Фейл-кейс от ГИСУ: госзаказчик провалил тендер на ремонт здания Минтруда

Строительно-ремонтный госзаказ на 100 млн рублей не могут вынести на повторные торги

Подозрительный тендер на капитальный ремонт здания Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ стоимостью 100,9 млн рублей оказался под прицелом УФАС по РТ. Антимонопольщики заблокировали подписание госконтракта с победителем аукциона, вынеся предписание заказчику — Главному инвестиционно-строительному управлению (ГИСУ), которое до сих пор не было замечено в «договорных» подрядах. По неофициальным сведениям, за свежий госзаказ боролись известные казанские стройкомпании «Евростройхолдинг+» и «Аркада Строй Универсал», но он был «зарублен» из-за жалобы на отсутствие проектно-сметной документации в полном объеме и не достался таким образом никому. Повторные торги пока не объявлены. Подробности — в материале «Реального времени».

Тендер на капремонт здания Минтруда РТ обернулся разборками

Тихим скандалом вокруг главного распорядителя государственных строительных контрактов в Татарстане, ГИСУ, завершился тендер на ремонт очередного административного здания органов власти республики. После розыгрыша в прошлом году единого лота на реконструкцию зданий кабинета министров РТ и трех министерств — сельского хозяйства и продовольствия, транспорта и дорожного хозяйства и финансов — общей стоимостью 128 млн рублей подошла очередь и капитального ремонта здания Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, расположенного на ул. Волгоградской. На его обновление бюджет Татарстана выделил почти столько же денег, сколько на ремонт комплекса административных зданий РТ: 100,9 млн рублей, следует из материалов госзакупки. Видимо, здание и его внутренние коммуникации давно обветшали, поэтому им был предписан комплексный и дорогостоящий капитальный ремонт.

Однако до фактического его исполнения руки строителей так и не дошли. Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ отменило результаты проведенного в марте аукциона, приостановив его действие. У «разбитого корыта» оказался и сам Минтруд РТ, и подрядчики-конкуренты, а организатору сомнительных торгов — ГИСУ — вынесли предписание об устранении нарушений. Теоретически организаторам грозит и административная ответственность.

Специалист ГИСУ, который значился контактным лицом по этому конкурсу, в организации больше не работает. Получить официальные комментарии руководства управления о причинах провала также не удалось. Электронный запрос «Реального времени» пока остается без ответа, но будет опубликован, как только поступит в редакцию.

Проектно-сметная документация отсутствовала

Нулевой исход тендера стал полной неожиданностью для заказчика и участников госзакупки, поскольку процедура выбора подрядчика давно обкатана ГИСУ и прежде сбоев не давала. 22 февраля на сайте госзакупок, как и полагается, было опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на «выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установка и монтаж оборудования на объекте: «Капитальный ремонт здания Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Волгоградская, д. 47, с благоустройством прилегающей территории».

Нулевой исход тендера стал полной неожиданностью для заказчика и участников госзакупки, поскольку процедура выбора подрядчика давно обкатана ГИСУ и прежде сбоев не давала. Фото tatarstan.ru



Согласно техзаданию, подрядчик должен отремонтировать сети инженерно-технического обеспечения, электро- и водоснабжения, отопления. Кроме того, в заказ включены работы по замене вентиляции и кондиционирования, уличного освещения, ливневой канализации, усиление конструкций здания, ремонт кровли и входной группы. В ходе ремонта запланировано провести также работы по демонтажу асфальтобетонных проездов и площадок. Начаться работы должны были в апреле этого года, а завершиться в 2020 году.

В тот же день был открыт прием заявок от претендентов. Однако вместо положенного размещения всей проектно-сметной документации организатор торгов через несколько дней вывесил лишь несколько разъяснений к ней. Зато в полном объеме на сайте были вывешены конкурсные условия и требования. Подведение итогов аукциона было намечено на 25 марта.

Кто пошел, не глядя

Кто принимал участие в «слепом» отборе ГИСУ, доподлинно неизвестно: названия фирм вымараны. Между тем неофициальные источники утверждают, что за 100-миллионный госзаказ боролись якобы два постоянных подрядчика по ремонту административных зданий — «Евростройхолдинг+» влиятельного строительного магната Владимира Казилова и более молодая компания «Аркада Строй Универсал» Павла Карабанова. В последней информацию об участии в тендере подтвердили, но от комментариев о причинах провала отказались.

Владимир Казилов открестился просто: ничего, мол, не знаю. Отметим, что «Евростройхолдинг+» имеет большой опыт работы на госзаказах. Среди последних законченных крупных объектов значатся ремонтно-реставрационные работы в Казанском государственном цирке за 549,6 млн рублей, в зданиях Минздрава РТ. Сейчас компания ведет ремонт зданий кабмина РТ, Следственного комитета в Набережных Челнах, Минспорта РТ и школы в Иннополисе. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году выручка фирмы достигла 3 млрд рублей, а прибыль — почти 33,7 млн рублей. Единственный учредитель и директор компании «Евростройхолдинг+» Владимир Казилов в свое время был отмечен благодарственным письмом президента Татарстана за вклад в строительство станции метро «Козья слобода». Ему же принадлежат ООО «Евростройхолдинг-Казань» и ООО «Строймонтаж-М». Однако в этом году портфель заказов заметно «усох» и составляет пока всего 164 млн рублей, указывает «СПАРК-Интерфакс». Так что новый контракт не помешал бы.

Достижения ООО «Аркада Строй Универсал» на строительном поприще скромнее: в активе компании, как указано на ее сайте, — центр пребывания иностранных граждан, капитальный ремонт здания управления ЗАГС на Ахтямова, здания Ветеринарной академии и др. Выручка по итогам 2017 года составила 774,4 млн рублей, убыток — 2,5 млн рублей.

«Евростройхолдинг+» Владимира Казилова имеет большой опыт работы на госзаказах. Фото tatmitropolia.ru

Предупреждение «Фаворита»

Через несколько дней после объявления победителя тендера УФАС отменило его результаты. К тому моменту в ведомство поступила жалоба от некоего ООО «Фаворит», которое указало на нарушения при проведении торгов. Хотя еще за месяц до подведения их итогов на сайте госзакупок появилось анонимное обращение, в котором автор просил «выставить всю проектно-сметную документацию и требования к материалам с инструкцией по заполнению», а в противном случае обещал обратиться в ФАС.

«Отсутствие проектно-сметной документации в полном объеме на официальном сайте нарушает пункт 3 части 9, пункт 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках и содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 КоАП. Также документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг установленным заказчиком требованиям», — указывал автор сообщения. Однако ГИСУ проигнорировало предупреждение и после разбирательства получило предписание УФАС по РТ.

«Решением Комиссии Татарстанского УФАС России жалоба ООО «Фаворит» на действия заказчика ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» при проведении закупки №0311200014619000043 на предмет: «Выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установка и монтаж оборудования на объекте: «Капитальный ремонт здания Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Волгоградская, д. 47, с благоустройством прилегающей территории» признана обоснованной частично в части довода, что проектная документация заказчиком не размещена, в связи с чем участникам аукциона не была доведена полная информация о том, какие именно работы просит выполнить заказчик, — сообщила пресс-служба татарстанского управления. — Заказчик в лице ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» признан нарушившим требования пункта 1 части 1 статьи 64 с отсылочной нормой на пункт 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с выдачей предписания об устранении нарушений действующего законодательства о контрактной системе».

Повторные торги до сих пор не объявлены. В Минтруде РТ от комментариев воздержались, поскольку провал торгов на совести ГИСУ.