Хочешь иметь свободу в выборе будущего? Иди в магистратуру КФУ

Фото: пресс-служба КФУ

Стоит ли тратить на обучение в университете еще два года, когда можно уже выходить на работу? Вопрос, имеющий основания. Есть целый спектр веских причин, по которым бакалавры продолжают свой путь в университете: гарантия востребованности у работодателя, расширение компетенций через смежное направление подготовки и даже кардинальная смена профессии — бакалавриат не принес желаемого. И это далеко не все — каждая жизненная ситуация уникальна. Материал написан как для уверенных в желании пойти в магистратуру, так и для сомневающихся. Прочтите, а потом решайте окончательно. И не забывайте о том, что магистратура — работе не помеха, а зачастую она же и приводит к работодателю. В том числе и за рубежом.

К слову, возможности обучения за рубежом для магистрантов Института международных отношений КФУ — а именно о нем идет речь — широкие. И это слабо сказано. Вчитайтесь и вдумайтесь: Кэмбридж, Рурский университет, Университет Иннсбрука, Свободный университет Берлина, Хунаньский педагогический университет, Университет «Абдульмалик Ас-Саади», Университет Синхан, Лодзинский университет, Университет Индианы, Университет Каназава, Университет Пассау, Университет Каира, Технический университет Дрездена, Университет Хельсинки, Пусанский университет иностранных языков, Университет Ханьянга (список не полный, — прим. ред.) — двери в любую точку мира находятся поблизости, в Казани.

Препятствий для их открытия попросту нет — на каждом направлении подготовки студенты изучают минимум два языка из перечня в более чем двадцать. Никто не отменял и практику в крупнейших российских и международных компаниях и государственных структурах — для амбициозных, в том числе и желающих работать на благо собственной страны. И нет, речь не об избранных, это возможности для всех, у кого есть такое стремление.

Ну а теперь к сути. Выбирайте свое будущее. Перед вами пять направлений подготовки, которые точно не оставят вас без хорошей работы: международные отношения, лингвистика, туризм, история и история искусств. Сразу оговоримся: бюджетные места есть везде, глубокая теория вперемешку с максимумом практики под руководством ведущих российских и зарубежных специалистов — тоже.

Итак… «История». Здесь вас ждут «Сравнительные модели исторического развития стран Востока и Запада», «История, экономика и культура тюркских народов», «Историческая политология», «Археология», «Россиеведение», «Современная историческая наука в преподавании истории и обществознания в школе». Заметим, что Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия не только держит свои двери всегда открытыми, но еще и обновила их.

«Лингвистика» — это «Теория перевода, межкультурная и межъязыковая коммуникация» и «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». Кому что ближе, как говорится. Опытные преподаватели, носители языка, лингафонные кабинеты и небольшие группы учащихся — эффективность обучения гарантирована. Вторая упомянутая программа предусматривает подготовку магистров к сдаче международного квалификационного экзамена Teaching Knowledge Test, что является сегментом международной сертификации преподавателя иностранного языка. Отнюдь не плохо, не правда ли?

«История искусств». Крайне актуальные как для России, так и для мира в целом «Реставрация историко-культурного наследия» и «История искусств тюрко-мусульманского мира». Кстати, о первом профиле мы много писали и еще напишем.

«Туризм» — это «Международный туризм» и «Организация технологии международного и внутреннего туризма». Здесь ключевым является то, что на базе ИМО действует Центр туристического образования, исследований и взаимодействия с туриндустрией — основной участник программы по модернизации туристического образования в регионе, также отвечающий за учебно-методическое обеспечение организаций, реализующих курсы для экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также взаимодействие с субъектами туриндустрии. Найдется и работа, и профильная практика в процессе обучения.

И напоследок, «Международные отношения», которые не нуждаются в отдельном представлении. Целых семь профилей — «Европейские исследования», «Управление культурным наследием», «Восток в системе глобальных и региональных международных отношений», «Мировая политика и международный бизнес», «Архитектура многополярного мира», «Цифровая дипломатия» и полностью англоязычный ее аналог — Digital diplomacy.

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Интернет-газета «Реальное время»