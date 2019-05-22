конференция «Цифровая индустрия промышленной России-2019»

С 22 по 24 мая 2019 года в Иннополисе (республика Татарстан) пройдет конференция «Цифровая индустрия промышленной России-2019».

Конференция ЦИПР — это актуальная межотраслевая площадка, созданная для консолидации отрасли и обеспечения глобального диалога представителей промышленности, профессионалов отрасли ИКТ, оборонного комплекса, инвесторов и государства по самым острым и актуальным вопросам развития цифровой экономики, несырьевого экспорта, конверсии в ОПК и обеспечения кибербезопасности.

Конференцию поддерживают Администрация президента Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития, Правительство Республики Татарстан, Госкорпорация «Ростех». Стратегический партнер конференции — АНО «Цифровая экономика».

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