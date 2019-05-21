Public talk с Петром Щедровицким на тему «Вызов новой промышленной революции: к чему быть готовым предпринимателю»

21 мая 2019 года в Казани состоится важное общественно-экономическое событие — Public talk с участием Петра Щедровицкого. Известный российский методолог и политтехнолог выступит с открытой лекцией на тему «Вызов новой промышленной революции: к чему быть готовым предпринимателю».

Это будет не абстрактный разговор о цифровом будущем, а разбор конкретных разноплановых кейсов по перестройке бизнеса под существующие реалии мировой экономики. Имея опыт экспертной работы в разных производственных сферах, Петр Георгиевич Щедровицкий представит аудитории развернутые ответы на вопросы об успешной конкуренции в новых условиях, стратегическом мышлении управленцев, укрепление инвестиционной стабильности предприятия, региона и страны в целом.

Тезисы выступления:

Как компаниям и сотрудникам адаптироваться к условиям новой промышленной революции

Факторы успеха российских предприятий на мировом рынке

Угрозы и возможности НПР

Технологии предпринимательского мышления в мировом масштабе

Public talk с Петром Щедровицким будет интересен прежде всего представителям МСП, а также руководителям и ведущим сотрудникам следующих сфер:

Производственные предприятия;

Добывающая и перерабатывающая промышленность;

Научные сообщества и учебные заведения;

Компании ИТ-сферы;

Юридические, аудиторские и консалтинговые компании.

Дата: 21 мая 2019 года.

Время: 17:00-19:00

Место: КФУ, здание Института управления, экономики и финансов (ул. Бутлерова, 4)

Участие бесплатное, необходимо пройти регистрацию

О спикере:

Петр Щедровицкий — российский методолгог, политтехнолог, философ, автор книг и научных статей. Он эксперт по вопросам пространственного развития, региональной и промышленной политики, инновационной деятельности и подготовки кадров.

Должности и регалии:

Президент фонда «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого»

Член экспертного совета Правительства России

Член экспертного совета Агентства стратегических инициатив

Заведующий кафедрой стратегического планирования и методологии управления НИЯУ МИФИ

Советник генерального директора по стратегическому развитию союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Главный эксперт НИУ ВШЭ

Член правления фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад».

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