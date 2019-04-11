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Взгляд в будущее: в Kazan Expo обсуждают перспективы венчурного рынка России

16:00, 11.04.2019 3
Взгляд в будущее: в Kazan Expo обсуждают перспективы венчурного рынка России Фото: russianventureforum.ru

Сегодня в выставочном центре Kazan Expo проходит Российский венчурный форум (РВФ). В Казани ведущие мировые инвесторы, бизнес-ангелы, представители институтов развития и высокотехнологичных компаний обсуждают ключевые тренды венчурного рынка и последние инновационные разработки в области IT, Blockchain и Industrial.

На форуме работает выездная редакция «Реального времени», мнения, оценки и комментарии ее участников — в наших видеоинтервью.

Александр Карпов, генеральный директор Зеленодольского завода им. Горького

Василий Белов, генеральный директор Skolkovo Ventures

Рушан Сахбиев, зампредседателя Волго-Вятского банка Сбербанка России — управляющий отделением «Банк Татарстан»

Дамир Фаттахов, министр по делам молодежи РТ

Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты РТ

Sven Moller, Swisscom Blockchain AG

Сюй Сяопинь, генеральный секретарь Комиссии по венчурным инвестициям Всекитайской ассоциации финансового содействия развитию науки и техники, председатель Союза стратегического сотрудничества по развитию евразийского рынка в сфере высокотехнологичной и инновационной индустрии

Виталий Полехин, президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов, руководитель Клуба инвесторов МШУ «Сколково»

Любовь Симонова, председатель судейской комиссии, директор проектного офиса «Развитие технологий» ПАО «Ростелеком»

Интернет-газета «Реальное время»
ЭкономикаИнвестиции
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:39
    Там же проходит и выставка Энергетика)))
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  • Анонимно 17:04
    Какие деловые люди. интересно, спасибо!
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  • Анонимно 17:28
    Хочу посетить это место! А то очень много разговоров про нее
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