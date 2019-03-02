Опрос предпринимателей: как защититься от недобросовестного бухгалтера
Воровство среди сотрудников — бич компании, ведь помимо прямых убытков оно негативно влияет на психологический климат в коллективе. Чаще всего под соблазн попадают связанные с деньгами специалисты. Особенный удар для собственника, когда недобросовестно себя ведет наемный сотрудник бухгалтерии или финансового отдела. «Реальное время» выяснило у бизнесменов, как они защищаются от непорядочных специалистов. Ответы — в субботнем «Бизнес задачнике».
Бухгалтер производственной компании мошенничал с деньгами Фонда социального страхования, присвоив свыше 4 млн рублей. Это привело к проверкам ФНС, владельца допрашивали правоохранительные органы, в конце концов предприятие прекратило работу. Приходилось ли вам сталкиваться с недобросовестными сотрудниками? Как можно защититься от недобросовестности персонала?
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Дарья Ваулина основатель компании «Англомания»
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Я тоже понесла убытки от недобросовестной бухгалтерии. Потеряла много денег из-за сервиса «Кнопка». В общей сложности сумма штрафа от налоговой составила 1,6 млн рублей. С «Кнопкой» судились весь прошлый год, но оба раза я проиграла суд. В итоге заплатила, что очень сильно пошатнуло мою компанию, даже пришлось машину продавать.
Знаю, что многие предприниматели сталкиваются с непорядочной бухгалтерией. Тут выход только один — регулярно заказывать аудит, даже если у вас очень хорошие отношения с бухгалтером. Оптимально — раз в три месяца. Также можно проверять баланс в личном кабинете налогоплательщика. Не все бизнесмены об этом знают.
Что касается описанного случая, здесь нужно глубже копать, почему такое произошло. Когда мои сотрудники пытались воровать, это было связано с тем, что я не всегда добросовестно к ним относилась. Возможно, где-то недосмотрела. Если бухгалтер украл 4 млн рублей, может быть ему банально бонус не доплатили? Бухгалтеры вообще очень обидчивые люди.
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Артур Абдульзянов генеральный директор производственного объединения «Зарница»
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С фактами недобросовестности приходится сталкиваться, конечно. Другое дело, что это связано с технологической сферой предприятия, либо с кадрами. Ущерб в данном случае не настолько высок. А финансы — это кровь компании, здесь любая ошибка или воровство приводят к серьезным последствиям. Думаю, в данной ситуации вина в первую очередь на руководителе. Нельзя настолько доверять бухгалтеру, он всегда должен находиться под контролем.
Главное средство защиты — периодически проводить независимый аудит. Во-вторых, директору нужно получить финансовое образование, пойти на курсы, чтобы знать хотя бы основные точки движения денежных средств. Если компания большая, можно создать отдел экономической безопасности. Можно вменить финансовому директору вести аналитику движения средств по расчетным счетам. И еще нужно принять правило — каждый счет подписывает лично генеральный директор.
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Игорь Абдрахманов генеральный директор компании «Биосфера-фиш»
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Наша компания входит в ГК «Агава». В «Агаве» сильная кадровая служба и мощная служба безопасности, поэтому все назначения, особенно такого уровня, как руководители дочерних предприятий и бухгалтеры, проходят серьезные проверки. Понятно, что не все компании могут позволить себе сформировать подобные структуры. Но все же больше половины успеха — подобрать правильного человека на такое место.
Если говорить о личном опыте, конечно, я сталкивался с хищениями. В сельском хозяйстве такое сплошь и рядом. У нас на предприятии за этим серьезно следят: регулярно проходит инвентаризация, установлено видеонаблюдение, все фиксируется. Здесь важен комплексный подход.
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Тагир Ахмеров сооснователь сети пекарен «Покровские пекарни»
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Если бизнес крупный, то я бы посоветовал устраивать аудиторские проверки. Когда бизнес маленький, лучше директору самому оплачивать все счета, это же несложно.
С недобросовестными сотрудниками сталкиваться приходилось. Выявляем по-разному: иногда клиенты сообщают, используем технику «тайный покупатель». Также у нас есть служба безопасности, там работают профи. Но все равно бывает, что нечестные сотрудники появляются. Радует, что таких единицы, порядочных людей гораздо больше.
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Валентин Голубев директор бизнес-отеля «Татарстан»
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Как защититься от недобросовестных сотрудников, сможет ответить только юрист. Вероятно, какими-то нормативными актами, но все равно крайним будет директор, он же документы подписывает.
В моей практике встречались нечистые на руку сотрудники. У нас такая работа, где есть постоянный соблазн присвоения средств или обсчета клиента. Периодически выявляем. Кого-то наказываем, кого-то сразу увольняем — все зависит от степени провинности. В качестве профилактики проводим аудит, неожиданные проверки, инвентаризации. Это регулярная работа.
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Даниил Доронин генеральный директор «Водно-промышленной компании»
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Я бы отнес эту ситуацию к человеческому фактору. Боюсь, что от такого вряд ли можно застраховаться. Можно ставить «своих» на места, но опять-таки люди, приближенные к деньгам, иногда меняют отношение к жизни и к дружбе. Поэтому, по возможности, финансовые потоки собственник всегда должен контролировать сам.
Что касается моего опыта, с недобросовестностью сотрудников сталкивался только на низких уровнях.
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Тимур Талипов основатель компании «Мастерская Тимура Талипова»
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Незначительные случаи были, конечно, но с глобальной недобросовестностью сталкиваться не приходилось. В 99 процентах таких случаев виноват руководитель. Поэтому необходимо научиться контролировать. Есть три основные стадии контроля. Предварительный контроль предполагает качественный отбор персонала на стадии найма, текущий — обязывает понимать процесс работы своих сотрудников и иметь правильные контрольные точки, последующий контроль — это отслеживание результата работы ключевых процессов. Помимо контроля также важна правильная мотивация персонала.
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Борис Акимов основатель компаниии Lavkalavka
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С недобросовестными сотрудниками сталкивался, некоторых даже лично ловил. По поводу описанной ситуации могу сказать: некоторые предприниматели не лезут в бухгалтерию из-за нехватки времени или нежелания разбираться в непонятной области. Это неправильно. Нужно вникать в любые нюансы деятельности компании, и бухгалтерия точно не исключение.
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