Первый байкерский бар и массажные салоны: десятки казанских бизнесов на продажу

В татарстанской столице выставили на торги целый ряд точек общепита, сферы развлечений и арендных площадок

В начале лета в Казани на продажу выставили десятки кофеен, баров и кафе, несколько административно-торговых центров, небольших промышленных предприятий и объектов сферы развлечения. Лидируют по числу объявлений точки общепита, гостиницы и арендные площади. Однако появились и новые тренды — к примеру, продажа частных детсадов, мини-заводов и массажных салонов с самыми разными услугами. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Торговля общепитом идет нон-стоп

Заведения общепита выставляются на продажу почти каждый день, и выбор здесь довольно велик. К примеру, самое недорогое предложение обойдется всего в 25 тыс. рублей — речь о небольшой точке по продаже кофе с собой в Ново-Савиновском районе. Однако больший интерес представляют уже известные казанцам кафе и кофейни.

Например, Big Twin Bar на Спартаковской, 2а, открывшийся в Казани два года назад и позиционирующий себя как «первый байкерский» бар в городе (соответствующая парковка прилагается), уже также в поисках нового владельца. Согласно информации продавца, в заведение было вложено 26 млн рублей, сейчас его продают за 16,6 млн. Ежемесячную выручку заведения продавец оценивает в 1,6—2,2 млн рублей. В объявлении отдельно отмечается, что бар является еще и концертной площадкой для рок-групп, то есть в комплекте с бизнесом в сфере общепита идет и концертный. Правда, сейчас в календаре у бара значится лишь три концерта небольших групп в июне и октябре. Впрочем, для желающих обзавестись собственным баром есть и более бюджетные предложения. Так, за 1,1 млн рублей продают спортбар Playoff на Московской.

Кроме того, за 9 млн рублей на продажу выставлено кафе «Облепиха» на улице Пушкина, популярное в том числе у студентов расположенного рядом КФУ. Продавец оценивает ежемесячную выручку кафе в 3,6 млн рублей, при том что на страницах самого кафе в соцсетях средний чек оценивают в 400 рублей. Добавим, что до недавнего времени кафе пользовалось популярной сейчас системой с платой за вход и блюдам «по себестоимости».

К смене владельца также готовится ресторан восточной кухни «Халат» в «Корстоне». Несмотря на статусное расположение, цена бизнеса — 3,6 млн рублей. Еще два заведения национальной кухни на продажу расположены на фудкорте «Тандема». Речь идет о итальянском кафе Farfalla, которое продают за 15 млн рублей, и японском ресторане «Сэко» за 9,4 млн рублей.

Два заведения национальной кухни на продажу расположены на фудкорте «Тандема». Одно из них — японский ресторан «Сэко». Фото 2gis.ru

Также на продажу выставлен ряд столовых в центре города, ценник варьируется от 2,5 млн рублей до 3,6 млн рублей. Средний чек там оценивают в 130—150 рублей, но такие заведения берут количеством — свыше 300 посетителей в день.

Любопытно, что среди объявлений о продаже бизнеса в сфере общепита встречается много довольно сомнительных предложений. Как правило, в них не указывается ни конкретное название кафе, ни его местоположение, а фотографии оказываются снимками интерьеров московских или петербургских заведений.

Рантье выходят в кэш

Наиболее дорогая часть выставленного на продажу бизнеса относится к арендному. К примеру, за 290 млн рублей предлагают выкупить производственную базу в Советском районе, которая, по словам продавца, заполнена на 95% и приносит около 3,7 млн рублей дохода в месяц. Напомним, что в мае «Реальное время» уже писало о распродаже складских помещений по улице Короленко. Их стоимость составляла от 150 до 350 млн рублей, при этом продавцы говорили уже о выручке в 17—35 млн рублей.

Кроме того, можно найти арендный бизнес, который сдает площади крупным ретейлерам. Так, в ТЦ «Караваево» на улице Дементьева, 72 продают площади, на которых разместились «Магнит Косметик», «Fix Price» и «Глобус» за 42 млн рублей и отдельно — площади местного «Магнита» за 88 млн рублей. На Гаранина, 2/91 продают здание «Пятерочки» за 37 млн рублей, а на Пушкина — здание кафе «Доминос Пицца» (но не само кафе).

В ТЦ «Караваево» на улице Дементьева продают площади, на которых разместились «Магнит Косметик», «Fix Price» и «Глобус». Фото widoo.ru

Распродажа мини-заводов

Крупные предприятия, естественно, не так часто продают по объявлению (хотя случаются и исключения — на Avito уже не первый месяц пытаются продать бывший «кулоновский» ЖБИ за 895 млн рублей, а полтора года назад за 350 млн рублей там продавали химпредприятие «Хитон»). Тем не менее в Казани можно найти объявление о продаже небольшого производства в пределах 50—80 млн рублей. К таким относится, например, производство ПЭТ-тары за 85 млн рублей (по оценке продавца, средняя чистая прибыль составляет чуть меньше 1 млн рублей в месяц), а также производство металлоконструкций за ту же сумму (и чистой прибылью в месяц около 800 тыс. рублей).

Чуть дешевле обойдется приобретение литейного производства алюминия из вторсырья мощностью 550 тонн в месяц — такой завод стоит 65 млн рублей. Завод полимерных изделий с заявленной прибылью в 15 млн рублей в год обойдется покупателю в 64,5 млн рублей, а производство резиновой крошки из вторсырья — в 57 млн рублей. Рыбный цех или бетонный завод в Казани обойдется в сумму около 37 млн рублей.

Купить не здоровье, но заботу о нем

В Казани на продажу выставлено как минимум три частных клиники и пять стоматологических кабинетов, и здесь также наблюдается значительный ценовой разброс. Зависит все от размера и направлений заведения, а в случае со стоматологами — еще и от расположения. Клинику можно найти как за 20, так и за 7 млн рублей, а стоимость стоматологии варьируется от 2,3 до 15 млн рублей. Чистая прибыль такого бизнеса колеблется в районе 300 тыс. рублей в месяц, по оценкам продавцов.

Прибыль небольшой сети из четырех аптек за 10,4 млн рублей под стать скромной цене — 400 тыс. рублей в месяц. Фото alterainvest.ru

Кроме того, на продажу выставлена небольшая сеть из четырех аптек за 10,4 млн рублей. Прибыль такого фармбизнеса под стать скромной цене — 400 тыс. рублей в месяц.

К сфере заботы о здоровье клиентов можно отнести и фитнес-клубы: сейчас на продажу их выставлено как минимум три, все в разной ценовой категории. Их стоимость варьируется от 7 млн рублей за небольшой фитнес-клуб до 29 млн рублей за клуб площадью в 745 кв. м.

Массаж традиционный и не очень

За последний месяц на продажу выставили сразу несколько салонов тайского массажа, и разброс цен в этом направлении довольно велик. Предприниматель, захотевший приобщиться к этому бизнесу, может приобрести салон в центре за 1,9 млн рублей либо же за 7 млн рублей. Судя по информации продавца, в более дорогом бизнесе — более высокие расценки: средний чек у этих заведений составляет 1 200 рублей и 2 670 рублей. Посещаемость салонов примерно одинаковая: в первом случае — от 6 до 10 человек в день, в другом — 219 в месяц (примерно 7 человек в день).

Интереснее ситуация с заведениями, где предлагают не традиционный, а эротический массаж. «Реальному времени» удалось обнаружить предложения о продаже трех таких заведений в разных частях Казани (хотя в двух из них при разных продавцах абсолютно одинаковый текст объявления и характеристики бизнеса). Стоимость такого заведения составляет всего 450 тыс. рублей. При этом продавцы предлагают и более дешевые варианты вхождения в бизнес: покупку только 50% (300 тыс. рублей) салона либо покупку всего салона без персонала (280 тыс. рублей). Экономические показатели продавцы не раскрывают.

На продажу пошли хостелы и частные детсады

Ранее «Реальное время» констатировало тренд на продажу отельного бизнеса. Этот тренд характерен и для хостелов: сейчас можно обнаружить аж 26 объявлений о продаже такого бизнеса. Самый дорогой из них, расположенный в паре шагов от центра Казани, стоит 34,5 млн рублей и имеет срок окупаемости в 110 месяцев. Однако для большинства объявлений характерен более демократичный ценник в 1,5—2,2 млн рублей. Размер чистой прибыли в месяц продавцы оценивают примерно 100—200 тыс. рублей в месяц.

Сейчас можно обнаружить 26 объявлений о продаже хостелов. Фото 123hostel.ru

Частные детсады — бизнес, который в последние несколько лет обладает значительными государственными преференциями (за некоторые из них, правда, им приходится бороться с самим государством). Тем не менее такой бизнес активно выставляют на продажу: сейчас можно найти чуть менее десятка таких объявлений. Как и хостелы, самый дорогой из них продают за 55 млн рублей (тут роль играет в том числе площадь, занимаемая детсадом — 824 кв. м на двух этажах жилого комплекса «Три богатыря»), но в основном речь идет о бизнесе стоимостью в 1,5—2 млн рублей. Прибыль здесь даже поскромнее, чем в хостелах: ее продавцы оценивают в 50—100 тыс. рублей в зависимости от сезона.

