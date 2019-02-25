Весеннее повышение: цены на хлеб в марте вырастут на 10% из-за подорожавшего сырья

Стоимость социального хлеба при этом не вырастет, уверяют в Минсельхозе, впрочем, субсидий на это производители еще не получили

Крупнейший производитель хлеба в республике — Казанский хлебозавод №3 уже во второй половине марта намерен поднять стоимость продукции. Копия соответствующего письма на официальном бланке за подписью директора просочилась в СМИ и интернет. Руководитель предприятия не опроверг подлинность документа, но комментировать тему не захотел. Впрочем, другие производители подтвердили скорое повышение стоимости хлебобулочных изделий — в среднем на 10%. Подорожавшее из-за прошлогоднего неурожая зерно вынудит пойти на непопулярную меру все хлебозаводы. Но в Минсельхозе РТ «Реальное время» заверили, что подорожание не коснется социальных видов хлеба.

Повышение цены — необходимые меры

Скан письма о грядущем подорожании хлеба за подписью гендиректора Казанского хлебозавода №3 Джавидина Кафарова просочился в интернет. В документе он говорит о повышении цен с 18 марта на 10% на всю продукцию завода (кроме двух социальных видов хлеба — «Сельского» и «Пшеничного»). Письмо, судя по всему, должны были разослать по продовольственным магазинам и сетям, в которых реализуется продукция хлебозавода.

«Настоящим письмом информируем вас о повышении цен на продукцию (за исключением хлеба «Сельский» и хлеба «Пшеничный»), согласно спецификации, на 10% с 18.03.2019», — указано в документе.

В письме Кафаров аргументирует эти меры компенсацией роста цен на некоторые виды сырья: например, мука с прошлого года стала дороже на 35%, дрожжи — на 5%, мак — на 38%, масло сливочное прибавило в цене 18%. Включен в стоимость продукции и 20%-ный рост стоимости ГСМ и так далее. В заключение гендиректор третьего хлебозавода предупреждает: «В случае невозможности повышения цен на продукцию по магазинам вашей фирмы отгрузка будет прекращена».

В письме Кафаров аргументирует эти меры компенсацией роста цен на некоторые виды сырья: например, мука с прошлого года стала дороже на 35%, дрожжи — на 5%, мак — на 38%, масло сливочное прибавило в цене 18%. Фото tatarnews.ru



Вопрос корреспондента «Реального времени» о подлинности письма и намерении поднять цены на хлеб Кафаров не стал комментировать и направил в пресс-службу «Ак Барс Холдинга», однако пресс-секретаря на месте не оказалось и комментарий к моменту публикации не поступил.



Впрочем, коллега Джавидина Кафарова — гендиректор «Булочно-кондитерского комбината» Булат Кутдусов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» подтвердил, что с середины прошлого года произошло ощутимое повышение цен на муку и другие компоненты. Так что подорожания хлеба, скорее всего, не избежать, это будет вынужденная мера из-за повышения стоимости сырья: «Мы пока рассматриваем — может, будем, может, не будем», — резюмировал Кутдусов.

В республике всего три крупных производителя — помимо третьего хлебозавода, это «Булочно-кондитерский комбинат» и «Челны-хлеб». Первые два входят в холдинговую компанию «Ак Барс», последний принадлежит депутату Госсовета Татарстана Рафаэлю Юнусову. По словам собеседников из этих компаний, несмотря на повышение цен в целом на мучные изделия, производимые ими социальные виды хлеба дорожать не будут. Однако, судя по данным Федерального научного центра пищевых систем РАН, это уже произошло:

— В Республике Татарстан с середины октября выросли ценники на «Дарницкий», «Сельский», «Пшеничный из муки 1-го сорта» вопреки обещаниям Минсельхозпрода РТ, что стоимость на социально значимые продукты питания до конца года не изменится. Просьбы производителей хлеба в регионе на получение дотаций пока не удовлетворены, — сообщил «Реальному времени» руководитель Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий, пресс-секретарь ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» Дмитрий Гордеев.

По информации центра, повышение цен на бензин и дизельное топливо, тарифов на электроэнергию, рост цен на муку повлияли на решение некоторых производителей повысить цену готовой продукции. Фото Романа Хасаева

Собеседник издания также признал: «Конечно, значительный рост цен на энергоносители увеличивает себестоимость продукта». По информации центра, повышение цен на бензин и дизельное топливо, тарифов на электроэнергию, рост цен на муку повлияли на решение некоторых производителей повысить цену готовой продукции. При этом в центре также отмечают влияние на рост цен на хлебобулочную продукцию и в целом продукты питания повышения НДС, инфляции и ослабления рубля.

Специалисты центра предоставляют данные Росстата по динамике цен: в России средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки по состоянию на 15 октября 2018 года составили 47,4 рубля за килограмм, увеличившись на 3% с начала года, хлеб из ржано-пшеничной муки подорожал на 3% — до 46,96 рубля за один килограмм.

Три вида хлеба дорожать не будут

По поводу социальных видов хлеба в пресс-службе Минсельхоза РТ также четко заявляют: повышения цен на субсидируемый «Сельский», «Белый» 1-го сорта и «Дарницкий» не планируется. По данным министерства, в 2018 году хлебопекарным предприятиям РТ были предоставлены субсидии на общую сумму 38,4 млн рублей. На этот год предусмотрена сумма в 41,1 млн рублей.

— Коммерческие сорта хлеба не комментируем, потому что мы не можем на них повлиять: предприятия работают исходя из себестоимости, чтобы окупить свои расходы. Всем, кто подал документы, субсидии [на социальный хлеб] уже в этом году начали выдавать, — отметили в пресс-службе.

По поводу социальных видов хлеба в пресс-службе Минсельхоза РТ также четко заявляют: повышения цен на субсидируемый «Сельский», «Белый» 1-го сорта и «Дарницкий» не планируется. Фото productcenter.ru

В этом году БКК, по словам Кутдусова, пока поддержки не получал: «Мы не рассчитываем на Минсельхоз, мы рассчитываем на себя, но он обещает нам помочь». Субсидии выделяются всем производителям социального хлеба, которые соответствуют критериям, продолжает собеседник: «Надо сдавать документы, справки с налоговой, что у тебя отсутствует задолженность по бюджетам, налогам и так далее. Указать обоснование — под что ты просишь субсидии. Очень много документации требуется, просто так всем желающим не дают», — резюмировал он.