Собственники торгового центра в Канаше меняют гипермаркет «Эссен» на нового ретейлера

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», «Эссен» приостановил работу гипермаркета в Канаше и теперь ищет новый формат для моногорода. В торговом центре его сменит новый ретейлер из сферы продажи одежды и обуви. В сети гипермаркетов рассказали, что решение о прекращении продаж в Канаше принимали исходя из двух причин: цикличные падения покупательской способности в проблемном моногороде и развитие формата «магазин у дома». Кроме того, в «Эссене» заверили, что позаботятся о работниках магазина.

«Эссен» в Канаше сменит новый ретейлер

Как выяснило «Реальное время» АО «Эссен Продакшн АГ», в собственности которого находятся площади сети гипермаркетов «Эссен», приняло решение о смене якорного арендатора в городе Канаше. В здании по адресу: Янтиковское шоссе, д.11 расположится новый арендатор, а местный «Эссен» приостанавливает деятельность.

Информацию о поисках нового арендатора в Канаше «Реальному времени» подтвердила директор по коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ» Алия Булатова.

— На настоящий момент компания приняла совместное решение с сетью «Эссен» о смене арендатора. Нам поступило более выгодное предложение об аренде от крупного непродовольственного ретейлера. Теперь у жителей Канаша появится возможность купить одежду и обувь для всей семьи по доступным ценам.

До окончательного подписания сделки в «Эссен Продакшн АГ» не называют нового арендатора и не раскрывают все детали сделки. Однако уже известна планируемая дата открытия нового магазина — август 2019 года.

В «Эссене» ищут альтернативу гипермаркету для Канаша

Генеральный директор сети «Эссен» Азамат Ахмадуллин объяснил «Реальному времени», что решение приостановить деятельность магазина в Канаше приняли после проведения финансового анализа эффективности местного гипермаркета:

— Несмотря на то, что средний чек остался таким же, трафик в магазине начиная с 2016 года стабильно падает. Ежегодное падение составляет около 15 процентов. В 2018 году, по сравнению с 2012 годом (год открытия), он упал более чем на 35 процентов, а с предыдущим 2017 годом — на 14 процентов.

Причины мы видим две: особенности ситуации в малых городах, таких как Канаш, и смена модели потребительского поведения.

Начиная с 2014 года начался масштабный отток населения в крупные города, это приводит к закономерному снижению трафика в магазинах и негативно сказывается на финансовых показателях гипермаркетов

— Канаш — небольшой город с населением около 45 000 человек, — продолжает Азамат Ахмадуллин. — Вся деятельность трудоспособного населения сосредоточена вокруг градообразующего предприятия ЗАО «Промтрактор-Вагон», а также нескольких других. Напоминаю, что с 2014 года город включен в список моногородов РФ с наиболее сложным социально-экономическим положением. Начиная с 2014 года начался масштабный отток населения в крупные города, это приводит к закономерному снижению трафика в магазинах и негативно сказывается на финансовых показателях гипермаркетов.

Вторая значимая причина поиска альтернативных гипермаркету форм — тенденция переключения потребительского внимания с гипермаркетов на формат «магазины у дома».

— Этот тренд наметился в 2016 году и продолжает развиваться. В 2018 году формат «магазины у дома» стал самым активно растущим, на настоящий момент на этот сегмент приходится более 33 процентов всей продуктовой розницы. В связи с этими причинами компания оценила перспективы магазина в формате гипермаркет как невысокие и решила приостановить деятельность гипермаркета в Канаше, — объяснил генеральный директор сети «Эссен».



Но сотрудников гипермаркета сеть «Эссен» оставлять на произвол судьбы не намерена.

— Мы проводим комплекс мероприятий по поддержке сотрудников: каждому сотруднику была предоставлена информация о наличии профильных рабочих мест в Канаше, возможность перевода в другие магазины сети «Эссен». С каждым сотрудником проводятся индивидуальные консультации, — сообщил Ахмадуллин.

Добавим, что приостановление деятельности гипермаркета не означает, что «Эссен» полностью и насовсем уходит из Канаша. Компания решила рассмотреть другие возможности развития бизнеса в городе.