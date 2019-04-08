Оцифровка полей и роботизация ферм: как инновации меняют татарстанский агрорынок

Минсельхоз ставит аграриям задачи по росту рентабельности и двукратному увеличению экспорта, обещая посильную финансовую и техническую поддержку

Фото: Дмитрий Резнов

Николай Титов, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ, и ключевые представители агропромышленного комплекса обсудили перспективы развития отрасли и прогнозы на грядущий урожай. Диалог бизнеса и власти, организованный медиакомпанией «Реальное время», получился эмоциональным, но конструктивным.

Рост выручки в АПК: довольны ли производители результатом?

Татарстанские агрофирмы и холдинги, чью продукцию знают и регулярно покупают жители республики, с начала года показали 20%-ный рост объема продаж.

Со слов Николая Титова, рост произошел за счет увеличения закупочных цен. Так, средняя цена на молоко сегодня составляет 24 рубля 69 коп., стабилизировались и цены на зерно. «Достигнута золотая середина, когда и сельхозпроизводителей, и покупателей удовлетворяют такие цены», — заявил Николай Леонидович.

По мнению самих производителей, увеличение выручки далеко не всегда коррелирует с прибылью: цены растут за счет издержек, которых в сельскохозяйственном бизнесе немало.

Николай Титов уверен, что закупочные цены устраивают как сельхозпроизводителей, так и покупателей



Удорожание кормов сказывается на себестоимости мясной продукции, в особенности птицы. А растущее в цене зерно по принципу домино приводит к удорожанию продукции других звеньев цепи: переработчиков пшеницы и ржи и производителей мучных изделий. Последние зарабатывают все меньше, так как не могут сильно повышать цену своих товаров из-за низкой покупательной способности.

С другой стороны, зарабатывать на переработке сельхозпродукции можно и нужно. Сейчас в республике перерабатывается чуть больше половины производимого молока — 2,7 тыс. тонн в сутки. По данным Минсельхоза, здесь налицо положительная динамика. При ее сохранении в скором будущем республика сможет самостоятельно перерабатывать все производимое молоко и поставлять готовую продукцию с добавленной стоимостью на внешние рынки. Возможно, это удастся сделать уже до конца года.

Спасение — в кооперации

Генеральный директор ООО «Фермерское хозяйство «Рамаевское» Фарид Хайрутдинов считает лучшим, а нередко единственным решением объединение небольших агрофирм и фермерских хозяйств в кооперативы. Хайрутдинов убежден, что, совместно решая вопросы по сбыту, логистике и другим производственным процессам, фермеры получат существенное (до 50%) сокращение издержек без потери качества выпускаемой продукции.

Основатель криптовалюты ИТкоин Денис Рындин не спешит видеть в кооперации панацею от всех бед. «Реальная кооперация, производственно-сбытовая и инвестиционная (когда есть паевые взносы и т. д.), таит в себе много бомб замедленного действия», — сделал предостережение Рындин: «Требуется самопожертвование чтобы просто создать кооператив, даже еще не заставить его реально работать».

Денис Рындин не считает кооперативы лекарством от всех бед

Николай Титов ответил оппоненту цифрами: «В Татарстане создано 252 кооператива. Есть успешные, есть развивающиеся, для которых разработаны системы господдержки». В первую очередь готовы помочь производителям мясной, молочной, овощной групп. Но, естественно, за каждый бюджетный рубль придется отчитываться.

Субсидии и гранты

Далее разговор зашел о мерах финансовой и иных форматах поддержки.

Первый замминистра заявил, что в 2019 году максимальный размер грантов для МСП вырос вдвое: с 1,5 до 3 млн рублей. Благодаря такому финансовому стимулу растет число крестьянско-фермерских хозяйств и их продуктивность. На сегодняшний день в РТ 1240 семейных ферм, из них более 540 — высокотехнологичные, то есть в них автоматизированы все основные процессы: кормление, дойка, уборка помещений, где содержатся животные.

Кроме того, существует адресное субсидирование. Принцип распределения субсидий прост: максимальное внимание получают самые проблемные сферы. Например, если по птице стабилизировалась ситуация на рынке, то субсидий здесь меньше. Так, в настоящее время активно субсидируется производство молока, которого в целом не хватает в России.

В свою очередь, государство тоже рассчитывает на дружеское плечо аграриев. Одной из приоритетных задач правительство обозначило рост экспорта сельхозпродукции. До 2024 года его предстоит увеличить в 2 раза. Таким образом, Татарстан через 5 лет должен отгружать на внешние рынки продукцию на сумму 360 млн долларов. И те предприятия, которые готовы к усиленной работе в этом направлении, получат поддержку.

Рыборазводчики одной из действенных мер поддержки со стороны Минсельхоза РТ считают проведенный учебный курс для рыболовных хозяйств. Освоив передовые технологии разведения рыбы, можно нарастить объемы продукции, которые сейчас в 13 раз меньше, чем в советские годы (67 тонн вместо 900 тонн).





От рыболовных хозяйств Татарстана ждут рекордного роста производительности

А чего хотят сами производители?

Как выяснилось, отношение к грантам у участников обсуждения разное. Те, кто получает гранты и субсидии, конечно, благодарны за помощь. А те, кто не подходит под условия такого финансирования, считают, что либо нужно оказывать поддержку всем в равной степени, либо не давать денег никому.

Многие согласились с мнением, что справедливее было бы отменить всем участникам АПК налоги на землю, имущество и НДС.

Со слов главы КФХ Белоглазова, рентабельность выросла бы при ослаблении административного давления, сокращении кадровых и технических требований, которые иногда трудно исполнить. Алена Белоглазова считает, что контроль нужен в другом: в отслеживании качества продукции на полках и усилении борьбы с товарами, не соответствующими нормам ГОСТ и ТУ.

Кроме того, оказалось, что, поддерживая производителей сырья, государство обделяет вниманием переработчиков. Так, Мария Яшенкова, оказывающая консалтинговые услуги «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеев»), отметила, что ее клиент, являясь производителем масложировой продукции, не подпадает ни под одну форму финансовой господдержки.

Она же указала на широкий пласт проблем, связанных с построением системы сбыта, возникающих у каждого сельхозпроизводителя. В то время как треть оборота перерабатывающей компании — затраты на продвижение продукции и налаживание каналов продаж.

Мария Яшенкова указала на пробелы в программах господдержки для переработчиков сельхозпродукции



Николай Титов ответил, что площадками для сбыта сельскохозяйственных товаров являются сезонные ярмарки, где фермеры и покупатели встречаются без посредников. С этой же целью созданы агропромпарки «Заинский» и «Казань». «Нам нужны: товарная масса и объединения единомышленников, которые способны к совместной работе», — резюмировал представитель Минсельхоза.

Роботизация и «цифра» в полях

Цифровизация давно добралась и до такого традиционного бизнеса, как аграрный.

Замминистра коснулся темы оцифровки полей. Она включает в себя фиксацию всех процессов, которые совершались на конкретных участках земли, чтобы планировать качественные севообороты. Это затратное, но необходимое дело. Ведь бережное отношение к земельным ресурсам — способ сохранить их от истощения.

Далее речь пошла об автоматизированных процессах в животноводстве. Роботизация уже активно применяется в «Агросиле», «Ак Барс Холдинге», АХ «Продовольственная программа» (ИП Мутигуллин Р.М.), где регулируются процессы от кормления и доения до начисления ежедневной зарплаты механизаторам.

«Весь мир работает с роботами. Есть пример — в Голландии экспериментально вырастили на 100 га ячмень без привлечения человеческого труда. Правда, пока получили низкую урожайность», — заметил Николай Титов.

В Татарстане автоматизированные АПК начали создаваться лет 15 назад, но дело приостановилось. Десять лет ушло, чтобы люди созрели и осознали эту потребность. Сейчас высокотехнологичные фермы развиваются в Сабинском районе, много заявок на включение в программу автоматизации в целом по республике.

Каждый робот обслуживает по 40—60 коров, притом на выходе получается самая качественная продукция — бесконтактное молоко. Робот-дояр автоматически отделяет сырье высшего качества, от, например, маститного молока.

Светлана Барсукова: «Результатом пилотного проекта станет создание цифровой фермы, предполагающей формирование полного жизненного цикла животного»



Светлана Барсукова, генеральный директор холдинга «Агросила», рассказала, что инновации и сельское хозяйство — это уже давно не словосочетание будущего.

«В аграрном бизнесе современные технологии не просто играют роль двигателя прогресса, но и ежедневно обеспечивают отлаженные процессы на производствах, — рассказала она. — Так, на наших площадках активно ведется работа по внедрению инструментов цифрового животноводства Smart farming». По ее словам, результатом пилотного проекта должно стать создание цифровой фермы, предполагающей формирование полного жизненного цикла животного с данными о вакцинации, лечении, удоях и прочих параметрах.

«В последние годы мы также активно работали над созданием электронных карт полей, благодаря которым сегодня видим реальную обрабатываемую площадь каждого участка, — рассказала Светлана Барсукова. — В свою очередь, на тех же полях использование IoT (интернета вещей) обеспечивает контроль соблюдения параметров при выполнении агроопераций».

На одном из крупнейших в России комплексов по переработке мяса птицы, «Челны-МПК», был запущен инновационный роботизированный склад, который позволил полностью автоматизировать подбор, этикетирование и отгрузку готовой продукции.

Ассортимент, по словам Барсуковой, подбирается в автоматическом режиме при минимальном участии персонала. Все процессы контролируются автоматикой, а мощность измеряется 50 тоннами в сутки. Роботизированный склад позволяет увеличить ассортимент продукции на полках магазинов, увеличить долю продаж в сетевом сегменте и собственной фирменной рознице, добиться того, чтобы на полках в магазинах всегда была свежая продукция.

«Без вышеперечисленных технологий сегодня уже невозможно представить полноценную работу холдинга, обеспечивающего высокие объемы как по импорту, так и по экспорту», — отметила глава «Агросилы».



Планы и прогнозы

Разговор о планах начал руководитель департамента АПК «Ак Барс Холдинг» Эдуард Хусаинов. Он озвучил следующие показатели: 550 тонн сахарной свеклы и 450 тонн зерновых культур. Это средневзвешенные объемы для компании, которых в прошлом году не удалось достичь лишь по причине жесточайшей засухи.

«Ак Барс Холдинг» планирует собрать с полей 1000 тонн злаковых и технических культур, сообщил Эдуард Хусаинов



«По ценам — единственное пожелание, чтобы пшеница не опускалась ниже 10 рублей, чтобы она могла конкурировать с ввозимой из других регионов и стран», — подытожил Хусаинов. Себестоимость складывается из многих составляющих. На цену влияют и удобрения, и средства защиты растений, логистические расходы, а все это дорожает, в том числе из-за повышения НДС.

Руководитель агрофирмы «Залесный» (бренд «Индюжина») Ильнур Мадьяров рассказал, что в прошлом году их предприятие показало 25%-ный прирост. И поделился планами — увеличить объемы еще минимум на 20%.

У «Фермерского хозяйства «Рамаевское» амбиции еще масштабнее: увеличить продажи на 100%, а выручку — на 150% за счет ввода в эксплуатацию цеха глубокой переработки и логистического центра. Кроме того, руководитель компании выразил готовность выйти с татарстанской уткой на экспорт.

Тепличный комбинат «Майский» видит главную задачу в автоматизации системы управления микроклиматом. Представитель комбината пообещал, что летом цены на их овощи будут ниже себестоимости, но пока — для компенсации среднегодовых расходов — их будут держать на прежнем высоком уровне.

Денис Рындин планирует строительство экопоселения с альтернативной энергетикой — на ветре и биогазе для минимизации затрат. Уже есть первые экопоселенцы, для которых строятся дома.

Наталья Зенина сказала, что их холдинг продолжит наращивать экспорт



Руководитель направления внешнеэкономической деятельности «Эссен Продакшн АГ» Наталья Зенина сказала, что их холдинг продолжит наращивать экспорт. Сейчас продукция шести товарных групп экспортируется в 27 стран. Реализация продукции на внешние рынки составляет 15% оборота сети и составляет 3 млрд рублей.

Руководитель ГУП «Национальная марка» Илсур Сафиуллин привел небольшой обзор биржевых рынков, заключив, что стоимость зерна к осени снизится, равно как и закупочная цена на картофель. Но при этом в рознице цены вырастут — из-за других факторов, влияющих на ценник товара на полке.

Илсур Сафиуллин прогнозирует снижение закупочных цен на зерно и картофель



Алена Белоглазова выразила надежду, что закупочная цена на молоко летом снизится не сильно. Относительно рынка в целом она предположила, что количество товаров фермерского сегмента будет расти как в больших магазинах, так и в других сбытовых точках.