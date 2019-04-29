Полилингвальные школы — путь к конкурентоспособности и сохранению родных языков

Программа «Адымнар» переходит в активную фазу, Татарстан в 11-й раз провел KazanSummit, правительство РТ отчиталось по итогам работы в 2018 году: обзор недели от программы «7 дней» на ТНВ

Сохранить родные языки и поднять уровень образования на высоту, позволяющую татарстанским выпускникам быть конкурентными на мировом уровне, — эти задачи должна решить программа полилингвального образования «Адымнар». Она вступает в активную подготовительную фазу. Знание нескольких языков уже сейчас необходимо для успешного ведения бизнеса. Особенно в таком экономически развитом регионе, как Татарстан с его обширными контактами на мировом рынке. На прошлой неделе в столице республики в очередной, уже 11-й раз собрались участники Международного экономического форума KazanSummit. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отчитался перед Государственным советом республики по итогам работы правительства в 2018 году, а в самом Госсовете РТ — скандал: один из депутатов отправлен под домашний арест по подозрению в коррупции. Обо всем этом в обзоре очередного выпуска программы «7 дней» от «Реального времени».

«Адымнар» — путь к знаниям и согласию

Шесть полилингвальных комплексов появятся в Татарстане в течение нескольких ближайших лет: два в Казани и по одному в Альметьевске, Набережных Челнах, Елабуге и Нижнекамске. И это будут именно комплексы, включающие в себя не только школы, где каждый ученик сможет, кроме общеобразовательной программы, освоить несколько языков — как минимум русский, татарский и английский, но еще и 24 полилингвальных же детских сада, интернаты с круглогодичным проживанием для иногородних и прибывших из-за рубежа учеников, а также летние кампусы. Кроме того, планируется выстроить прочные связи с профессиональными и высшими учебными учреждениями, чтобы образовательный процесс был непрерывным на всем протяжении.

В основу части комплексов лягут уже имеющиеся учебные учреждения, часть будет построена с нуля.

О том, как проходит активная фаза подготовительной работы и когда первые ученики школ будущего смогут сесть за парты, шла речь на заседании попечительского и административного советов республиканского фонда «Возрождение». Так, уже известно, что к 1 сентября состоится набор восьми первых полилингвальных классов на базе казанской школы №165. К тому моменту, когда выпускники начальных классов подрастут, откроет свои двери и новое здание для обучения старших классов. Площадка под него уже подготовлена, а строительство начнется ближайшим летом.

Одна из ключевых целей нового формата образования: воспитание всесторонне развитых, конкурентоспособных юношей и девушек, с уважением относящихся к языкам и культуре народов мира и способных эффективно реализовать себя во взрослой жизни.

KazanSummit-2019: 11-й международный саммит впервые состоялся на новой площадке

Одиннадцатый по счету международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanSummit» состоялся в Татарстане. На этот раз впервые местом его проведения стал новый международный выставочный центр «Казань Экспо».

На этот раз местом проведения саммита стал новый международный выставочный центр «Казань Экспо». Фото Рината Назметдинова

За годы существования число его участников выросло в 12 раз, а сам саммит приобрел по-настоящему мировой размах. А еще он доказал, что является одной из самых эффективных и результативных экономических площадок, связывающих Россию и исламский мир. За 10 лет размах торгово-экономических отношений вырос на треть. А перспективы дальнейшего расширения работы в этом направлении огромны: объем активов исламской экономики сегодня превышает 4,5 трлн долларов, а товарооборот с Россией составляет всего 75 млрд. Для сравнения: с Китаем он достиг отметки в 108 млрд долларов, с Евросоюзом — 294. Эксперты уверены: потенциал сотрудничества России и исламского мира раскрыт далеко не полностью. Одно из перспективных направлений — индустрия халяль.

Акцент — на решение социальных вопросов: Алексей Песошин отчитался перед Госсоветом РТ о работе правительства

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выступил перед депутатами Госсовета республики с докладом о деятельности правительства РТ в 2018 году.

Большая часть 43-минутного доклада была посвящена социальному блоку. Так, премьер-министр сообщил, что в республике разрабатываются дополнительные меры стимулирования рождаемости. В минувшем году в Татарстане родилось на 2 тысячи малышей меньше, чем в 2017-м.

Большое внимание уделяется качеству оказания медицинской помощи. 65 млрд рублей были направлены на ремонт и оснащение оборудованием поликлиник, строительство новых медучреждений, обновление парка карет скорой помощи.

Одна из главных статей расхода республиканского бюджета — система образования. Только в минувшем году отремонтировано 28 и построено 10 новых школ и 9 детсадов. К 2022 году все дети Татарстана должны быть обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях, а заработная плата работников бюджетной сферы, и учителей в том числе, должна быть обеспечена на уровне утвержденных согласно «майским указам» дорожных карт. Средства на эти цели выделяются как из федерального, так и из республиканского бюджетов.

Активно ремонтируются и приводятся в порядок объекты культуры и детские оздоровительные лагеря, строятся музеи, новое комфортное жилье, Проводится капитальный ремонт существующего жилого фонда. Позитивные изменения есть в дорожном хозяйстве: реконструированы более 500 км дорог, построены 10 мостов. Запускаются новые производства, осваиваются новые виды продукции.

Большая часть доклада Песошина была посвящена социальному блоку. Фото gossov.tatarstan.ru

Важной составляющей заседания стал доклад вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой о результатах независимой оценки качества оказания услуг. По поручению Рустама Минниханова, были исследованы 244 организации, работающие в сфере образования, культуры, соцзащиты и здравоохранения. Свою оценку им дали 83 тыс. жителей Татарстана. Выявленные в ходе опроса проблемы стали основой и стимулом для масштабной работы по исправлению ситуации.

«Поющий фонтан» Ильдуса Касымова

Дело о заключении под домашний арест экс-главы Бугульминского района и действующего депутата Госсовета Татарстана журналисты программы «7 дней», что выходит на телеканале «Новый век», готовы назвать уголовным делом года.

Речь идет о якобы имевшей место в 2014 году (время, когда Касымов еще был районным главой) взятке в размере 2 млн 700 тыс. рублей, которые тот, по версии следствия, получил от одного из местных предприятий за помощь в победе в тендере на поставку оборудования для «поющего фонтана».

Точнее, должен был быть не один фонтан, а целый каскад из четырех искусственных гидродинамических сооружений, который, по замыслу, должен был растянуться по всей центральной площади Бугульмы. Но фонтан в итоге был открыт только один, да и тот с грехом пополам и при помощи республики, вложившей в проект 25 млн рублей.

Между тем тендер, состоявшийся 5 лет назад, местная компания «Триумф» выиграла, предложив самую низкую цену на поставку оборудования. Заключила два контракта по 2,7 млн рублей каждый, но никакого оборудования так и не поставила. По версии следствия, победитель тендера передал Касымову 2,7 млн рублей и второй раз платить просто отказался.

Дело экс-главы Бугульминского района может стать уголовным делом года. Фото Инны Серовой

В числе фигурантов по делу — сам Касымов (вины не признает) и его зам в 2014-м году Вахит Гарафутдинов, которому вменяется передача взятки, но который тоже отрицает какое-либо свое участие в коррупционном скандале. Следствие и прокуратура старательно раскручивают дело и этот процесс может затянуться на несколько месяцев. Пока же главный подозреваемый — Касымов — находится под домашним арестом в собственном коттедже.

Два пожара — 10 смертей

С начала года в огне в республике погибли уже 69 человек. 10 из них — за два дня на минувшей неделе.

Целая семья — шесть человек, в том числе трое детей, младшей из которых не было и года — погибла в огне. Причина, как считает следствие, — искра. Дымоход не был обустроен защитным колпаком и искрогасителем. В итоге — трагедия: глава семейства Кондратьевых, его супруга, мать и трое детей — мальчики 11 и 9 лет и девочка, которой едва исполнились 9 месяцев.

По словам соседей, семья была едва ли не образцовой: работящие, спокойные, старшие дети дружили со всеми местными мальчишками. Родители души в них не чаяли. Совсем незадолго до гибели мать семейства выложила в соцсети фото платья, связанного для дочки… А вместо радости — беда: шесть гробов и сотни людей, пришедших проводить Кондратьевых в последний путь.

А во вторник — еще пожар. Из обугленных остатков частного дома вынесли четыре бездыханных тела.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Проводится проверка всех возможных версий. А пожарные продолжают попытки докричаться до каждой квартиры или дома: необходимо содержать в нормальном состоянии электропроводку и газовое оборудование, не пользоваться кустарными приборами отопления и обязательно использовать сигнализаторы — приборы, которые срабатывают при задымлении и громкими звуками предупреждают об опасности. Счет жизням, спасенным с помощью таких датчиков, только в Татарстане уже идет на сотни.

С начала года в огне в республике погибли уже 69 человек. Фото 16.mchs.gov.ru

От банкротства — к успеху

Историй о том, как успешные предприятия разваливаются и превращаются в неплатежеспособных, много. А вот примеров того, как ферму-банкрот можно превратить в преуспевающее хозяйство, — мало. Но именно такой процесс запущен в селе Малая Елга. Находящийся на грани краха осколок «Вамина» — ферма с рассыпающимися коровниками на 450 дойных коров, треть из которых оказались больны лейкозом, и 600 гектаров пашни под кормовые культуры — был принят в наследство новым собственником.

Первым делом в лизинг на 100 млн рублей была приобретена техника, Министерство сельского хозяйства и продовольствия помогло построить дорогу. Сейчас активно обновляется дойное стадо — завезли 400 породистых коров из Брянска и уже успели получить первый приплод, разработали для буренок новое меню, более питательное и качественное. Жирность молока и надои сразу начали расти.

Растет хозяйство и еще у одного успешного фермера. Известному пчеловоду Гафуру Зарипову предложили взяться за так же оставшийся в наследство от «Вамина» машинный парк. Технику селянин восстановил, прикупил еще и новую, сейчас обрабатывает 600 гектаров земли, построил зерноток, откармливает 50 бычков и лошадьми занимается. И то, и другое хозяйство о тяжелых временах уже практически не вспоминают — строят планы на будущее, готовятся к расширению.

Видеоверсию этих сюжетов можно увидеть в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 29 апреля в 13.00 в эфире телеканала «Новый Век» или на его сайте.





