Минэкономразвития задумалось об участии пенсионных фондов в венчурных проектах

В Казани состоялся Российский венчурный форум, организованный Инвестиционно-венчурным фондом РТ

Фото: Максим Платонов

За последний год венчурный рынок России вырос почти на 64%, однако ситуация на нем пока далека от докризисных результатов. Улучшить показатели способна стратегия развития рынка венчурных и прямых инвестиций России до 2025 года, разработкой которой сейчас занимается Министерство экономического развития РФ. Об этом на площадке Российского венчурного форума, прошедшего в Kazan Expo, рассказал директор департамента социального развития и инноваций Министерства экономического развития России Артем Шадрин. Подробности Российского венчурного форума — в материале «Реального времени».

Одно из условий участия в венчурном форуме: готовый продукт и выручка

Для участия в Российском венчурном форуме в Kazan Expo ожидали помощника президента РФ Андрея Фурсенко, однако в составе приглашенных гостей его не было. Мероприятие посетили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, советник директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иван Бортник, директор департамента социального развития и инноваций Министерства экономического развития России Артем Шадрин, исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования Альбина Никконен. Мировой венчурный рынок представляли генеральный секретарь Комиссии по венчурным инвестициям Всекитайской ассоциации финансового содействия развитию науки и техники Сюй Сяопинь и основатель Red Bridge Дэниел Кан.

— Российский венчурный форум — это прекрасная площадка, которую посещают наши иностранные партнеры. Мы увидим большую экспозицию инновационных проектов — всего их более двухсот, 50 из них выставлены здесь. Венчурная ярмарка в этом году проходит на новом месте: в павильонах Kazan Expo. Вскоре здесь состоится национальный и мировой этапы чемпионата рабочих профессий WorldSkills2019, — отметил президент РТ Рустам Минниханов, открывая венчурный форум.

Он заявил, что на завершающем этапе форума 10 компаний получат поддержку инвесторов, станут участниками программы акселерации и смогут привлечь до 20 млн рублей на развитие проектов. Также призом станет обучение победителей в международных инновационных центрах по всему миру — от Ирландии и США до Азии.

В этом году участниками Российского венчурного форума в Kazan Expo стали три тысячи делегатов из девяти стран. Фото tatarstan.ru

Директор Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, организатор форума, Айнур Айдельдинов рассказал, что в выставке венчурного форума приняли участие десять компаний из Татарстана, в основном они находятся на уровне стартапов.

— Все годы организации форума мы были открыты, собирали заявки на участие со всей России, поэтому их количество достигало пятисот обращений. В этом году отбор проектов сузили. Одним из условий участия было наличие готового продукта и выручки. Мы отсеяли проекты на уровне НИОКР. Также сделали ставку на то, чтобы 50% компаний были из Татарстана. Если бы пять лет назад была такая воронка, то из Татарстана участвовало бы ноль компаний. Тогда заявки находились на уровне проектов, — добавил Айнур Айдельдинов.

От «умного» стетоскопа до технологий для нефтяных скважин

После тождественного открытия форума гости осмотрели экспозицию. Рустама Минниханова привлек стенд стартапа новосибирской компании «Городские теплицы», которая занимается разработкой уникальной технологии «вертикальных ферм». Она позволяет производить по 2 т продукции в месяц. Компания ставит вертикальные стеллажи и выращивает зелень под светодиодами рядом с потребителями: в центре города, в подвальных, складских помещениях. Технология позволяет полностью автоматизированно выращивать зелень, овощи и фрукты.

Также гости остановились у стенда московской компании ООО «АДЛ Заканчивание». Она занимается технологиями многоствольного заканчивания скважин, которая может быть интересна нефтегазодобывающим предприятиям. Менеджер проектов компании Андрей Федотов рассказал корреспонденту «Реального времени», что проект уже приносит доход, компания выиграла тендеры на обслуживание 62 скважин в Ямало-ненецком регионе.

— Нашу технологию можно использовать и в Татарстане. У нас есть направление, которое занимается новыми скважинами и работающее с существующим фондом. Оно касается истощенных скважин, которым нужна новая проводка ствола. В этом случае мы сохраняем оставшуюся добычу из основного ствола, фактически истощенного, и добавляем заказчику возможность забурить боковой ствол. Таким образом мы увеличиваем коэффициент извлечения нефти из скважины, — сказал Андрей Федотов.

Затем гости осмотрели экспозицию: Рустама Минниханова привлек стенд стартапа новосибирской компании, которая занимается разработкой технологии «вертикальных ферм»

Предложение «АДЛ Заканчивание» заинтересовало Рустама Минниханова, и он предложил своему помощнику обменяться контактами с компанией.

В этом году участниками Российского венчурного форума в Kazan Expo стали три тысячи делегатов из девяти стран: США, Китая, Франции, Японии и других государств. Заявки на участие в инновационной экспозиции ярмарки поступили от компаний из 37 городов семи стран. Самыми популярными направлениями стали IT-платформы, разработка оборудования и технологии в сфере финансов. Всего для участия было заявлено более двухсот инновационных проектов, из которых организаторы отобрали 50 компаний. Среди них компании, разрабатывающие 3D-принтеры, стетоскоп с искусственным интеллектом, информационные платформы, занимающиеся цепочкой поставки для рынка морепродуктов, сервисы для пассажирских перевозок, реактивные двигатели для беспилотников и другое.

Пик роста венчурного рынка пришелся на 2012 год

Осмотр экспозиции завершился пленарным заседанием, на котором участники форума обсудили будущее венчурного рынка России. Айнур Айдельдинов рассказал, что в 2018 году объем инвестиций на мировом венчурном рынке вырос на 64% и составил 277 млрд долларов. Наиболее прорывными направлениями для вложения денег стали искусственный интеллект, цифровые технологии, здравоохранение. В первом полугодии 2018 года в сфере венчурных инвестиций лидировала Северная Америка, в 2017 году — Азия. Из десяти крупнейших сделок семь были заключены с китайскими компаниями. Среди наиболее активных венчурных фирм пять из США и еще пять из Китая.

Позднее на пресс-конференции Айнур Айдельдинов объяснил феномен китайского венчурного рынка развитием технопарков, которых в стране больше 150. Они составляют более 15% ВВП Китая. Вокруг технопарков выстроена технология, которая превращает идею в прототип и доводит его до серийного продукта.

В России в 2018 году венчурный рынок также показал рост: инвесторы вложили в стартапы более 415 млн долларов, что на 161 млн долларов больше, чем в 2017 году. По сравнению с 2017 годом, венчурный рынок страны вырос почти на 64%. Однако ему есть куда расти: пока не достигнуты показатели 2012 года.

— В 2010 году венчурный рынок у нас хорошо развивался, пик роста пришелся на 2012 год. Тогда государству можно было не вкладываться. Но, оказалось, рано радовались, и следующие несколько лет до 2016 года быстрое движение достигнутых результатов пошло вниз. Ситуация начала выправляться, но она далека от того, что было достигнуто в 2012 году. Тем не менее с 2016 по 2017 годы венчурный рынок увеличился на 48%, а с 2017 по 2018 годы — на 60%, — рассказал Олег Фомичев, директор по стратегическому планированию и развитию ГК «Ренова».

Осмотр экспозиции завершился пленарным заседанием, на котором участники форума обсудили будущее венчурного рынка России



Он оговорился, что не все специалисты согласны с ростом в 60%, однако все признают, что рост есть. В том числе он был достигнут благодаря тому, что государственный фонд фондов и институт развития венчурного рынка Российской Федерации АО «Российская венчурная компания» стала играть чуть более значимую роль.

— Мы видим, что венчурный рынок будет развиваться, но если говорить о скорости развития, то она может быть разной. От нас зависит динамика, но и от правительства тоже, потому что речь идет не только об увеличении объема капитала и количестве стартапов для инвестирования, но и о постоянном решении качества среды, экосистемы, потому что стартапы не рождаются и инвесторам охотнее инвестировать в прозрачной среде, без давления правоохранительных органов, — заявил Олег Фомичев.

Российская венчурная компания преследует амбициозные цели: увеличить совокупный капитал фондов с участием РВК к 2030 году до 3 млрд долларов. Между тем это минимальный объем для того, чтобы Россия осталась в небольшой когорте стран, которые могут считать себя лидерами венчурного инвестирования.

О стратегии развития рынка венчурных и прямых инвестиций России

На пленарном заседании стало известно, что Министерство экономического развития РФ в ближайшие недели завершит доработку стратегии развития рынка венчурных и прямых инвестиций России до 2025 года и на дальнейшую перспективу до 2030 года.

— Стратегия развития венчурного рынка создавалась нашим министерством. И эти цифры рисуют из того, что мы должны достичь уровня объема рынка ВВП, который характерен для стран лидеров. Для этого необходимо увеличение объемов инвестирования в венчурную систему со стороны крупного бизнеса, как государственного, так и частного, — отметил директор департамента стратегического развития и инноваций министерства Артем Шадрин.

Он также упомянул, что в развитии венчурного рынка могут участвовать пенсионные фонды. Однако прежде необходимо решить вопрос сохранности вкладов пенсионеров. Вопрос заключается в том, каким образом выстроить систему инвестиций пенсионного фонда в венчурный фонд. «Задача решаема, но она не простая. Мы точно эту работу будем вести», — добавил позднее на пресс-конференции Артем Шадрин.



Самыми популярными направлениями стали IT-платформы, разработка оборудования и технологии в сфере финансов



Между тем ключевая цель реализации стратегии, разработанной Российской венчурной компанией (РВК) по заказу Министерства экономического развития РФ, — развитие конкурентного рынка венчурных инвестиций и кратное увеличение годового объема венчурных сделок в России. Стратегия определит основные направления государственной политики по развитию национальной венчурной индустрии на 5—10 лет, включая меры по совершенствованию законодательства, налоговому стимулированию, привлечению инвестиций на фондовый рынок и другие.

Огнетушитель и икра из Китая

Также на форуме был затронут вопрос о коллаборации российского венчурного фонда с иностранными коллегами. Подобное сотрудничество эффективно при создании совместных фондов инвестирования российских и зарубежных институтов развития. Сейчас создан российско-китайский инвестиционный фонд, где партнером является Фонд прямых инвестиций, также есть практика с инвестированием в страны арабского региона. Тренд создания совместных фондов будет нарастать.

Как пример такого сотрудничества на российском венчурном форуме состоялось подписание Меморандума о создании японско-российской ассоциации технологических компаний и инвесторов «Инновейшенс Бридж». Сторонами меморандума выступили японская консалтинговая компания «Skylight», Группа компаний «Пульсар Венчур Кэпитал», ООО «САМИ». Ассоциация будет способствовать развитию инновационных проектов и инфраструктуры Республики Татарстан в части привлечения международных инвестиций и реализации экспортоориентированной стратегии для республиканских технологических компаний.

На форуме состоялось подписание Меморандума о создании японско-российской ассоциации технологических компаний и инвесторов «Инновейшенс Бридж»

Китайская сторона также заинтересована в сотрудничестве с Татарстаном. Сюй Сяопинь рассказала, что во второй визит в Казань привезла два проекта: огнетушитель нового поколения и икру, которая является экологически чистым продуктом. Китай также рассматривает интересные проекты со стороны татарстанских предпринимателей.

— Инвестирование в перспективные проекты не делится географически, поскольку если проект находится на территории РФ, то мы тоже рассматриваем его финансирование. Если какие-то российские компании или проекты хотят переместиться в Китай, то мы это поддерживаем, — добавила Сюй Сяопинь.

Она рассказала, что на форуме ей понравился проект, связанный с онкологическими заболеваниями. Его суть в том, что при заболевании устройством можно провести диагностику, которая дает возможность принять самое эффективное решение для лечения, и точность диагностики составляет около 99%.

Алексей Басов, заместитель генерального директора — инвестиционный директор АО «РВК» также рассказал журналистам о проектах, заинтересовавших компанию. Часть их них занимается разработкой цифровых технологий в области сельского хозяйства, остальные работают с документооборотом. Точнее назвать проекты Алексей Басов отказался, чтобы не оказывать давление на участников форума.

1 / 35 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов