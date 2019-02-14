«Он предлагал помочь разобраться, а они увезли его в наручниках в Москву и арестовали»

Общественники «отбивают» у следствия пермского разработчика приложения Kate Mobile, обвиняемого в интимной переписке с несовершеннолетней

Накануне в Головинском районном суде Москвы решался вопрос о продлении ареста разработчика приложения Kate Mobile Федора Власова. С ноября он находился в московском СИЗО из-за обвинения в «насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего», которые, по всей видимости, совершил не он, а один из пользователей созданного им приложения. «Реальное время» подробно разобрало дело пермского айтишника, а также выяснило судьбу Власова в СИЗО.

«Всю цепочку можно было восстановить, просто обратившись к Федору»



Пермского разработчика приложения Kate Mobile Федора Власова арестовали 2 ноября прошлого года. Как рассказали «Реальному времени» адвокат и деловой партнер обвиняемого, несмотря на статус свидетеля, его доставили из Перми в Москву в наручниках, а после допроса предъявили обвинение и отправили в СИЗО, где он находился вплоть до вчерашнего дня.

Против Власова было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». По версии следствия, он отправлял юной москвичке свои интимные фотографии в социальной сети «ВКонтакте», и требовал от нее того же в ответ. Доказательством служило то, что переписка велась с IP-адреса, зарегистрированного на Федора Власова, — такую информацию полиции предоставила соцсеть.

Казалось бы, дело раскрыто, но здесь в игру вступают технические нюансы, которые по непонятной причине были проигнорированы силовиками на начальном этапе расследования.

В 2017 году на территории Украины был заблокирован доступ к российской соцсети «ВКонтакте». Чтобы обеспечить обход блокировки украинским пользователям приложения Kate Mobile (это android-клиент для «ВК»), Власов на свое имя арендовал у питерской компании «Селектел» серверные мощности, на которых запустил прокси-сервис, подменяющий украинский IP-адрес пользователя на российский. Соответственно, запрошенная полицией у соцсети информация по страницам «ВКонтакте», с которых велась переписка с несовершеннолетней, содержала в себе не IP-адреса реальных преступников, а IP-адрес прокси-сервера, зарегистрированного на имя пермского разработчика.

Пермского разработчика приложения Kate Mobile Федора Власова арестовали 2 ноября прошлого года. Фото vk.com/fedorvlasov

— Соцсеть «ВКонтакте» не могла видеть конечный адрес пользователя, писавшего девочке, поскольку он подменялся средством обхода блокировки, — объясняет коллега и друг Власова Дмитрий Моисеев. — Всю цепочку, вплоть до адреса конкретного пользователя, можно было восстановить, просто обратившись к Федору, который хранил информацию о том, кому и какой реальный IP-адрес принадлежит. Можно же было сказать: «Через ваш прокси-сервер прошла вот такая переписка, и нам нужны конечные адреса пользователей». Федор мог просто посмотреть в логах и дать им реальные IP-адреса, а не IP-адрес компании-держателя прокси-сервера.

По словам Дмитрия Моисеева, Власов был готов к сотрудничеству, однако что-то пошло не так: «Он предлагал им помочь разобраться, а они увезли его в наручниках в Москву и арестовали». В свою очередь, адвокат разработчика Александр Струков уточняет, что Власову не отказывали в сотрудничестве: «Было не совсем так. Мы заявляли ходатайство о том, чтобы он поучаствовал в проведении компьютерной экспертизы, дал какие-то пояснения, даже не приближаясь к компьютеру. В удовлетворении этого ходатайства было отказано». «Реальное время» обратилось за разъяснением в Следственный комитет Российской Федерации, однако на момент публикации официальный комментарий получен не был.

Власова «отбили» и отправили под домашний арест?

Несмотря на объяснения самого Власова и его коллеги Дмитрия Моисеева, который специально ездил в Москву, чтобы на пальцах показать следователю принцип работы прокси-сервера, пермского айтишника закрыли в СИЗО, где он просидел четыре месяца. Такая позиция суда и следствия спровоцировала бурю возмущения.

Неравнодушные пользователи создали петицию, в которой потребовали немедленно освободить Власова, арестованного «на основаниях, не имеющих ничего общего с реальностью и элементарным здравым смыслом». На его странице во «ВКонтакте» начали появляться сообщения от совершенно незнакомых людей, желающих Федору скорейшего возвращения. Также делом пермского разработчика начали активно интересоваться российские СМИ — эту тему не обошли стороной даже федеральные телеканалы.

Можно сказать, что ко вчерашнему дню — как раз тогда, когда Головинский районный суд Москвы должен был принять решение о продлении ареста Власова — резонанс достиг своего апогея.

Вчера Головинский районный суд Москвы должен был принять решение о продлении ареста Власова. Фото golovinsky.msk.sudrf.ru

«Реальное время» дожидалось вердикта вместе с адвокатом Александром Струковым, просидевшим в здании Головинского райсуда до поздней ночи. Защитник Власова сообщил нам, что следствие ходатайствовало о продлении срока содержания разработчика Kate Mobile под стражей, однако у стороны ответчика имелись доводы в пользу менее строгой меры пресечения в виде домашнего ареста или залога: «Есть организация, готовая выплатить необходимую сумму залога. Также мы арендовали дом в Москве, чтобы соблюсти условия домашнего ареста».

Итоговое решение было принято ближе к девяти часам вечера, однако судьба Федора Власова до сих пор не ясна. Как сообщил нашему изданию адвокат разработчика, с него взяли подписку о неразглашении данных предварительного следствия, в том числе запретили говорить о результатах рассмотрения ходатайства о мере пресечения. Тем не менее кое-какая информация все же просочилась: сегодня агентство «ФедералПресс» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщил о том, что Федор Власов все-таки был отправлен под домашний арест.

«Ситуация такая, что любой школьник поймет — виноват или не виноват»

— Я очень рад и думаю, сам Федор будет рад узнать, что такой общественный резонанс был вызван этим уголовным делом. По крайней мере, думающие, разбирающиеся в этом вопросе люди его поддерживают, — комментирует ситуацию адвокат Власова. — Моя оценка: просто поторопились. Федора можно было оставить в статусе свидетеля и изъять аппаратуру, если это необходимо, а уже затем принимать решение, основываясь на результатах экспертизы. Но у нас получилось так, что сначала на человека надели наручники, привезли в Москву и посадили в СИЗО, а какой результат даст экспертиза, мы не знаем.

Также в беседе с нашим изданием Александр Струков прокомментировал предположение о том, что дело Власова имеет политический подтекст, поскольку в нем фигурируют украинские пользователи.

— Никакого политического преследования я здесь не вижу. Федор объяснил свою позицию следующим образом: он сделал обход блокировки в благих целях для своих украинских пользователей, число которых достигает нескольких миллионов человек. Он решил помочь людям. Плюс это не противоречит российскому законодательству — сервер находится на территории России, Роскомнадзор имеет к нему свободный доступ, — высказался адвокат.

Вместе с тем сторона защиты не теряет надежды на то, что следствие все-таки примет помощь Власова и его коллеги Дмитрия Моисеева в поиске IP-адреса реального преступника, однако здесь могут возникнуть определенные трудности.

— Проблема в том, что прошло четыре месяца, и информации в логах, которая раньше была у Федора, уже нет. Серверы — не резиновые, и логирование идет всего несколько недель, но на самом деле все это можно вычислить, и, как я понял, следствие все-таки будет этим сейчас заниматься, — рассказывает Моисеев. — Вообще, прокси-сервер — достаточно опасная штука, и прежде чем ставить его, надо очень серьезно подумать. Если прокси-сервер официально оформлен на тебя, то для силовиков это значит, что все заходы пользователей из других городов и стран происходят у тебя в квартире. Федор понимал риски, но, похоже, не ожидал, что кто-то может совершить такое преступление, пользуясь его средством обхода блокировки. Плюс, возможно, его успокаивало то, что у него были все логи, которые по запросу правоохранительных органов могут показать реальный IP-адрес преступника, чтобы вычислить его. Если бы следствие сразу обратилось к Федору с этим вопросом, то он бы предоставил эту информацию. Ситуация такая, что любой школьник поймет — виноват или не виноват.

Второй Богатов

Дело Федора Власова многие сравнивают с историей москвича Дмитрия Богатова: безобидный преподаватель математики установил на своем компьютере выходной узел сети Tor, из-за чего его обвинили в преступлении, которое теоретически мог совершить любой пользователь анонимной сети.





Освободить Дмитрия Богатова помог общественный резонанс. Фото svoboda.org



Богатова арестовали весной 2017 года. По версии следствия, он занимался оправданием или призывами к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), а также организацией массовых беспорядков (часть 1 статьи 212 УК РФ), причем делал он это посредством публикации постов на интернет-форуме. Главной уликой стал IP-адрес, под которым размещались сообщения, — он принадлежал Дмитрию Богатову.

Сходство истории московского математика с делом Власова заключается в том, что Богатов, установивший на свой компьютер выходной узел сети Tor, предоставлял свой адрес всем, кто стремился обеспечить себе анонимность в интернете. Освободить Дмитрия Богатова помог общественный резонанс — за него вступился даже бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. Через три месяца после ареста математика отправили из СИЗО под домашний арест. Спустя еще несколько месяцев Богатова отпустили под подписку о невыезде, а в мае прошлого года, наконец, закрыли уголовное дело.