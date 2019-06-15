Вкусный non-fiction и комиксы, которые заставят вас страдать: что можно обнаружить на Летнем книжном фестивале

В парке «Черное озеро» открылся одиннадцатый сезон главного окололитературного события Казани

Фото: Олег Тихонов

15 и 16 июня в центре Казани проходит традиционный форум «интеллектуального чтива» — книжная ярмарка от ЦСК «Смена». Сегодня в Казань c лекциями и эксперт-классами приехали историки, писатели, дизайнеры и культурологи, а также порядка 80 издателей, захватившие с собой десятки тысяч книг. «Реальное время» выяснило, какие литературные новинки и бестселлеры можно обнаружить на ярмарке и что еще интересного ожидается на Летнем книжном фестивале в этот уикенд.

Детский non-fiction Ad Marginem и три новинки этого лета

Одно из старейших отечественных независимых издательств Ad Marginem на этот раз занимает на фестивале сразу две стойки. На первой — классический для московского книжного дома переводной non-fiction, книги о современном искусстве и теории культуры. Ad Marginem привез в Казань три главные новинки этого лета — книги, вышедшие всего пару недель назад: «А только что небо было голубое. Тексты об искусстве» — пропитанный романтикой и немного инфантильный сборник работ немецкого искусствоведа Флориана Иллиеса; посвященная Вирджинии Вулф книга-исследование «К реке. Путешествие под поверхностью» английской писательницы Оливии Лэнг и оригинальное издание шведской журналистки Элизабет Осбринк «1947. Год, в который все началось», рассказывающее о восстановлении послевоенной Европы, эмансипации женщин и многих других явлениях того времени через призму газетных цитат, воспоминаний современников и исторических фактов.

Вторая стойка издательского дома полностью отдана импринту «А+А» — проекту коллаборации Ad Marginem и столичной дизайн-студии ABCdesign. Серия начиналась с переиздания советских детских книг 1920—1930-х годов. Сейчас под брендом «А+А» выходит обильно проиллюстрированная современная детская литература, преимущественно жанров non-fiction и «научпоп».

«Сегодня какой-то бум в нашем детском отделе, все спрашивают «Большую книгу зверей» Юваля Зоммера, выстраивается очередь, думаем, как удовлетворить спрос, — рассказала «Реальному времени» представитель Ad Marginem Анна Ким. — Это качественное и по-настоящему красивое, вкусное детское издание, с множеством полезных фактов, написанное на языке детей. И, видимо, оно не так часто появляется здесь, потому что берут всю серию автора — «Большую книгу моря», «Большую книгу букашек» и так далее. Если говорить о взрослых бестселлерах, то мы, зная местную публику, привезли «Одинокий город» той же Оливии Лэнг и автобиографическую «Философию Энди Уорхола».

Кофейная теория от студии Артемия Лебедева и застройка Магнитогорска от TATLIN

Неожиданный набор на фестивале «Смены» представляет в этом сезоне издательство студии Артемия Лебедева, традиционно специализирующееся на выпуске книг довольно узкой тематики — дизайна, типографики и шрифта. Книжный дом привез «Справочник обжарщика» Скотта Рао, который несколько лет назад был переведен на русский язык и выпущен этой весной небольшим тиражом. На страницах своей книги всемирно известный бариста рассказывает о процессе и механиках изготовления кофе от сбора ягод кофейного дерева до собственно обжарки. Помимо специфической гастро-книжки на стенде Лебедева можно найти еще одну особенную книгу, условную новинку — пятое издание автора Яны Франк «Дневник дизайнера-маньяка».

«Это одна из тех книг, которые можно назвать основами введения в профессию для молодых дизайнеров. 13 лет прошло с того момента, как вышло первое издание, но книга пользуется стабильной популярностью, ее очень ждали, наконец, у нас получилось ее переиздать. Когда-то Яна Франк была одним из самых известных блогеров ЖЖ, и буквально две недели назад она презентовала это издание в Москве и Санкт-Петербурге, собрав большую аудиторию. Сегодня книга появилась и в Казани, с новым предисловием», — пояснила менеджер издательства Анна Самсонова.

В секции дизайна и архитектуры представлено молодое екатеринбургское издательство TATLIN. Оно занимается преимущественно проектами по истории архитектуры, современным ее течениям, авангардному искусству и дизайну. Помимо книг издательство каждый год привозит в Казань огромное количество сопутствующего мерча — по словам редактора TATLIN Насти Елизарьевой, «на ура» идут оригинальные фирменные плакаты издательства с изображениями работ Малевича или, к примеру, чертежами конкурсного проекта застройки Магнитогорска, разработанными в 1930 году бригадой ОСА.

«В этом году мы привезли в Казань много нового. Периодическое издание TATLIN News, выпускаемое TATLIN, пополнились номером №91 «Урбанистическое безвременье» — это бешеный розовый панк-номер, свежий и очень острый, — отметила Елизарьева. — Мы привезли серию «архив» в новом дизайне. Эта серия — об объектах 20—30-х годов. Новая книга посвящена хлебозаводу-автомату №9, расположенному на Новодмитровской улице в Москве».

«Комиксы, которые заставляют страдать»

На фестивале можно обнаружить стойки небольших и неформатных издательств. Например, санкт-петербургская «Бумкнига» с 2008 года выпускает графические романы и нетрадиционные «умные» комиксы — никаких супергероев и теорий всемирного заговора, никаких персонажей DC и Marvel. «Мы издаем комиксы, которые заставляют страдать», — иронично характеризуют свою презентацию представители «Бумкниги», которые в пятый раз гостят на книжном фестивале в Казани.

В этом году здесь можно найти все самые известные и популярные издания книжного дома: от историй пирата и искателя приключений «Корто Мальтезе», прославившего на весь мир его автора, итальянца Уго Пратта, до фантастической «Пейшенс» Дэниела Клоуза и загадочного романа без слов «Номер 73304-23-4153-6-96-8» швейцарского иллюстратора Томаса Отта. Главной новинкой, которую издательство привезло в Казань, стала книга американского комикс-теоретика Мэтта Мэддена «99 способов рассказать историю». Она была издана в США в 2005 году, но на русском языке в этом году она выпущена впервые.

«Это необычная книга, скорее учебник или пособие для молодых авторов комиксов, аниматоров и всех, кто работает со сторителлингом, — отметил директор издательства Дмитрий Яковлев. — Мэдден берет самую банальную историю о том, как он, сидя за работой, решает взять что-то из холодильника, но пока идет, забывает, что же ему понадобилось. Эту банальную историю он рассказывает 99 раз, используя разные визуальные приемы и точки зрения. Кстати, сюда приехал и сам автор, завтра в 13 часов он проведет лекцию в шатре фестиваля».

Одной из важных для издательства презентаций в этом году стала также книга питерского дизайнера-графика Ольги Лаврентьевой — биографический роман «Сурвило», посвященный истории ее бабушки Валентины Викентьевны Сурвило, которая пережила репрессии и блокаду и много лет жила с непреходящим ощущением страха за свою жизнь и жизнь близких.

«Сурвило» — это не только история целого поколения, это еще и первый российский комикс, рассказывающий о репрессиях, блокаде и настолько сложных и болезненных темах, а это, на мой взгляд, важная история, — добавил в беседе с «Реальным временем» Яковлев. — Вообще, российские комиксы появляются все чаще, и мы стараемся издавать и поддерживать не только легендарных мировых авторов, но и наших. В прошлом году, например, одним из самых больших открытий для нас стал комикс Юлии Никитиной «Полуночная земля» о ее детстве в Салехарде и поиске пути в жизни. Это очень интересная история, за год мы ее печатали три раза тиражом по 1 100 экземпляров, что для российского комикса очень хорошо».

Идеологические войны ранней Страны Советов и снова о миллениалах

Издательство гуманитарной литературы «Новое литературное обозрение», посещающее Казань с самого первого книжного фестиваля «Смены», в этом году представило здесь огромное количество книг самых разных серий и жанров — от энциклопедий и справочников до исторических и художественных изданий.

«Мы привезли две новые книги нашей серии «Что такое Россия», выпущенные в начале июня. «Самодержавие и конституция» Кирилла Соловьева — об укладе политической жизни в 1906—1917 годах, и «Держава и топор» Евгения Анисимова, посвященная двум общественным институтам XVIII века, самодержавию и политическому сыску. Надо сказать, здесь не так активно интересуются нашей популярной серией, больше берут сложные издания и направления, поэтому мы готовимся к приезду в Казань», — рассказала представитель издательства Светлана Воробьева.

Из ярких новинок на стенде «Нового литературного обозрения» можно отметить пополнение серии «очерки визуальности» — издание «Политика авангарда» Анатолия Рыкова, в котором автор рассматривает динамику этого течения в ХIХ—ХХ веках на Западе и в России. Выделяется на полке и новая книга искусствоведа Евгения Штейнера «Что такое хорошо», посвященная идеологизированности детской литературы в советское время. Это издание — своеобразная исследовательская работа сверхзадачи советской власти по созданию «нового человека».

На передней линии стенда издательского дома Высшей школы экономики в этот раз появилась важная новинка — научный труд проректора ВШЭ, социолога и экономиста Вадима Радаева «Миллениалы: как меняется российское общество». Серьезное исследование поколения, вступившего в период взросления в начале 2000-х, снабжено не только сухим расчетом и строгой теорией, но и авторскими эссе.

«Где «Незнайка», где Агния Барто?»

Больше трети издателей привезли на фестиваль детскую и подростковую литературу, которую не так просто найти в Казани. Экспериментальное детское издательство «Розовый жираф» в этом году представило на своем стенде вторую часть серии американского писателя Роберта Макклоски о забавных авантюрах обычного подростка из провинциального штата Огайо Гомера Прайса и новые книги о четырех юных искательницах приключений, сестрах Пендервик Джинна Бердселла. Обе серии повествуют о том, как дети, сталкиваясь с реальным взрослым миром, постепенно учатся брать на себя ответственность, преодолевать недетские трудности и воспринимать окружающих.

«Я бы обратила внимание на подростковую литературу, — говорит представитель «Розового жирафа» Ольга Подольская. — Мы взяли ее достаточно много. Мне безумно нравятся казанские дети, подростки и молодые родители. Они совершенно чудесные! Московские ярмарки — это такая история, когда подходит женщина средних лет и начинает возмущаться: «У вас такие ужасные обложки, депрессивные, отвратительные книжки. Где «Незнайка», где Агния Барто?». Казанские читатели знают, что есть Барто и «Тимур и его команда», но они открыты новому и любят думать».

К Летнему фестивалю «Розовый жираф» допечатал первую и вторую части из серии антиутопии «Миры дающего», которой долго не было в продаже. По сюжету, после глобальной катастрофы все население Земли разделилось на отдельные человеческие конгломераты, которые друг с другом не контактируют и живут по собственным законам. Есть в павильоне издательского дома и бестселлеры прошлого сезона: «Будь Жегорт» Ирены Доусковой — книги о взрослении, личной свободе и ответственности маленькой девочки, которой пришлось взрослеть в Чехословакии 70-х, сразу после событий «пражской весны». Здесь же роман Роберта Шареноу «Берлинский боксерский клуб», рассказывающий об изменениях в сознании немецкого общества 30-х, незаметном и будничном превращении людей в чудовищ.

Более традиционные развивающие книги представило Татарское детское издательство, выпускающие двух- и трехъязычную литературу с дублированием контента с русского на английский и татарский языки. Еще одной фишкой издательства в 2017 году стало использование технологий дополненной реальности. Если до этого к каждой книге прилагался диск с интерактивными заданиями и мультфильмами, то два года назад ТДИ начало разрабатывать собственные мобильные приложения по мотивам историй из собственных книг.

«Каждый год мы стараемся представить здесь какую-то новинку. В этом году это книга «Где живет Белый Барс», третья часть серии «Стрела наследия». Главные герои, дети Роман и Зулейха, находятся в сказочном лесу, сталкиваются с его обитателями и мифическими созданиями, разгадывают логические загадки. С помощью приложения и мобильного телефона дети могут в буквальном смысле оживить персонажей книг, проходить испытания и петь караоке, — рассказала представитель издательства Елена Ермолаева. — Это помогает им уйти от неосознанного использования планшетов и телефонов, научиться самостоятельно расставлять приоритеты».

