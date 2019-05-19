Куда пойти в Казани: Public talk с Петром Щедровицким, ЦИПР-2019 и День российского предпринимателя

Афиша мероприятий с 20 по 26 мая

Фото: Максим Платонов

Следующая неделя обещает быть насыщенной: мероприятия найдутся на любой вкус. 20 мая в Казани стартует национальный чемпионат WorldSkills, куда приедут свыше полутора тысяч участников со всей России. «Рубин» сыграет с «Анжи», УНИКС — с «Химками», а «Синтез» сразится с «Динамо». Много мероприятий ожидает и представителей бизнеса, которые 26 мая отметят свой профессиональный праздник. 21 мая бизнес-сообщество посетит Public talk с Петром Щедровицким, 24 мая — серия круглых столов и лекций в Торгово-промышленной палате. Центральным событием недели станет трехдневный ЦИПР-2019, который по традиции пройдет в Иннополисе. Больше событий — в воскресном обзоре «Реального времени».

В Казани пройдет национальный чемпионата WorldSkills

20 мая в Татарстане стартует национальный чемпионат WorldSkills. По данным организаторов, на национальный чемпионат WorldSkills в Казань приедут свыше полутора тысяч конкурсантов из 85 регионов РФ, будет представлено 23 страны. По подсчетам экспертов, на площадках чемпионата ожидается порядка 17 тысяч посетителей. Участники испытают силы на территории международного выставочного центра «Казань Экспо».

На следующий день, 21 мая, в «Казань Экспо» состоится заседание оргкомитета предстоящего мирового чемпионата WorldSkills 2019. Заседание оргкомитета проведет вице-премьер России Татьяна Голикова, участие в заседании будет принимать президент РТ Рустам Минниханов.

6+

«Рубин» сыграет с «Анжи»

20 мая на футбольном поле «Казань Арены» «Рубин» примет «Анжи» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. Игра станет заключительной домашней в сезоне.

Начало встречи в 19:00, стоимость билетов — от 80 до 2 тыс. рублей.

6+

Фото rubin-kazan.ru

В ТПП РТ обсудят партнерство города и сельского бизнеса

20 мая в здании Торгово-промышленной палаты РТ пройдет круглый стол для бизнеса «Эффективное партнерство — город и село». Участники обсудят взаимодействие городской торговли и сельской кооперации, IT-решения в продвижении сельскохозяйственной продукции, социальные технологии для охвата натуральной продукцией.

Начало в 14:00.

18+

В Театре на Булаке прозвучит классика

20 мая в Театре на Булаке пройдет концерт камерного оркестра. В программе: произведения Моцарта, Вивальди, Брамса, Пьяццоллы.

Начало в 19:00. Стоимость билетов — от 250 до 400 рублей.

12+

«Синтез» сыграет с астраханским «Динамо»

20 и 21 мая. Водное поло. Синтез» сыграет с астраханским «Динамо». По регламенту соревнований, «бронзовый» финал пройдет до трех побед одной из команд.

20 мая начало в 18:00, 21 мая — в 17:00. Игры пройдут в бассейне «Оргсинтез». Вход свободный.

6+

Фото Рината Назметдинова

В Казани пройдет Public talk для предпринимателей

21 мая в Казани интернет-газета «Реальное время» проводит Public talk для предпринимателей с участием российского методолога и политтехнолога Петра Щедровицкого. Спикер расскажет о том, как эффективно конкурировать в новых условиях, масштабировать бизнес, выйти на мировой уровень, сделать регион привлекательным для инвестиций.

Public talk будет интересен прежде всего представителям МСП, а также представителям промышленности, госучреждений, научных заведений, IT-компаний, юридических и аудиторских компаний.

Начало в 17:00 в Assembly Hall КФУ по адресу: ул. Бутлерова, 4. Участие бесплатное, но предварительно нужно пройти регистрацию.

18+

В филармонии презентует новый альбом Ах Астахова

21 мая в Казанской филармонии презентует свой первый музыкально-поэтический альбом Ирина Астахова (творческий псевдоним Ах Астахова). «Путешествие вглубь себя» посвящен поиску внутренней свободы и собственного пути, душевного равновесия и безмятежности.

Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

16+

Фото ngs.ru

В Казани споют Елка и хор «Басиани»

22 мая в КРК «Пирамида» даст концерт певица Елка.

Начало в 19:00. Стоимость билетов — от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

16+

23 апреля в БКЗ выступит титулярный органист хора Сикстинской папской музыкальной капеллы Хуан Парадель Соле. В программе — сочинения композиторов Германии, Италии, Франции.

Начало в 18:30, стоимость билетов — от 300 до 1 тыс. рублей.

6+

24 мая в БКЗ пройдет концерт ансамбля «Басиани», который является частью патриаршего хора Свято-Троицкого Собора в Тбилиси. В его исполнении прозвучат грузинские народные песни и традиционные церковные песнопения.

Начало в 18:30. Стоимость билетов — от 500 до 3,5 тыс. рублей.

12+

УНИКС сыграет с «Химками» в Единой лиге ВТБ

22 мая в рамках Единой лиги ВТБ сезона 2018/2019 УНИКС сыграет с «Химками» в полуфинале. Второй матч также пройдет в «Баскет-холле» 24 мая.

22 мая начало в 20:30, 24 мая — в 19:00. Стоимость билетов — от 250 до 4 тыс. рублей.

6+

Фото unics.ru

В Кремле пройдет фестиваль «Архитектурное наследие — 2019»

С 22 по 24 мая на территории Казанского кремля пройдет II всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие — 2019». В мероприятии примут участие специалисты в сфере архитектуры и реставрации из России, Нидерландов, Испании, Франции и Италии.

В течение трех дней на площадках пройдут семинары, лекции и круглые столы, где посетители узнают об архитектуре малых городов, увидят работы современных реставраторов.

Открытие состоится 22 мая в 12:00. Для участия необходимо зарегистрироваться заранее.

12+

В Иннополисе пройдет ЦИПР-2019

С 22 по 24 мая в Иннополисе пройдет конференция «Цифровая индустрия промышленной России — 2019».

В этом году конференция будет посвящена сквозным цифровым технологиям и перспективам их развития в России. На ЦИПРе обсудят стратегию развития цифровых технологий. Мероприятие объединит бизнес-форум, актуальные дискуссии, круглые столы и выставочное пространство. Основное внимание будет уделено мировым технологическим трендам, таким как big data, нейротехнологии и искусственный интеллект, робототехника и сенсорика, виртуальная и дополненная реальность, blockchain, квантовые технологии.

Пленарное заседание начнется в 10:00.

18+

В ИТ-парке откроется «Точка кипения»

23 мая в казанском ИТ-парке откроется «Точка кипения — Казань», которая станет 25-м пространством в сети Точек кипения.

«Точка кипения» объединит предпринимателей, студентов, ученых, представителей органов власти и научных учреждений, активную молодежь для создания и продвижения инновационных проектов в республике. В казанской «Точке кипения» будут проводиться мастер-классы от экспертов, презентации лучших практик реализации проектов.

Торжественное открытие «Точки кипения — Казань», а также пленарная сессия на тему «Высокие технологии стирают границы рынков» состоится в 10:00.

18+

Фото Максима Платонова

В ТПП отметят День предпринимателя

26 мая страна отметит День российского предпринимателя. К празднику Торгово-промышленная палата Татарстана традиционно подготовила ряд активностей. 24 мая в стенах ТПП пройдут круглые столы, семинары и тренинги для бизнесменов. Также запланированы встречи для женщин-предпринимателей, речь на которых пойдет о новых возможностях поддержки женского бизнеса, нововведениях в юридических и бухгалтерских аспектах ведения своего дела.

Начало программы в 10:00.

18+

В Доме предпринимателя практикующие бизнесмены поделятся опытом

24 мая в Доме предпринимателя пройдет мероприятие в честь праздника российского бизнеса. Своим опытом поделятся 13 практикующих бизнесменов, экспертов и аналитиков из Москвы и Казани. Спикеры поговорят о современных финансовых инструментах, рецептах поиска новых каналов сбыта, корпоративном и проектном управлении, маркетинге в бизнесе, способах общения и расскажут об интересных кейсах.

Начало в 11:00, для участия нужно заранее зарегистрироваться.

18+

В Горкинском лесу пройдет фестиваль уличной культуры

25 мая в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет Всероссийский молодежный фестиваль уличной культуры «Позитив улиц». Участниками фестиваля станут команды молодежных центров, школ, ссузов, вузов и отдельные исполнители из разных городов России.

Соревнования пройдут в восьми номинациях: «Брейк-данс», BMX, «Граффити», «Кикскут» (самокат), «Роллер спорт», «Рэп», «Скейтборд» и «Хип хоп».

Начало в 10:00, вход свободный.

Фото Олега Тихонова

На «Казанской ярмарке» пройдет Open Space Market

25 и 26 мая на территории «Казанской ярмарки» пройдет летний Open Space Market. В мероприятии примут участие более 250 молодых дизайнеров из 22 городов России. В программе: дизайн-маркет, dj-сеты, лекции и мастер-классы, летний фудкорт.

Начало в 12:00. За вход нужно будет заплатить 100 рублей, учащимся — 50 рублей. Детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно.

6+