И хочется, и колется: что мешает «заходу» частных клиник в программу госгарантий

Почти половина игроков рынка ОМС — частники, но в этой нише им одинаково сложно и заработать, и потратить

Фото: Максим Платонов

45 процентов рынка программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Татарстане в 2019 году занимают частные медицинские организации. Несмотря на низкие, по сравнению с коммерческими ценами, тарифы, частники борются за кусок государственного пирога. О проблемах негосударственного медицинского сектора, стремящегося занять нишу в секторе ОМС, — в репортаже «Реального времени» с семинара Республиканского объединения частных медицинских клиник «Естественный отбор».

Сдерживающие факторы

— В 2019 году на рынке ОМС осуществляют деятельность 208 медицинских организаций, — сообщила участникам семинара начальник управления планирования и экономического анализа Фонда обязательного медицинского страхования по РТ Гузель Галкина. — Из них 93 — негосударственные, это 45 процентов.

Она отметила, что доля частников ежегодно увеличивается. Этот рост, по данным ТФОМС, обеспечивается за счет роста доли услуг, оказываемых по ОМС в области стоматологии и обследований — в основном проведения МРТ и КТ. При этом, дала понять Галкина, рост присутствия частников на рынке ОМС сдерживается в первую очередь объективными факторами:

— Заявиться на участие в программе ОМС до 1 сентября может любая медицинская организация, но программа строится в соответствии с нормативами, утвержденными правительством РФ, исходя из подушевого принципа финансирования. Застрахованное население — это все наши деньги.

Гузель Галкина отметила, что доля частников ежегодно увеличивается. Этот рост обеспечивается за счет роста доли услуг, оказываемых по ОМС в области стоматологии и обследований — в основном проведения МРТ и КТ. Фото Инны Серовой

— А как быть с тем, что участие частных клиник в программе на отдельных территориях республики допускается только с согласия главврача ЦРБ? — уточнил директор Республиканского объединения частных медицинских клиник Владимир Калистратов. — Фактически оказывается давление вне правового поля…

— Заявиться на участие может любая организация, — повторила Галкина.

— То есть я так понимаю, что позиция главврача ЦРБ не может быть в этом случае препятствием, — уточнил Калистратов.

— Нет, конечно. И свидетельство этому — непрекращающийся рост доли участия в ОМС организаций иной формы собственности, чем государственная. Не так давно это были единицы, в 2018 году участвовала уже 91 частная клиника, в 2019-м — 93…

Докторов подставил «клон»

Неожиданной проблемой, по словам Галкиной, стало неисполнение рядом частных клиник «государственного заказа»:

— По итогам 2018 года около 30 медицинских организаций частной формы собственности годовой план не выполнили. В результате финансовые затраты государства остались невостребованными. Была такая клиника — «Прозрение», или вот — «Бережливые ручки»… У них не было ни одного случая оказания помощи в рамках ОМС!

— Тут надо уточнить! — возразил с места директор набережночелнинского Центра микрохирургии глаза «Прозрение» Рустам Гилязев. — Это не мы. Люди назвались так же, как и мы, а нас подставили.

Рустам Гилязев напомнил о «фокусе», который проделал ФОМС в прошлом году, снизив цену на операцию по удалению катаракты на 25 процентов. Фото Инны Серовой



«Дайте направление на жизнь»

Острую реакцию у слушателей вызвала тема участия частных клиник в оказании в рамках программы ОМС тех медицинских услуг, которых пациенты ожидают годами: операций по удалению катаракты, обследований при онкозаболеваниях, промедление с которыми смерти подобно.

Рустам Гилязев напомнил о «фокусе», который проделал ФОМС в прошлом году, снизив цену на операцию по удалению катаракты на 25 процентов, и об «очереди, с которой до сих пор не могут разобраться», тогда как качество жизни людей страдает.

А замдиректора буинского ООО «КДЦ и стоматологическая клиника «Дент Мастер Премиум» Ильшат Хакимов высказался в защиту онкобольных, которые месяцами ожидают, чтобы пройти обследования в рамках ОМС в государственном онкодиспансере:

— Почему ЦРБ не может их в частные клиники направить? Это же ваши деньги! Вы можете принимать решение. Мы сразу обследуем, не придется ждать, когда скорость постановки диагноза — это вопрос жизни и смерти.

Список претензий ведущий семинара Владимир Калистратов завершил риторическим вопросом:

— Улучшается ли здоровье пациентов, которые год или два вынуждены стоять в очереди?

Владимир Калистратов задал риторический вопрос: улучшается ли здоровье пациентов, которые год или два вынуждены стоять в очереди? Фото Олега Тихонова

Трудно заработать, трудно потратить

— Оплатят ли по ОМС услуги пациентам из других субъектов Российской Федерации? — задала непростой вопрос Наиля Бакирова, акушер-гинеколог казанского медицинского центра «КОРЛ», который предоставляет в рамках ОМС помощь в области акушерства, гинекологии, травматологии и ортопедии.

Оказалось, заработать на «импорте» пациентов непросто. Директор ТФОМС РТ №1 в г. Казани Татьяна Сенчугова пояснила, что счет на оплату уйдет в другой субъект, и уже там ТФОМС проведет экспертизу, по результатам которой и примет решение — платить или нет.

С подачи Бакировой заговорили, что в Санкт-Петербурге и Москве пациенты направления на оказание услуг в рамках ОМС — к примеру, на операцию — могут взять как в государственной, так и в частной клинике, при этом использовать результаты проведенного этой клиникой обследования. А в Татарстане, напротив, больные с поставленным частниками диагнозом и полным пакетом анализов, снимков и выписок вынуждены идти по второму кругу — через государственную поликлинику, к которой они прикреплены.

— Есть приказ российского Минздрава, мы его выполняем, — возразила Сенчугова.

А честно заработанное и полученное за услуги в рамках программы ОМС, как оказалось, коммерсантам от медицины и потратить крайне непросто. Представители ТФОМС РТ и медики из коммерческих клиник вернулись на семинаре к старому нерешенному вопросу — о покупке оборудования на средства, полученные за «госуслуги».

Владимир Калистратов напомнил, что на деньги, заработанные по программе ОМС, с давних пор и по сегодняшний день клиники вправе приобретать оборудование стоимостью не свыше 100 тыс. рублей.

— А что на 100 тысяч сейчас купишь? — горячился Рустам Гилязев. — Смешные цены…

— Но эти рамки установили не мы, — парировала Татьяна Сенчугова, давая понять, что последнее слово было за российским Минздравом.

Наиля Бакирова — акушер-гинеколог казанского медицинского центра «КОРЛ», который предоставляет в рамках ОМС помощь в области акушерства, гинекологии, травматологии и ортопедии. Фото Инны Серовой



— А это устраивает Минздрав республики? — тактично намекнул на необходимость проявить инициативу снизу Калистратов.

Гузель Галкина отметила, что нарушений у частников хватает и по другой линии: не имея возможности покупать за счет средств ОМС дорогостоящее оборудование, они берут его в лизинг. А тратить на лизинг оборудования средства ОМС также запрещено — допускается только аренда, без права выкупа.

Направление — только если есть прикрепленное население

Отдельной больной темой оказалась тема доступа частников к диспансеризации населения в рамках программы госгарантий. Выгодное обеим сторонам сотрудничество невозможно из-за законодательных ограничений, объяснили Гузель Галкина и Татьяна Сенчугова: профилактические мероприятия граждане должны проходить в медучреждениях, к которым прикреплены. Если у клиники нет прикрепленного населения, то и в программе диспансеризации она участвовать не может.

Мало того, если возникает необходимость дообследования после первого этапа диспансеризации, то пациент может выбирать, пройти его в частной клинике или в государственной. Но обращение к частникам будет платным, а в рамках ОМС направление на бесплатное обследование, согласно утвержденному порядку, выдадут опять же в госучреждение, где, скорее всего, придется стоять в очереди.

Директор медицинского центра «КОРЛ» Динар Мингазов довольно едко прокомментировал последствия такого неспешного «правильного» подхода к решению вопроса, здоров пациент или серьезно болен, заметив, что недавно на его глазах человека с инфарктом доставили в больницу — и он там и умер бы, поскольку на ночь глядя его никто не торопился спасать, хотя все вроде бы действовали по утвержденному регламенту, а быстро получил помощь и выжил лишь потому, что Мингазов позвонил по мобильному телефону самому министру здравоохранения РТ.

То же касается центров здоровья, сеть которых успешно развивается в Татарстане. После того как начальник отдела профилактической помощи и здравстроительства республиканского Минздрава Елена Хафизова сделала доклад о профилактических мерах и роли центров здоровья, где раз в год каждый гражданин может бесплатно обследоваться, Владимир Калистратов у нее уточнил:

— Если выяснится, что нужно дообследоваться, то направление тоже выдадут только в госучреждение?

— Выдадут в те медицинские организации, у которых есть прикрепленное население.

Динар Мингазов расскзал, что недавно на его глазах человека с инфарктом доставили в больницу — и он там и умер бы, поскольку на ночь глядя его никто не торопился спасать, хотя все вроде бы действовали по утвержденному регламенту, а быстро получил помощь и выжил лишь потому, что Мингазов позвонил министру здравоохранения РТ. Фото Романа Хасаева

А у большинства частных компаний, которые могут быстро и без очередей провести обследования, — узкая специализация и прикрепленного населения априори нет. Исключение, по словам Калистратова, составляет ряд крупных частных клиник Казани — горбольница №12, КДЦ, «Спасение» и некоторые частные стоматологические клиники, которым бороться за клиента с полисом ОМС, по сути, не требуется: они «унаследовали» пациентов прежних государственных медицинских учреждений.

