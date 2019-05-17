#АЙДАНАТНВ2019: на телеканале определились имена победителей

Ильшат Аминов назвал обладателей гранта на обучение в КФУ

Фото: Ринат Назметдинов

Телеканал «Новый век» завершил второй конкурс на целевое обучение журналистов. Всего для участия поступило более трех десятков работ, в результате определились трое победителей. Обладателями гранта на бесплатное обучение стали выпускницы из Набережных Челнов, Альметьевска и Арского района. Торжественная церемония награждения прошла в здании ТНВ. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Журналистика — это вид болезни…»

— Журналистика — это вид болезни. Это хобби, образ жизни — когда все, что тебя окружает, становится предметом искреннего профессионального интереса, — начал пресс-конференцию генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. Телеканал собрал журналистов для того, чтобы подвести итоги второго конкурса на целевое обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ по профилю «Новые национальные медиа: мультимедийная журналистика».

Конкурс с хештегом #АЙДАНАТНВ2019 стартовал 2 апреля. Его суть состояла в том, чтобы поддержать творчески одаренных выпускников школ — носителей татарского языка — в их стремлении обрести профессию журналиста. Основным посылом стала проблемная ситуация, которая сегодня сложилась в образовании — нехватка национальных кадров. Поэтому телеканалу важно подготовить профессионалов для себя.

— К тому же конкуренция между кадрами должна быть. Существующие творческие работники должны постоянно чувствовать подпор молодых креативных специалистов, которые будут составлять им конкуренцию. Творческая конкуренция — для нас задача номер один, — рассказал на старте журналистам Ильшат Аминов.

Ильшат Аминов: «Журналистика — это вид болезни. Это хобби, образ жизни — когда все, что тебя окружает, становится предметом искреннего профессионального интереса»

В этом году в отличие от предыдущего конкурса организаторы расширили список категорий будущих грантообладателей. На этот раз участие принимали не только ученики 11-х классов, но и учащиеся последних курсов колледжей и техникумов. Главными по-прежнему оставались два условия: соискатель должен быть носителем татарского языка и сдать ЕГЭ по русскому языку и литературе.

Конкурс прошел в три этапа. В первом туре участники предоставили эссе на татарском. Всего поступило более 30 работ, но в следующий этап прошла только часть из них. По итогам собеседования — уточнения данных конкурсантов — соискатели прошли во второй тур, где им предстояло подготовить видеопрезентации себя в кадре. По итогам первых двух туров 6 человек прошли в полуфинал.

Последнее очное испытание в жанре «Интервью» состоялось 14 мая. Ребята должны были взять интервью у известных медиаличностей Татарстана. Так, в числе спикеров выступили главный редактор татарской редакции ИА «Татар-информ» и электронной газеты «Интертат» Рамис Латыпов, главный редактор газеты «Ватаным Татарстан» Гульнара Сабирова, руководитель интернет-изданий «Матбугат.ру» и «Татпресса.ру» Данил Сафаров и другие.

В состав жюри вошли: исполнительный директор ТНВ Айрат Сибагатуллин, заместитель генерального директора по информационному вещанию Мадина Тимерзянова, заведующий кафедрой Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Васил Гарифуллин, заместитель руководителя Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Ляйсан Абдуллина, главный редактор службы новостей ТНВ Сария Хабибуллина.

В состав жюри вошел в том числе заведующий кафедрой Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Васил Гарифуллин

«Если собеседник тебе интересен, то и вопросы готовить легко»

Обладателями гранта на бесплатное обучение стали выпускницы из Набережных Челнов, Альметьевска и Арского района. Ученица Арской школы Талия Тухватуллина журналистикой занимается уже 3 года.

— У нас есть телестудия, там я реализую себя, участвую в различных конкурсах, — рассказала Талия. — Больше всего я волновалась во время третьего тура. Если первые два этапа проходили в спокойном режиме, потому что мы отправляли работы из дома, то на третьем нас оценивали. Плюс чувствовалась конкуренция, потому что все участники были сильными, — вспомнила девушка.

Выпускница альметьевской гимназии №1 Аделя Закирова собиралась подавать документы на педагога по татарскому языку, но в последний момент передумала.

— Увидела объявление о конкурсе и подумала: почему бы не попробовать? Главное сейчас хорошо сдать ЕГЭ. Хочется оправдать надежды, ведь на нас лежит большая ответственность, — считает Аделя. В качестве самого интересного этапа девушка также выделила интервью.

Талия Тухватуллина журналистикой занимается уже 3 года

— Я очень хотела интервью с Данилом Сафаровым, так и получилось. Я видела его по телевизору, а тут он сидел рядом. Человек интересный, веселый, настоящая личность. Если собеседник тебе интересен, то и вопросы готовить легко. Надеюсь, так будет всегда, — сказала победительница.

— Мне нравится писать, встречаться с разными людьми, быть в центре внимания. Думаю, что журналистика дает все возможности для этого, — уверена третья финалистка Лиана Бахтиева из Набережных Челнов.

— Самое тяжелое было ожидание ответа — прошел ты или нет. А самым интересным — интервью, — поделилась девушка.

«Очень много студентов приходит в журналистику в розовых очках»

На торжественном подведении итогов победительницы получили дипломы из рук генерального директора ТНВ Ильшата Аминова. С ними будет заключен контракт на обучение в Высшей школе журналистики. Правда, для этого выпускницам будет нужно набрать установленный минимальный порог по проходным баллам.

Практику победительницы конкурса сначала пройдут в «Новостях», но в дальнейшем смогут попробовать себя и в других жанрах

Поздравляя участников, Ильшат Аминов выразил надежду, что в следующий раз ряды победителей пополнят и юноши.

— Среди конкурсантов были и мальчики, но уровень знания татарского языка, уровень литературного мышления, к сожалению, оказался ниже. Мы, честно говоря, тащили их, но что делать, если девушки показали лучшие результаты? Во многих районных гимназиях есть свои телевизионные студии, там подрастают интересные ребята. На «Шаян ТВ» сейчас приходит больше 100 детей, там тоже есть интересные ребята из казанских школ. Думаю, через некоторое время гендерный принцип будет соблюден, — выразил надежду генеральный директор ТНВ.

Ильшат Аминов также рассказал, что практику победительницы конкурса первично пройдут в «Новостях», но в дальнейшем смогут попробовать себя и в других жанрах.

— Мы все творческую деятельность начинали в новостях. Это нормально. Сегодня очень много студентов приходит в журналистику в розовых очках. И потом они у них начинают резко спадать. Все хотят сразу быть знаменитыми ведущими. Но для того, чтобы стать профессиональным журналистом, нужно научиться делать горшки. Простые и понятные. А это очень трудный процесс. Это время, когда нужно учиться делать элементарные вещи: правильно задать вопрос, держать микрофон, правильно двигаться в кадре, правильно ставить ударения в словах. Поэтому этап, когда нужно делать горшки, у многих вызывает противоречия. Профессия журналиста — очень сложная, — резюмировал Ильшат Аминов.

1 / 24 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов