«После полного перехода страны на онлайн-кассы, скорее всего, последует отказ от ЕНВД»

Эксперт о завершении «третьей волны» перехода российского бизнеса на онлайн-кассы

Сегодня завершается третий этап кассовой реформы. Бизнес переводят на электронные кассы, которые передают в ФНС данные обо всех проведенных операциях в онлайн-режиме. О том, зачем был затеян переход на онлайн-кассы, как перейти на новое оборудование и во сколько все это обойдется, по просьбе «Реального времени» рассказывает старший партнер АНП «Зенит» Юлия Заздравная.

История «трех волн»

Переход российского бизнеса на онлайн-кассы осуществлялся постепенно — тремя волнами. Тестировать новую систему начали еще с 2014 года. Тогда в порядке эксперимента новые кассы опробовали в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

С середины 2016 года онлайн-кассы начали внедрять повсеместно на добровольной основе. С февраля 2017 на новое оборудование перевели организации и ИП на общей системе налогообложения, УСН и ЕСХН (кроме тех, что работали с населением). С июля 2018-го применять онлайн-кассы обязаны предприниматели на ЕНВД или патенте, которые занимаются торговлей или общепитом и имеют наемных сотрудников, а также организации, занятые в розничной торговле или общепите, применяющие ЕНВД.

С 1 июля 2019 на онлайн-кассы переходят все оставшиеся категории, кроме предпринимателей без наемных сотрудников, которые продают товары собственного производства или самостоятельно оказывают услуги, выполняют работы. Им до 2021 года предоставлена отсрочка.

Зачем все это?

Очевидно, реформа направлена на борьбу с сокрытием выручки в целях ухода от уплаты налогов. Как правило, этим «грешили» представители розницы, общепита, бытовых услуг, перевозчики.

Не желая показывать весь доход, недобросовестные предприниматели проводили часть поступлений «мимо кассы» или применяли технические приспособления. Так, в Сети без труда можно было найти предложения по различным «обнуляторам», «скручивателям», которые блокировали передачу части данных в защищенный блок памяти кассового аппарата, различным образом позволяли регулировать размер показываемого по кассе дохода. Сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба», например, за такие манипуляции доначислили более 1 млрд рублей.

С введением онлайн-касс подобные трюки становятся неактуальными, поскольку копии электронных чеков в онлайн-режиме направляются в налоговую службу.

Реформа направлена на борьбу с сокрытием выручки в целях ухода от уплаты налогов. Как правило, этим «грешили» представители розницы, общепита, бытовых услуг, перевозчики. Фото retail-loyalty.org

После полного перехода страны на онлайн-кассы, скорее всего, последует ожидаемый отказ от ЕНВД — ведь замысел этой системы налогообложения заключается как раз в том, чтобы хоть как-то обложить налогом те сферы, где сложно проконтролировать получаемый доход (розница, общепит, бытовые услуги и т. д.). С новыми кассами проблемы контроля уже нет.

Кроме того, онлайн-кассы полезны и для собственного контроля за выручкой. При помощи бесплатного приложения можно отслеживать, что и на какую сумму было реализовано. Да и покупателям больше не нужно хранить бумажные чеки. При необходимости всегда можно получить копию на сайте налоговой или через приложение.

Как перейти на онлайн-кассу?

По данным Forbes, из 400 000 предпринимателей, которые по закону должны были до 1 июля подключить онлайн-кассы, не успели этого сделать порядка 80 000 налогоплательщиков. Если вы в их числе, стоит поторопиться.

Алгоритм перехода достаточно простой. Необходимо:

выбрать и купить кассовый аппарат;

заключить договор с оператором фискальных данных.

Выберите оператора фискальных данных (ОФД) из реестра компаний, которые получили разрешение ФНС (вкладка «Реестры» на kkt-online.nalog.ru). Заключите договор;

получить квалифицированную электронную подпись

Если вы собираетесь подавать заявление в электронном виде и электронной подписи у вас еще нет, получить ее можно в одном из удостоверяющих центров (вкладка «Аккредитованные УЦ» на e-trust.gosuslugi.ru);

заполнить заявление.

Заполните заявление на регистрацию кассы на бумаге или через личный кабинет на сайте ФНС. Если заявление подано через личный кабинет налогоплательщика, не позднее следующего рабочего дня в ответ ФНС разместит в личном кабинете регистрационный номер кассы. Если заявление подано нарочным, номер нужно забрать в инспекции. Если отправлено почтой — регистрационный номер отправят ответным письмом через день после того, как получат заявление;

сформировать отчет о регистрации.

После получения регистрационного номера в течение суток сформируйте отчет о регистрации и передайте сведения из отчета в налоговую инспекцию через ОФД, кабинет налогоплательщика, нарочно или по почте;

получить карточку о регистрации.

Получите карточку о регистрации кассы в личном кабинете на сайте ФНС или на бумаге, написав заявление в инспекцию в произвольной форме;

пробить тестовый чек.

Зарегистрируйте онлайн-кассу в личном кабинете на сайте оператора фискальных данных, пробейте тестовый чек и проверьте его отправку.

Алгоритм перехода на онлайн-кассу достаточно простой. Сначала необходимо выбрать и купить кассовый аппарат. Фото wega-it.ru

Сколько это стоит?

Затраты на онлайн-кассу складываются из стоимости самой кассы (в среднем 4 000—20 000 рублей в зависимости от модели и конфигурации), фискального накопителя (от 6 000 рублей), услуг ОФД (от 3 000 рублей в год) и технического обслуживания (от 600 рублей в месяц).

Предприниматели на ЕНВД и патенте могут сэкономить, если воспользуются налоговым вычетом. Сумму налога можно уменьшить на 18 000 рублей за каждый кассовый аппарат. Для применения вычета должны быть одновременно соблюдены следующие условия:

касса входит в реестр ККТ (проверить модель можно на сайте ФНС);

касса зарегистрирована до 1 июля 2019 года.

Если право на вычет есть, но заявить его забыли, можно подать уточненную декларацию или отправить в уведомление для пересчета платы за патент. Переплату по налогу можно вернуть на счет или зачесть в счет будущих периодов.

Что грозит опоздавшим?

Если онлайн-касса не соответствует требованиям законодательства или неправильно зарегистрирована, бизнесу грозит штраф по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ в размере от 5 000 до 10 000 рублей.

Если же выявится, что в работе применяется старый кассовый аппарат, привлекут к ответственности за неприменение ККТ по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. Штраф при этом составит от 75 до 100 процентов суммы расчета, но не менее 30 000 рублей.

