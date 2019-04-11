Российский венчурный форум

11 апреля на площадке Российского венчурного форума (РВФ) ведущие мировые инвесторы, бизнес-ангелы, институты развития и высокотехнологичные компании встретятся, чтобы обсудить ключевые тренды венчурного рынка и первыми увидеть последние инновационные разработки в области IT, Blockchain и Industrial.

РВФ – уникальная платформа для обмена опытом с ведущими игроками венчурной индустрии, поиска партнеров и инвесторов. Участники форума получают возможность открытого диалога со всеми участниками инновационного процесса, обсудить самые острые вопросы с представителями власти и бизнеса, узнать секреты успеха мировых технологических компаний, получить экспертный совет относительно развития собственного бизнеса. Для стартапов участие в РВФ – это реальный шанс заложить настоящий фундамент для своего проекта.

На экспозиции форума будут представлены инновационные проекты, заинтересованные в привлечении капитала. Полсотни стартапов, прошедших отбор, получат возможность представить свой бизнес крупнейшим мировым инвесторам и получить экспертную оценку, а 10 лучших станут финалистами программы акселерации, проводимой Pulsar Venture Capital совместно с Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан. Финалисты получат возможность привлечь до 20 млн инвестиций, а также пройти обучение в международных инновационных центрах в США и Ирландии и помощь в выходе на рынок.

Ежегодно в рамках форума проходят десятки круглых столов и панельных дискуссий. В этом году отдельные мероприятия будут посвящены таким темам, как блокчейн-технологии, Big Data, финтех, перспективы криптовалют в России, а также альтернативные возможности финансирования технологических компаний и инвестиционные возможности на зарубежных рынках.

Состоятся выступления Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Помощника Президента Российской Федерации Андрея Фурсенко, генерального директора Фонда содействия инновациям Сергея Полякова, советника генерального директора Малазийской Корпорации Развития Биоэкономики Закри Абдул Хамида, генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, генерального директора ООО «Сколково-Венчурные инвестиции» Василия Белова, основателя и управляющего партнера венчурного фонда Almaz CapitalPartners Александра Галицкого, руководителя службы токенизации Swisscom Blockchain AG Свена Меллера, управляющего партнера Starta Capital Алексея Гирина. Всего участие примут более 100 спикеров из России, Франции, США, Швейцарии, Японии, Китая, Малайзии и других стран.

Организаторами РВФ выступают Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Российская ассоциация венчурного инвестирования, при поддержке Правительства Республики Татарстан.

– За последние годы Татарстан стал центром привлечения венчурного капитала, и настоящим драйвером развития инновационного, высокотехнологичного бизнеса. Задача Российского венчурного форума – в партнерстве с крупнейшими мировыми инвесторами, бизнес-ангелами, инновационными компаниями и органами государственной власти сформировать условия для создания крупнейшего технологического хаба, не только на территории региона, но и за его пределами, – рассказал директор Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан Айнур Айдельдинов.

В прошлом году на участие в форуме зарегистрировалось 542 проекта из 24 стран. С 2000 года в нем приняли участие 1120 спикеров, 18 000 участников из 70 городов России и более чем 30 стран со всего мира.

Российский венчурный форум – 2019, крупнейшее для высокотехнологических предпринимателей и инвесторов событие, уникальная платформа для обсуждения самых острых вопросов отрасли и обмена опытом с ее ведущими игроками, поиска партнеров и инвесторов. Мероприятие проходит под пристальным вниманием Правительства РФ и Республики Татарстан, АО «РВК», РАВИ, АСИ, НАБА, СКОЛКОВО, VENTURE CLUB, GTS, TECHTOUR.

Форум состоится 11 апреля 2019 года. Местом встречи лидеров отрасли впервые станет KAZAN EXPO (г. Казань, Выставочная, 1). Для жителей Казани будет организован трансфер до выставочного комплекса.

Подробная информация https://russianventureforum.ru