Видео недели: лимузин Путина, Минниханов на горнолыжном МСЗ и «смерть» Арьи Старк

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Путин на Aurus

Президент РФ Владимир Путин совершил глубоко символический акт, прибыв на открытие первого в России завода Mercedes-Benz на отечественном лимузине Aurus. Пересел на премиум-авто проекта «Кортеж» (разработки этого проекта и были объединены брендом Aurus) и министр промышленности РФ Денис Мантуров. Напомним, что сборка автомобилей должна начаться на предприятии Sollers в Елабуге.

Минниханов в Копенгагене

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом столицу Дании Копенгаген. Там он побывал на передовом мусоросжигательном предприятии Amager Bakke. Главной особенностью завода является то, что на его крыше организован горнолыжный склон и парк активного отдыха. За прошлый 2018 год МСЗ переработал порядка 450 тыс. тонн отходов.

Спойлер о гибели Арьи Старк

Шоу Джимми Фэллона устроило удачный первоапрельский розыгрыш. Приглашенная на передачу актриса Мэйси Уильямс, исполняющая роль Арьи Старк в сериале «Игра престолов», сделала вид, что проговорилась о сюжете последнего сезона.

«Я выяснила, что Арья умирает уже во второй серии…» — сказала звезда, сделав вид что испугалась собственной оговорки.

Оригинал ролика набрал уже 11 млн просмотров.

«Фотографии удалил быстро»

В Москве инспектор «Моспаркинга» выстрелил из газового пистолета в автовладельца. Изначально именно в таком ключе распространилось сообщение о событии. Однако Администратор московского парковочного пространства (АМПП) распространил видеозапись с видеорегистратора, закрепленного на груди инспектора. Ролик с хамским поведением владельца Mercedes, оставленного на тротуаре, быстро распространился в СМИ и соцсетях.

«Как дам тебе. Чо ты дергаешься, мразота ***? А? Чо ты дергаешься, ***? Фотографии удалил быстро», — произносит нарушитель.

В итоге инспектор стреляет в его сторону из газового пистолета. Это не помешало автолюбителю напасть на госслужащего.

Лужа в Бердске

Городок Бердск Новосибирской области попал получил известность благодаря видеозаписи спасения женщины из аномально большой лужи. Владелица Nissan заехала на дорогу до заправки, где автомобиль начал тонуть. Женщине пришлось вылезти на крышу и вызывать МЧС.

«На заре» 32-летней выдержки

Один из основателей группы «Альянс» Олег Парастаев опубликовал первый клип коллектива на песню «На заре», давно живущую собственной жизнью. Ролик был снят в 1987 году, но восстановлен и выложен на суд публики только сейчас.

Исландский ледник чуть не утопил туристов

В Исландии ледник обрушился в море недалеко от места, где собрались туристы. Глыбы льда, упавшие в воду, вызвали волну, которая стала быстро приближаться к точке скопления людей. К счастью, туристы успели покинуть опасную локацию.

Новое видео Навального об Абызове

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал новый видеоролик, посвященный экс-министру Михаилу Абызову. После ареста бывшего чиновника основатель ФБК возмущается, что к его расследованию, опубликованному два года назад, так никто и не прислушался. Он утверждает, что Абызов начал реконструкцию главной виллы в Италии и построил на ее территории еще один дом.

Медведев и робот

Во время посещения Перми премьер-министр РФ Дмитрий Медведев зашел в технопарк Morion Digital. Там глава правительства встретил уже знакомого ему робота местной разработки. Медведев поздоровался и пообщался с андроидом.

«Связной» и Xiaomi

Администратор салона «Связной» в Минске записала видеообращение на один из телефонов, продававшихся в магазине. В нем она жаловалась на клиентов, устроивших в салоне скандал, и советовала не покупать «вонючие Xiaomi».

Покупатель, обнаруживший послание, опубликовал ролик. В результате китайский бренд, вернее, его представитель в Белоруссии, решил не поставлять в «Связной» новые модели — Redmi 7 и Redmi Note 7.