ближайшие 6 лет будет проводиться регулярный мониторинг достижения национальных целей, и уже с февраля показатели нацпроектов можно отслеживать на сайте палаты, включая самые актуальные данные.

Кудрин добавил, что еще много нужно сделать для увеличения публичности, открытости, подотчетности процессов и принятия государственных решений: «Это касается и открытости полноты данных при принятии решений, максимизации обратной связи с обществом, общественного контроля». В частности, Счетная палата уже публикует результаты проверок: за полгода 2019 года опубликован 61 отчет, а за весь прошлый год — 67.

Алексей Кудрин отметил, что новые цели развития страны, указанные президентом, заставили его ведомство сконцентрироваться на мониторинге выполнения нацпроектов и скорректировать стратегию Счетной палаты

2. Рейтинг открытости министерств



Кудрин посетовал на недостаточную актуализацию данных и их полноту. «Мы провели анализ качества информационных систем ведомств, который показал, что они достаточно слабые. На основе этих информационных систем не всегда можно принимать управленческие решения», — заявил он.

В докладе «Открытость государства», презентованном на ПМЭФ-2019 и вызвавшем, по признанию Кудрина, «бурную дискуссию», фигурирует рейтинг открытости министерств и ведомств. Для этого потребовалось сделать несколько тестовых обращений от имени граждан.

3. Борьба с коррупцией

«Задача деликатная», — коротко охарактеризовал этот аспект Кудрин и сообщил, что на прошлой неделе с Генпрокуратурой было подписано соглашение о более тесном сотрудничестве.

Кудрин поблагодарил депутатов за корректировку закона о полномочиях палаты: «Это поможет проводить анализ деятельности «дочек» госкорпораций», — вернулся он к коррупционному аспекту.

4. Нарушения на 722 миллиарда рублей

По словам главы СП, количество нарушений во время проверок не обязательно должно расти: задача палаты — совершенствовать нормативные акты, чтобы уменьшать количество нарушений и, подчеркнул Кудрин, больше времени уделять профилактике.

За год ведомство провело 419 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на 10 тыс. объектов, на которых выявлено нарушений на 722 млрд рублей. Это следствие изменения нормативных актов и приказов Минфина: «У нас идет сокращение нарушений, потому что по новым правилам все нарушения, найденные в результате проверки, касающейся бухгалтерского учета, уточнения достоверности, и внесенные в период проверки, мы не учитываем как нарушения. То, что у нас меньше нарушений, — это даже положительно», — резюмировал он, напомнив о ситуации 2017 года с «Роскосмосом», «где более 800 млрд сразу было записано в размер нарушений».

«Задача деликатная», — коротко охарактеризовал борьбу с коррупцией Кудрин

5. После проверок 40 уголовных дел

За прошлый год СП направила 408 представлений и всего 28 предписаний, так как увеличилось выполнение представлений в срок.

Председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, содокладчик Кудрина, уточнила показатели после выступления коллеги: «В 1,6 раза увеличилось количество представлений, исполняемых в срок, в 2,5 раза уменьшилось количество неисполнявшихся представлений».

Инспекторы возбудили 81 дело об административных правонарушениях, 41 должностное лицо привлечено к ответственности, взыскано более 80 млн штрафов. Последовало 492 факта дисциплинарной ответственности, 21 человек был уволен. В правоохранительные органы направлено 120 материалов, по ним в прокуратуру внесено 99 предписаний, по итогам проверок открыто 40 уголовных дел — больше, чем годом ранее.

— Необходимо задать вопросы: это хорошо или плохо, положительный результат или это проблемный результат, — отметила Савастьянова. — Ни я, ни наш комитет на этот вопрос ответить не можем, потому что <…> взаимосвязи между количественными и цифровыми показателями и эффективностью, результатами проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий мы не видим.

6. Более трети нарушений по госзакупкам

Значительная доля — 38% — выявленных нарушений приходится на сферу государственных и муниципальных закупок, это почти 300 млрд рублей. Притом что годом ранее нарушения в этой сфере оценили на 118 млрд рублей:

— Мы стали выявлять больше нарушений в процедуре закупок, я считаю, в закупках сегодня одна из главных проблем. Мы еще не до конца научились предотвращать эти нарушения, — заключил Кудрин.

Ольга Савастьянова: «Взаимосвязи между количественными и цифровыми показателями и эффективностью, результатами проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий мы не видим»

7. Заморожено более 100 млрд руб. в 4 тысячах долгостроев

В этом году по всей стране будет проводиться анализ строительства незавершенных объектов, это станет одним из приоритетов, подчеркнул Кудрин. Проблема более всего характерна для Северо-Кавказского округа.

— Установлено более 4000 объектов незавершенного строительства, вложения более 100 млрд рублей «простаивают». Строительство 1180 объектов начато более 8 лет назад.

На сайте палаты можно найти панель со всеми незавершенными объектами по всем субъектам. Кудрин подчеркнул, что «необходимо увеличить ответственность за установку объекта и «омертвление» тех средств, которые на него тратятся».

Пока простаивают долгострои, 168 тыс. детей-сирот не могут дождаться жилья. Ожидание в ряде случаев превышает 10 лет, возмущенно сказал Кудрин. Это объясняется тем, что у субъекта не всегда есть средства, жилье порой можно получить только по решению судов, это меняет очередность получения жилья. Для решения этой проблемы нужны системные меры, которые «уже не раз предлагали правительству» и обсуждались правительством.

Удивительный момент, затронутый в докладе, — неработающая система «112». «На момент проверок система не была полностью развернута во всех регионах, в 17 регионах не позволяла передавать экстренные сообщения «01», «02», «03» автоматически», — перечислял Кудрин. По поручению президента правительство дорабатывает систему, добавил он.

Частой проблемой оказалась небрежность при подготовке пояснительных записок к законопроектам. При соответствующем анализе выяснилось, что в обоснованиях у 75% законопроектов, внесенных в Госдуму, указано, что допсредств не предусмотрено — в итоге часто это оказывается не так: «Зачастую только после принятия в первом чтении выясняются реальные расходы, как правило, это уже второе чтение».

Обоснования по средствам в большом количестве случаев указаны в виде отписки, и только у 5% есть серьезные обоснования: «Обоснования необходимо совершенствовать, а за некачественную подготовку законопроектов должна быть ответственность».

В этом году по всей стране будет проводиться анализ строительства незавершенных объектов, это станет одним из приоритетов, подчеркнул Кудрин

8. Сокращение дотаций регионам на нацпроекты

Далее Кудрин перешел к той самой ключевой задаче — выполнению нацпроектов. «Мы видим, как непросто начинается этот процесс, уже отмечали сложность управления этой системой нацпроектов». Госпрограммы, которые включали нацпроекты, пока не так эффективны, и нам нужно говорить о повышении качества госпрограмм, через которые они реализуются». В этом и следующем году на это будет обращено серьезное внимание, пообещал чиновник.

Поясняя этот аспект, Кудрин не мог не отметить уменьшение финансовых возможностей для выполнения нацпроектов: «Сократились дотации (44,9%) на сбалансированность, межбюджетные трансферты увеличились. Получилось, у регионов уменьшились ресурсы, которыми они сами распоряжаются. <…> Такое уменьшение самостоятельности мешает гибкости работы субъектов и не всегда приводит к эффективности, а иногда даже к искажению мотивации».

Регионы не всегда выполняют свои обязательства по нацпроектам: около 40—50 соглашений требуется от каждого проекта с федеральными органами, это больше 4000 соглашений в работе:

— Зачастую субъекты берут обязательства, непосильные для них, нам требуется очень внимательно смотреть на этот аспект. В результате анализа выяснилось, что только 11 регионов считают возможным исполнение поставленных целей, 15 считают показатели недостижимыми, 38 отмечают риски недостижения. Мы не говорим, что цели недостижимы, мы говорим, что нужно предусмотреть меры, которые бы обеспечили достижение.

Депутаты обратили больше всего внимания именно на этот пункт. Например, Николай Арефьев от КПРФ поинтересовался, контролирует ли палата выполнение нацпроектов, в чем причина их неудовлетворительного выполнения. «Какие-то проекты начали работать с октября, какие-то — с 1 января. Сейчас еще вносятся уточнения в некоторые составы нацпроектов. В том числе уточняется программа их выполнения. Поэтому некоторые расходы на старте были задержаны», — ответил Кудрин. К середине года процент выполнения расходов по нацпроектам догоняет общий процент выполнения по всем расходам федерального бюджета, а к концу года никаких вопросов не будет.

Николай Арефьев от КПРФ поинтересовался, контролирует ли палата выполнение нацпроектов, в чем причина их неудовлетворительного выполнения

Кудрин отметил, что регионам необходимо больше самостоятельности при исполнении нацпроектов — пока идет уменьшение этого фактора: «Большой акцент требуется сделать на развитие человеческого капитала и поддержку здравоохранения. Доля расходов ВВП на эти цели не изменилась по сравнению с предыдущими годами, хотелось бы увеличения».

9. Более половины предпринимателей считают бизнес опасной работой

Один из депутатов — Олег Николаев попросил докладчика пояснить, поменяет ли оценку делового климата в стране нацпроект развития предпринимательства. Кудрин ответил утвердительно, но попросил не сбрасывать со счетов другие моменты — например, работу правоохранительных органов:

— Более половины предпринимателей считают работу в бизнесе опасной, а работу соответствующих правоохранительных органов недостаточно справедливой и прозрачной — эти вопросы должны решаться вне проекта по поддержке МСБ. Только такое улучшение инвестиционного климата увеличит доверие молодежи к этому виду деятельности. Только 6% молодых людей хотят или готовы начать бизнес, 2% — открывают его.

Такие показатели недостаточны для страны, желающей прорыва в области частной инициативы, инвестиций, на основе которых будет обеспечиваться экономический рост, заявил Кудрин, приведя в пример Индонезию с показателем более 60%: «Нам нужно улучшить отношение к предпринимательству, но также и повысить безопасность предпринимательства, упростить процедуры, снизить административную нагрузку на бизнес».

Алексей Кудрин: «Более половины предпринимателей считают работу в бизнесе опасной, а работу соответствующих правоохранительных органов недостаточно справедливой и прозрачной — эти вопросы должны решаться вне проекта по поддержке МСБ»

10. Кредитного пузыря нет, но есть риски

Потребительское кредитование пока не подошло к состоянию пузыря, заявил глава СП в ответ на вопрос депутата Данила Шилкова об оценке Центробанком темпов роста кредитования как критических.

В прошлом году рост составил 20% — это очень большая цифра, но потребительское кредитование имеет свои границы, которые связаны с объективными обстоятельствами, ростом реальных доходов и финансовой грамотностью, продолжил Кудрин: «Это связано не только с рефинансированием или увеличением закредитованности — это свидетельствует и о расширении числа частников, что берут и те, кто раньше не брал кредиты».

Помимо повышения финансовой грамотности он отметил негативную сторону тренда — некоторым гражданам приходится брать у банков в долг из-за ухудшения жизни и финансового положения. Эти займы не всегда имеют перспективу к возврату, и здесь нужно быть очень аккуратными.

Спор Центробанка и Минэкономразвития он охарактеризовал как инициирование дополнительного анализа: «Спор, который сейчас идет, скорее приведет нас к истине, потому что пока критическая черта не перейдена, но она требует постоянного анализа. Если и в этом, и следующем году будет расти под 20%, тут мы подойдем к серьезной критической черте». Нельзя сказать пока однозначно, плохо или нет, но пока мы не надули пузырь. Нужно семь раз отмерить, прежде чем взять кредит».