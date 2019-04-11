Взгляд в будущее: в Kazan Expo обсуждают перспективы венчурного рынка России

Сегодня в выставочном центре Kazan Expo проходит Российский венчурный форум (РВФ). В Казани ведущие мировые инвесторы, бизнес-ангелы, представители институтов развития и высокотехнологичных компаний обсуждают ключевые тренды венчурного рынка и последние инновационные разработки в области IT, Blockchain и Industrial.

На форуме работает выездная редакция «Реального времени», мнения, оценки и комментарии ее участников — в наших видеоинтервью.