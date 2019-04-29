Полилингвальные школы — путь к конкурентоспособности и сохранению родных языков
Программа «Адымнар» переходит в активную фазу, Татарстан в 11-й раз провел KazanSummit, правительство РТ отчиталось по итогам работы в 2018 году: обзор недели от программы «7 дней» на ТНВ
Сохранить родные языки и поднять уровень образования на высоту, позволяющую татарстанским выпускникам быть конкурентными на мировом уровне, — эти задачи должна решить программа полилингвального образования «Адымнар». Она вступает в активную подготовительную фазу. Знание нескольких языков уже сейчас необходимо для успешного ведения бизнеса. Особенно в таком экономически развитом регионе, как Татарстан с его обширными контактами на мировом рынке. На прошлой неделе в столице республики в очередной, уже 11-й раз собрались участники Международного экономического форума KazanSummit. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отчитался перед Государственным советом республики по итогам работы правительства в 2018 году, а в самом Госсовете РТ — скандал: один из депутатов отправлен под домашний арест по подозрению в коррупции. Обо всем этом в обзоре очередного выпуска программы «7 дней» от «Реального времени».
«Адымнар» — путь к знаниям и согласию
Шесть полилингвальных комплексов появятся в Татарстане в течение нескольких ближайших лет: два в Казани и по одному в Альметьевске, Набережных Челнах, Елабуге и Нижнекамске. И это будут именно комплексы, включающие в себя не только школы, где каждый ученик сможет, кроме общеобразовательной программы, освоить несколько языков — как минимум русский, татарский и английский, но еще и 24 полилингвальных же детских сада, интернаты с круглогодичным проживанием для иногородних и прибывших из-за рубежа учеников, а также летние кампусы. Кроме того, планируется выстроить прочные связи с профессиональными и высшими учебными учреждениями, чтобы образовательный процесс был непрерывным на всем протяжении.
В основу части комплексов лягут уже имеющиеся учебные учреждения, часть будет построена с нуля.
О том, как проходит активная фаза подготовительной работы и когда первые ученики школ будущего смогут сесть за парты, шла речь на заседании попечительского и административного советов республиканского фонда «Возрождение». Так, уже известно, что к 1 сентября состоится набор восьми первых полилингвальных классов на базе казанской школы №165. К тому моменту, когда выпускники начальных классов подрастут, откроет свои двери и новое здание для обучения старших классов. Площадка под него уже подготовлена, а строительство начнется ближайшим летом.
Одна из ключевых целей нового формата образования: воспитание всесторонне развитых, конкурентоспособных юношей и девушек, с уважением относящихся к языкам и культуре народов мира и способных эффективно реализовать себя во взрослой жизни.
KazanSummit-2019: 11-й международный саммит впервые состоялся на новой площадке
Одиннадцатый по счету международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanSummit» состоялся в Татарстане. На этот раз впервые местом его проведения стал новый международный выставочный центр «Казань Экспо».
За годы существования число его участников выросло в 12 раз, а сам саммит приобрел по-настоящему мировой размах. А еще он доказал, что является одной из самых эффективных и результативных экономических площадок, связывающих Россию и исламский мир. За 10 лет размах торгово-экономических отношений вырос на треть. А перспективы дальнейшего расширения работы в этом направлении огромны: объем активов исламской экономики сегодня превышает 4,5 трлн долларов, а товарооборот с Россией составляет всего 75 млрд. Для сравнения: с Китаем он достиг отметки в 108 млрд долларов, с Евросоюзом — 294. Эксперты уверены: потенциал сотрудничества России и исламского мира раскрыт далеко не полностью. Одно из перспективных направлений — индустрия халяль.
Акцент — на решение социальных вопросов: Алексей Песошин отчитался перед Госсоветом РТ о работе правительства
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выступил перед депутатами Госсовета республики с докладом о деятельности правительства РТ в 2018 году.
Большая часть 43-минутного доклада была посвящена социальному блоку. Так, премьер-министр сообщил, что в республике разрабатываются дополнительные меры стимулирования рождаемости. В минувшем году в Татарстане родилось на 2 тысячи малышей меньше, чем в 2017-м.
Большое внимание уделяется качеству оказания медицинской помощи. 65 млрд рублей были направлены на ремонт и оснащение оборудованием поликлиник, строительство новых медучреждений, обновление парка карет скорой помощи.
Одна из главных статей расхода республиканского бюджета — система образования. Только в минувшем году отремонтировано 28 и построено 10 новых школ и 9 детсадов. К 2022 году все дети Татарстана должны быть обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях, а заработная плата работников бюджетной сферы, и учителей в том числе, должна быть обеспечена на уровне утвержденных согласно «майским указам» дорожных карт. Средства на эти цели выделяются как из федерального, так и из республиканского бюджетов.
Активно ремонтируются и приводятся в порядок объекты культуры и детские оздоровительные лагеря, строятся музеи, новое комфортное жилье, Проводится капитальный ремонт существующего жилого фонда. Позитивные изменения есть в дорожном хозяйстве: реконструированы более 500 км дорог, построены 10 мостов. Запускаются новые производства, осваиваются новые виды продукции.
Важной составляющей заседания стал доклад вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой о результатах независимой оценки качества оказания услуг. По поручению Рустама Минниханова, были исследованы 244 организации, работающие в сфере образования, культуры, соцзащиты и здравоохранения. Свою оценку им дали 83 тыс. жителей Татарстана. Выявленные в ходе опроса проблемы стали основой и стимулом для масштабной работы по исправлению ситуации.
«Поющий фонтан» Ильдуса Касымова
Дело о заключении под домашний арест экс-главы Бугульминского района и действующего депутата Госсовета Татарстана журналисты программы «7 дней», что выходит на телеканале «Новый век», готовы назвать уголовным делом года.
Речь идет о якобы имевшей место в 2014 году (время, когда Касымов еще был районным главой) взятке в размере 2 млн 700 тыс. рублей, которые тот, по версии следствия, получил от одного из местных предприятий за помощь в победе в тендере на поставку оборудования для «поющего фонтана».
Точнее, должен был быть не один фонтан, а целый каскад из четырех искусственных гидродинамических сооружений, который, по замыслу, должен был растянуться по всей центральной площади Бугульмы. Но фонтан в итоге был открыт только один, да и тот с грехом пополам и при помощи республики, вложившей в проект 25 млн рублей.
Между тем тендер, состоявшийся 5 лет назад, местная компания «Триумф» выиграла, предложив самую низкую цену на поставку оборудования. Заключила два контракта по 2,7 млн рублей каждый, но никакого оборудования так и не поставила. По версии следствия, победитель тендера передал Касымову 2,7 млн рублей и второй раз платить просто отказался.
В числе фигурантов по делу — сам Касымов (вины не признает) и его зам в 2014-м году Вахит Гарафутдинов, которому вменяется передача взятки, но который тоже отрицает какое-либо свое участие в коррупционном скандале. Следствие и прокуратура старательно раскручивают дело и этот процесс может затянуться на несколько месяцев. Пока же главный подозреваемый — Касымов — находится под домашним арестом в собственном коттедже.
Два пожара — 10 смертей
С начала года в огне в республике погибли уже 69 человек. 10 из них — за два дня на минувшей неделе.
Целая семья — шесть человек, в том числе трое детей, младшей из которых не было и года — погибла в огне. Причина, как считает следствие, — искра. Дымоход не был обустроен защитным колпаком и искрогасителем. В итоге — трагедия: глава семейства Кондратьевых, его супруга, мать и трое детей — мальчики 11 и 9 лет и девочка, которой едва исполнились 9 месяцев.
По словам соседей, семья была едва ли не образцовой: работящие, спокойные, старшие дети дружили со всеми местными мальчишками. Родители души в них не чаяли. Совсем незадолго до гибели мать семейства выложила в соцсети фото платья, связанного для дочки… А вместо радости — беда: шесть гробов и сотни людей, пришедших проводить Кондратьевых в последний путь.
А во вторник — еще пожар. Из обугленных остатков частного дома вынесли четыре бездыханных тела.
По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Проводится проверка всех возможных версий. А пожарные продолжают попытки докричаться до каждой квартиры или дома: необходимо содержать в нормальном состоянии электропроводку и газовое оборудование, не пользоваться кустарными приборами отопления и обязательно использовать сигнализаторы — приборы, которые срабатывают при задымлении и громкими звуками предупреждают об опасности. Счет жизням, спасенным с помощью таких датчиков, только в Татарстане уже идет на сотни.
От банкротства — к успеху
Историй о том, как успешные предприятия разваливаются и превращаются в неплатежеспособных, много. А вот примеров того, как ферму-банкрот можно превратить в преуспевающее хозяйство, — мало. Но именно такой процесс запущен в селе Малая Елга. Находящийся на грани краха осколок «Вамина» — ферма с рассыпающимися коровниками на 450 дойных коров, треть из которых оказались больны лейкозом, и 600 гектаров пашни под кормовые культуры — был принят в наследство новым собственником.
Первым делом в лизинг на 100 млн рублей была приобретена техника, Министерство сельского хозяйства и продовольствия помогло построить дорогу. Сейчас активно обновляется дойное стадо — завезли 400 породистых коров из Брянска и уже успели получить первый приплод, разработали для буренок новое меню, более питательное и качественное. Жирность молока и надои сразу начали расти.
Растет хозяйство и еще у одного успешного фермера. Известному пчеловоду Гафуру Зарипову предложили взяться за так же оставшийся в наследство от «Вамина» машинный парк. Технику селянин восстановил, прикупил еще и новую, сейчас обрабатывает 600 гектаров земли, построил зерноток, откармливает 50 бычков и лошадьми занимается. И то, и другое хозяйство о тяжелых временах уже практически не вспоминают — строят планы на будущее, готовятся к расширению.
Видеоверсию этих сюжетов можно увидеть в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 29 апреля в 13.00 в эфире телеканала «Новый Век» или на его сайте.
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