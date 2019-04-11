Взгляд в будущее: в Kazan Expo обсуждают перспективы венчурного рынка России
Сегодня в выставочном центре Kazan Expo проходит Российский венчурный форум (РВФ). В Казани ведущие мировые инвесторы, бизнес-ангелы, представители институтов развития и высокотехнологичных компаний обсуждают ключевые тренды венчурного рынка и последние инновационные разработки в области IT, Blockchain и Industrial.
На форуме работает выездная редакция «Реального времени», мнения, оценки и комментарии ее участников — в наших видеоинтервью.
Александр Карпов, генеральный директор Зеленодольского завода им. Горького
Василий Белов, генеральный директор Skolkovo Ventures
Рушан Сахбиев, зампредседателя Волго-Вятского банка Сбербанка России — управляющий отделением «Банк Татарстан»
Дамир Фаттахов, министр по делам молодежи РТ
Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты РТ
Sven Moller, Swisscom Blockchain AG
Сюй Сяопинь, генеральный секретарь Комиссии по венчурным инвестициям Всекитайской ассоциации финансового содействия развитию науки и техники, председатель Союза стратегического сотрудничества по развитию евразийского рынка в сфере высокотехнологичной и инновационной индустрии
Виталий Полехин, президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов, руководитель Клуба инвесторов МШУ «Сколково»
Любовь Симонова, председатель судейской комиссии, директор проектного офиса «Развитие технологий» ПАО «Ростелеком»
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