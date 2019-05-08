Таможня не дает добро: на границе татарстанцев чаще всего ловили с алкоголем, табаком и оружием

Жители республики почти на треть чаще ошибались и в заполнении деклараций

Граждане не понимают процедуру прохождения таможенного контроля, как и в целом процедуры, связанные с пересечением границ РФ, сообщил глава Татарстанской таможни, генерал-майор таможенной службы Альберт Мавликов. Посетовал он и на низкую информированность о правилах заполнения деклараций — именно это обстоятельство он связал с ростом количества правонарушений почти на треть за четыре месяца 2019 года, притом что на одной из предыдущих встреч Мавликов поделился с журналистами гораздо более позитивной статистикой — снижением показателя в полтора раза. Подробности — в материале «Реального времени».

Рост правонарушений на треть

За первые четыре месяца оба аэропорта Татарстана — «Казань» и «Бегишево» — провели таможенный контроль почти 1800 воздушных судов международного следования. Более 90% этого показателя — доля столичного аэропорта: 1692 воздушных судна, на которых следовали 212 464 пассажира; у «Бегишево» это 6107 пассажиров и 103 воздушных судна.

С начала года было выявлено 239 административных правонарушений при пересечении границы, притом за тот же период 2018 года их было 187, то есть наблюдается рост на 29%, начал Мавликов: «Наиболее частые правонарушения — превышение нормы алкогольной и табачной продукции, ввоз предметов гражданского оружия (кастеты, ножи, дубинки). Грешат этим юго-восточные страны, Турция — в основном с этих направлений».

— Мы нередко отмечаем непонимание у наших граждан самой процедуры прохождения таможенного контроля и вообще процедур, связанных с пересечением границ РФ. Об этом говорят и ситуации, которые возникают у нас в аэропорту, и обращения, которые к нам поступают, — мы их периодически перенаправляем в другие ведомства, которые уполномочены рассматривать эти вопросы, — отметил глава службы низкую информированность граждан.

Это основная причина роста количества правонарушений и сильного изменения тренда, который Мавликов отмечал ранее: «На одной из прошлых встреч я говорил, что произошло снижение количества правонарушений на воздушных пунктах пропуска почти в полтора раза. Цифры показывают, что эту работу нужно продолжать».

С начала года было выявлено 239 административных правонарушений при пересечении границы, притом за тот же период 2018 года их было 187, то есть наблюдается рост на 29%, начал Мавликов. Фото tatar-inform.ru

Пересечение таможенной границы

Некоторые граждане бывают возмущены длительностью прохождения таможенного пункта, начал Мавликов еще один блок вопросов: «Притом почему-то все вопросы, связанные с пересечением границы, от начала до конца, все называют «пройти таможню». Я хотел бы акцент сделать, что это взаимодействие с несколькими структурами». По его словам, время прохождения таможенного контроля пассажирами обычного туристического рейса составляет порядка 10 минут. Если обнаружены правонарушения, «для таких людей время прохождения контроля будет значительно больше».

Структуры, которые участвуют в цепочке контроля: контрольно-пропускной пункт аэропорта, пограничники, таможенный пост, санитарно-карантинный пункт, погранично-ветеринарный контрольный пункт, фитосанитарный контроль.

В аэропорту работают и сотрудники Роспотребнадзора — есть страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, и пассажиров при прибытии оттуда могут проверить, пояснил корреспонденту «Реального времени» глава таможни: «Потом пассажиры идут в здание терминала, пограничники оформляют борт — таможенно-пограничный контроль самого воздушного судна. Сами пассажиры идут в кабинки паспортного контроля, после которого попадают в зону таможенного контроля. У нас тоже есть приборы на наркоопасные средства, мы можем отдельно пригласить пассажира, который вызывает у нас подозрения. Далее получение багажа, прохождение «красного» или «зеленого» коридоров».

Путь к коридорам в аэропорту отмечен зелеными и красными указателями: «Пересечение этих линий является заявлением — юридически значимым действием пассажира — о том, что у него отсутствуют товары для декларирования, если он выбирает «зеленый» коридор, либо он выбирает «красный» коридор с заполненной декларацией и оформляет то, что подлежит декларированию. Декларации можно заполнять удаленно, через интернет, информация есть на сайте ФТС».

Структуры, которые участвуют в цепочке контроля: контрольно-пропускной пункт аэропорта, пограничники, таможенный пост, санитарно-карантинный пункт, погранично-ветеринарный контрольный пункт, фитосанитарный контроль. Фото Олега Тихонова

Непопулярный tax free

Мавликов напомнил о возможности для иностранцев при совершении покупок на сумму свыше 10 000 рублей в определенных магазинах, перечень которых определяется Минпромторгом России, при вылете из татарстанских аэропортов вернуть сумму налога на дополнительную стоимость:

— Эта возможность пока не очень активно используется — все случаи использования пока были в период чемпионата мира, их было не более десяти.

20 мая вступает в силу приказ Федеральной таможенной службы о том, что розничные магазины должны будут передавать сведения из электронных чеков в таможенные органы для компенсации НДС. Это нововведение продолжает пилотный проект по компенсации налога иностранцам. Сведения должны передаваться в электронном виде через личный кабинет или с помощью специальных программ, удостоверяющиеся усиленной электронной подписью. Формат и состав передаваемых данных уже установлены, отмечает правовой портал «Гарант».

Как пояснил Мавликов «Реальному времени», в Татарстане все будет действовать по старому порядку:

— Гражданин, который сделал покупку и хочет вернуть налог, обращается к таможеннику (специально подготовленный человек для этого есть), представляет сам приобретенный товар, представляет чек из этого магазина. Происходит сверка этого чека — товар должен быть новый, еще не использованный, выезд гражданина должен быть не более чем через три месяца после его въезда. Есть ряд критериев, которые таможня проверяет. Ну и соответствие чека, что он выдан именно тем магазином, который входит в перечень, утвержденный Минпромторгом. В этом случае ставится отметка на этом чеке, и эти документы идут в специально приспособленный для этого ящик, после чего происходит

возврат этому гражданину.

Таким образом, в республике остается «ручной режим». «Таков механизм сейчас, но и с 20 мая никаких изменений не предвидится», — добавил глава Татарстанской таможни.

Таможенниками учитываются стоимостные и весовые характеристики товара, для беспошлинного ввоза нормы составляют 10 000 евро в стоимостном выражении и 50 кг в весовом выражении. Фото Дмитрия Резнова

Правила ввоза

Мавликов напомнил, какие правила действуют при пересечении границ. Таможенниками учитываются стоимостные и весовые характеристики товара, для беспошлинного ввоза нормы составляют 10 000 евро в стоимостном выражении и 50 кг в весовом выражении. Также учитывается, предназначены ли товары для личного использования. «Все, что выше, подлежит декларированию. Несмотря на то, что весовая и стоимостная норма может быть не превышена, то есть назначение товара явно для использования в личных целях, а предусматривает коммерческую деятельность, то даже в этих случаях непревышения весовых и стоимостных норм этот товар должен быть продекларирован в общем порядке». В случае превышения веса и стоимости применяется единая ставка таможенных пошлин в размере 30% таможенной стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг.

Для денежных сумм, которые путешествующие везут собой, ограничений нет, но суммы, превышающие 10 000 долларов США в эквиваленте (также дорожные чеки, но не входят средства на счетах и банковских картах), должны быть задекларированы, иначе будут конфискованы в пользу федерального бюджета, пояснил Мавликов корреспонденту «Реального времени»:

— Так же, как с алкоголем, другим имуществом, мы не используем это сами, естественно: денежные средства перечисляются в федеральный бюджет, опять же после решения суда.

Самое распространенное в Татарстане правонарушение — превышение норм по алкогольным напиткам: «Не более 3 л на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста, беспошлинно и без заполнения деклараций. Пиво также относится к алкогольным напиткам. Свыше 5 л ввоз вообще запрещен, надо знать об этом заранее — возникнет правонарушение», — подчеркнул Мавликов.

Вопрос, интересующий многих: что происходит с изъятым алкоголем. «На время проведения расследования [бутылки] находятся в камере вещественных доказательств. После принятия решения судом передаются в организацию, которая уполномочена Управлением Госалкогольрегулирования для дальнейшего принятия решения. Табачные изделия передаются в структуры, которые назначены Росимуществом».