Опрос предпринимателей: как защититься от недобросовестного бухгалтера

Я тоже понесла убытки от недобросовестной бухгалтерии. Потеряла много денег из-за сервиса «Кнопка». В общей сложности сумма штрафа от налоговой составила 1,6 млн рублей. С «Кнопкой» судились весь прошлый год, но оба раза я проиграла суд. В итоге заплатила, что очень сильно пошатнуло мою компанию, даже пришлось машину продавать.

Знаю, что многие предприниматели сталкиваются с непорядочной бухгалтерией. Тут выход только один — регулярно заказывать аудит, даже если у вас очень хорошие отношения с бухгалтером. Оптимально — раз в три месяца. Также можно проверять баланс в личном кабинете налогоплательщика. Не все бизнесмены об этом знают.

Что касается описанного случая, здесь нужно глубже копать, почему такое произошло. Когда мои сотрудники пытались воровать, это было связано с тем, что я не всегда добросовестно к ним относилась. Возможно, где-то недосмотрела. Если бухгалтер украл 4 млн рублей, может быть ему банально бонус не доплатили? Бухгалтеры вообще очень обидчивые люди.