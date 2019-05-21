Public talk с Петром Щедровицким на тему «Вызов новой промышленной революции: к чему быть готовым предпринимателю»

21 мая 2019 года в Казани состоится важное общественно-экономическое событие — Public talk с участием Петра Щедровицкого. Известный российский методолог и политтехнолог выступит с открытой лекцией на тему «Вызов новой промышленной революции: к чему быть готовым предпринимателю».
Это будет не абстрактный разговор о цифровом будущем, а разбор конкретных разноплановых кейсов по перестройке бизнеса под существующие реалии мировой экономики. Имея опыт экспертной работы в разных производственных сферах, Петр Георгиевич Щедровицкий представит аудитории развернутые ответы на вопросы об успешной конкуренции в новых условиях, стратегическом мышлении управленцев, укрепление инвестиционной стабильности предприятия, региона и страны в целом.
Тезисы выступления:
Public talk с Петром Щедровицким будет интересен прежде всего представителям МСП, а также руководителям и ведущим сотрудникам следующих сфер:
Дата: 21 мая 2019 года.
Время: 17:00-19:00
Место: КФУ, здание Института управления, экономики и финансов (ул. Бутлерова, 4)
Участие бесплатное, необходимо пройти регистрацию
О спикере:
Петр Щедровицкий — российский методолгог, политтехнолог, философ, автор книг и научных статей. Он эксперт по вопросам пространственного развития, региональной и промышленной политики, инновационной деятельности и подготовки кадров.
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