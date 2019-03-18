Марафонский ассессмент: чем завершились полгода борьбы для «Лидеров России»

Эксперты-оценщики отобрали 100 кандидатов на топовые позиции в госслужбе и бизнесе

Фото: предоставлено пресс-службой конкурса "Лидеры России"

В Сочи определилась сотня победителей конкурса «Лидеры России» — главных кандидатов на должности в правительствах федерального и регионального уровня, а также потенциальных управленцев в крупных бизнес-корпорациях. Среди них — 14 представителей ПФО, включая татарстанцев Рустема Гумерова (руководитель отдела big data в «СтандартПроект») и Владимира Жаворонкова (заместитель главврача по организационно-методической работе Республиканского клинического онкологического диспансера). Подробности конкурса — в репортаже «Реального времени».

Впечатления — на оценку «Кириенко»

Официально финал всероссийского управленческого конкурса стартовал 14 марта, хотя днем ранее участники уже включились в работу: преподали уроки лидерства сочинским школьникам и посадили аллею из 300 деревьев. А в четверг и пятницу финалисты соревновались в умении проявлять себя в командной работе и демонстрировать «максимальную управленческую результативность». Их усилия по решению практических кейсов оценивали 48 наставников: главы регионов, министерств и топ-менеджеры компаний первого эшелона. Суббота прошла под знаком управленческой деловой игры, а в воскресенье за несколько часов до церемонии награждения конкурсантам предстояло спортивное испытание в духе «Гонки героев».

Но начиналось все, конечно, более ил менее официально — со вступительного слова первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Пламенная речь отца-основателя проекта так подействовала на собравшихся, что вечером, когда участникам предложили придумать «слово дня», с большим отрывом победила… фамилия экс-премьера. Другие эпитеты вроде «интересно», «круто», «драйв» использовались заметно реже.

Начиналось все, конечно, более или менее официально — со вступительного слова первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Лидеры России»



Что же такого сказал Кириенко? По его словам, самое сложное для участников уже позади и теперь в борьбу за них вступают работодатели — в дни финального этапа губернаторы, министры и руководители компаний проводят на площадке конкурса собеседования с потенциальными кандидатами, обозначая для них «горизонты карьеры». «За вас идет хорошая, жесткая конкуренция. Это правильно. Это очень важно», — сообщил участникам первый замруководителя президентской администрации.

Кириенко попросил поднять руки тех, кто участвует в конкурсе повторно, и, увидев, что просьбу выполнила примерно четверть зала, добавил: «Мощнейший критерий отбора — способность не сдаваться».

Проблема завышенной самооценки решается «с помощью режущих инструментов»

В течение стартового дня секретами лидерства с финалистами делились глава Сбербанка Герман Греф, руководитель ФНС Михаил Мишустин и губернаторы нескольких регионов.

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев, очевидно, уверенный, что лидеров без чувства юмора не бывает, рассказал финалистам анекдот из советского прошлого. О том, как начальство разыскивало самых умных, перспективных и энергичных с единственной целью — уволить. Он отметил, что, к счастью, сегодня эффективных управленцев выявляют с противоположным намерением — привлечь, переманить в свою команду. Кондратьев пояснил, что он и его коллеги не просто ищут, а «бьются за кадры». Краснодарский губернатор также признался, что у него, как главы субъекта, принимающего финал конкурса, есть ощутимое преимущество. «Пока другие только привозят сюда замов для отбора кандидатов в кадровый резерв, мои уже вовсю здесь работают», — сказал с улыбкой Кондратьев.

В течение стартового дня наставники делились секретами лидерства с финалистами. Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Лидеры России»



Герман Греф общался с участниками больше часа. При этом он затронул тему обратной стороны лидерства: борьбы со своим эго, страха оказаться нерелевантным, перечеркнуть своим решением перспективы развития предприятия. Греф констатировал, что проблему завышенной самооценки лидерам приходится решать «с помощью режущих инструментов». После чего рассказал на примере своей компании о внедрении искусственного интеллекта. Главный риск здесь (при всем множестве возможностей), как Сбербанк убедился на собственном опыте, заключается в невозможности безоговорочно доверять компьютерам. А значит, необходимо всегда иметь резервные системы, которые подстрахуют в случае сбоя.

Как строили команды в «губернаторопад»

Вечером 14 марта участников ожидало общение сразу с пятью губернаторами, пребывание которых в кресле главы региона не превышает и двух лет. Это Дмитрий Азаров, Глеб Никитин, Станислав Воскресенский, Андрей Никитин и Дмитрий Артюхов, которые управляют соответственно Самарской, Нижегородской, Ивановской, Новгородской областями и Ямало-Ненецким АО.

Спикеры поделились с конкурсантами своим опытом поиска единомышленников и построения «эффективной системы управления, отвечающей задачам региона». Дмитрий Азаров сказал, что основу его команды составляют люди, которых он знает не один год. По словам самарского губернатора, едва вступив в должность, он обозначил перед действующим правительством конкретные задачи и сроки их выполнения. Кого-то эти условия устроили, а кто-то предпочел уйти. Азаров отметил, что в ближайшее время подбор кадров на высшие региональные посты будет осуществляться на конкурсной основе. «Мы объявим открытый конкурс на замещение должности министра культуры Самарской области», — сказал губернатор. И поинтересовавшись, есть ли в зале желающие побороться за эту должность, пригласил поучаствовать в конкурсном отборе.

Глеб Никитин повел речь о трех принципах формирования команды: «Во-первых, каждое решение нужно пропускать через экспертное сообщество, через людей, которые обладают необходимым авторитетом. Во-вторых, надо давать возможность раскрыться всем действующим сотрудникам, и в-третьих, нельзя бояться принимать то или иное решение». При этом он посетовал, что процесс формирования команды не знает конца: «Как только появляются удачные «приобретения», другие работодатели начинают выбивать звенья в цепи, которую ты сформировал».

Дмитрий Азаров сказал, что основу его команды составляют люди, которых он знает не один год. Фото volga.news



Его однофамилец из Великого Новгорода тоже поделил процесс создания команды на три этапа. «На первом этапе были люди, которые доверяли мне лично. Когда мы сформировали цели и задачи развития региона, в команде появились люди, которые разделили эти цели и видение того, какой должна быть Новгородская область», — пояснил новгородский глава и добавил, что самым важным этапом является третий, когда число людей, разделяющих ценности и цели региональной управленческой команды, начинает активно расти.

Счастливый галстук

Дмитрий Азаров вышел на пресс-подход, держа в руках галстук (причем не тот, который был на нем во время панельной дискуссии).



Как выяснилось, самарский губернатор предложил участникам конкурса пообщаться в прямом смысле без галстуков и первым «стянул удавку с шеи». Собравшиеся последовали его примеру, после чего кто-то поинтересовался, что делать с галстуками дальше. «Поменяйтесь с коллегами», — посоветовал Азаров, и один из ростовских участников (позже благодаря инстраграму самарского губернатора удалось установить, что это был житель Новочеркасска Константин Хмельницкий) недолго думая предложил обмен самому Азарову.

Разглядывая перед журналистами «трофей», Дмитрий Игоревич в шутку ностальгировал об аксессуаре, который теперь уедет в Ростовскую область, и пытался разузнать, насколько выгодный обмен произвел. «Кто-то знает, что это за фирма «Falconi»? И почему на ней стоит год 1954? Если это возраст галстука, то он отлично сохранился», — сделал он рекламу итальянскому фэшн-бренду, добавив: «А вот мой новый был, первый раз надел». Кстати, галстук Азарова принес Хмельницкому удачу — он стал одним из победителей «Лидеров России».

День наставника

Одним из решающих дней была пятница, тематикой которой стало наставничество. В этот день на площадке, где проводятся оценочные мероприятия, высадился настоящий десант из 38 наставников — руководителей регионов, министерств и успешных бизнесменов. Среди них был и Рустам Минниханов, которому, вероятно, сложно было оставаться беспристрастным при четырех финалистах из Татарстана.

Рустаму Минниханову, вероятно, сложно было оставаться беспристрастным при четырех финалистах из Татарстана. Фото tatarstan.ru

Помимо желания помочь участникам, наставники преследовали и собственные цели — присмотреться к ценным сотрудникам, а также получить действенные варианты решения реальных бизнес-задач. Каждый наставник привез с собой практический кейс-запрос и с готовностью слушал мнения о его реализации.

Так, помощник президента РФ Игорь Левитин обсуждал с участниками национальные проекты и отметил, что некоторых участников можно привлекать в качестве экспертов в рабочие группы при Госсовете. Глава «Росатома» Алексей Лихачев (кстати, шесть сотрудников его корпорации стали финалистами) тоже поднял перед участниками вопрос о национальном проекте — развитии Северного морского пути и выводе грузовоперевозок по нему к 2024 году на отметку 80 млн тонн.

Министр транспорта Евгений Дитрих предложил подумать над темой более активного использования газомоторного топлива. Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов организовал мозговой штурм по реализации социальной платформы на базе своей компании и остался доволен его результатами. А уже не раз упомянутый Дмитрий Азаров рассказал, что дал своей группе задание создать систему управления, подбора, обучения и мотивации чиновников в регионе.

Как попасть в «сборную по лидерству»



Согласно представленной организаторами аналитике, собирательный образ финалиста «Лидеров России» выглядит следующим образом: это мужчина в возрасте 35—50 лет, женатый. Вместе с тем организаторы отмечают положительную динамику в подаче заявок и выходе в финал со стороны женщин. Преобладающее количество конкурсантов (72%) являются родителями, при этом 29% воспитывают двоих детей.

Другой вопрос: как показать заветный 101% результативности, о котором говорили многие наставники, и одержать победу. Одни участники вдохновлялись как раз примером наставников и заряжались их энергетикой, другие периодически переключались на деловые и личные знакомства, третьи черпали силы в общении с родными по телефону. Были и желающие поиграть в стритбол, настольный теннис или почитать в лаундж-зоне книги о бизнесе и лидерстве.

По условиям конкурса, победу должен был отпраздновать лишь каждый третий финалист, но, безусловно, достойны ее были абсолютно все. Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Лидеры России»

По условиям конкурса, победу должен был отпраздновать лишь каждый третий финалист, но, безусловно, достойны ее были абсолютно все, так что экспертам-оценщикам пришлось непросто. Впрочем, наградой для не вошедших в топ-100 стало общение с тремя сотнями таких же эффективных управленцев, которое может перерасти в многолетнее деловое партнерство.