Дмитрий Аяцков: «Глава региона сегодня может распорядиться только тремя копейками»

Знаковый губернатор 90-х — о пенсионной реформе, «макарошках» и современной молодежи. Часть 2

Фото: Екатерина Аблаева

Во второй части интервью «Реальному времени» экс-губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков рассказывает о своем отношении к пенсионной реформе, преемниках на посту главы региона, скандальных высказываниях чиновников и справедливом разрыве между обычными зарплатами и доходами топ-менеджеров госкорпораций. Первую часть беседы см. здесь.

«Пусть меня как угодно критикуют, но повышение пенсионного возраста — давно назревшая мера»



— Как вы отнеслись к пенсионной реформе?

— Эту реформу надо было принять давно, еще в 2000 году, чтобы избежать обвала, катастрофы. Известно, что у нас была большая проблема с демографией, очень резко старилось население. Сегодня села живут в основном за счет пенсионеров. Был в выходные в Столыпино, народ отмечал повышение пенсии, сельским жителям — на 2 тысячи рублей. Пусть меня как угодно критикуют, но повышение пенсионного возраста — давно назревшая мера.

— А современное образование нужно реформировать? И в какую сторону?

— Советская система образования победила безграмотность, превратила страну в сверхдержаву и привела к лидерству в освоении космоса. А главное, она формировала, уж простите за высокопарность, всесторонне и гармонично развитую, творческую, высоконравственную личность, которая ставила интересы общества выше собственных. Если помните, вывод комиссии, которую создали в Конгрессе США после запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли, уложился в одну строчку: «В СССР лучше система образования».

Нынешняя образовательная модель призвана оказывать образовательные услуги по формированию грамотного потребителя. Она не формирует личность, которая осознает, что творят вокруг нее и с ней. Многие научные школы разрушены, прекратился приток свежих кадров в науку и вузы. Сегодняшнее состояние страны — следствие этой системы. И выход «из бездны» должен начаться со смены образовательного направления. Нужно отказаться от системы, которую у нас внедряли в 1990-е годы — она подходит для колониальных стран. Нужно переводить на федеральное финансирование всю государственную систему образования, это поможет устранить дикое неравенство между зарплатами учителей мегаполисов, депрессивных городов и сельской глубинки. Если государство ставит задачу в течение пяти лет войти в пятерку ведущих научных держав и десятку самых образованных стран, в закон об образовании, на мой взгляд, нужно внеси уточнение: «Зарплата учителя должна составлять не менее зарплаты прокурора, а зарплата профессора — не менее зарплаты федерального судьи». Нужно возрождать забытое понятие «социальная справедливость». Зарплаты топ-менеджеров госкорпораций, ректоров вузов и директоров школ должны быть больше окладов рядовых сотрудников, профессоров, учителей не в сто, а в два раза. И деньги на это есть — в стране триллионы рублей лежат мертвым грузом. И нужно корректировать оценочные критерии и сам подход к единому госэкзамену.

«Нынешняя образовательная модель призвана оказывать образовательные услуги по формированию грамотного потребителя. Она не формирует личность, которая осознает, что творят вокруг нее и с ней». Фото Романа Хасаева

«Ипатов — чужой для области человек»

— Деятельность коллег-губернаторов — Ипатова, Радаева — вы оцениваете с пониманием или все-таки критично?

— Ипатов — человек чужой для области. Может быть, ему нравился статус губернатора, поэтому он согласился возглавить регион. Но он ни одного дня не работал губернатором. Если уж вешать какие-то ярлыки, думаю, именно Ипатов загнал область в долговую яму, из которой очень сложно вылезти команде нынешнего губернатора. И считаю, что говорить тут больше не о чем.

Радаев делает все возможное для того, чтобы выбраться из тяжелой ситуации. И у него получается. Но регион — настолько глубоко в яме, что нужны очень энергичные меры, чтобы навести порядок. Однако Валерий Васильевич — упертый. Говорить, что у Радаева сегодня нет команды, я бы не стал. То, что он обновляет команду — это нормально. Любое правительство — живой организм. Уходят из него по разным причинам. Уверен, что в правительство надо привлекать больше молодых, ставить их рядом с собой как помощников, натаскивать, потом адаптировать на собственном примере на муниципальном уровне. Как, собственно, сегодня происходит. Взяли же зампредов из Ровного, из Энгельса. Это правильный путь. Меня спрашивают часто: «А что бы вы сделали со снегом?». Когда у меня были аналогичные проблемы, я принимал решения. Можно ли такие решения принять сегодня? Я думаю, нет. Они должны соответствовать времени и ситуации. Искать врага или крайнего никому не рекомендую. Мериться, у кого сильнее команда, считаю неуместным. Мы делали то, что нужно было делать в тех условиях. Мне работалось намного проще, чем сегодня Радаеву.

Сейчас столько надзирательных органов, что шаг влево, шаг право — расстрел. Губернатор раньше мог самостоятельно распорядиться десятью-двадцатью миллионами рублей в рамках дозволенного законом. Сегодня в рамках закона глава региона может распорядиться только тремя копейками. За несколько лет работу правительства регламентировали в соответствии с Конституцией, с федеральными законами. Может, даже излишне много теперь контролирующих, проверяющих структур. А может, и правильно. Трудно судить — я ведь давно не во власти. Хотя еще остаюсь общественным советником губернатора Саратовской области. Валерий Васильевич выслушивает мою точку зрения и принимает решения, которых требует ситуация.

— То есть кризис власти в регионе не назрел, страсти нагнетаются?

— Кризис власти проявляется в целом в стране. Мы разрушили советскую систему подготовки кадров. Кадровый резерв начали формировать лишь с приходом Путина. Я убежден в том, что должна быть и партийная школа, и хозяйственная школа с отрывом от производства — чтобы учились в президентской академии зрелые люди, подготовленный материал, а не только девочки и мальчики, которые еще неизвестно когда вырастут и станут чиновниками. Этот материал нужно перековывать на модель экономики хозяйствования, которая сегодня востребована на рынке. И говорить о том, что у нас нет кадров, некорректно. В Саратове одна из лучших школ по подготовке специалистов. И в этом, считаю, большая заслуга Екатерины II. Она приняла манифест о переселении немцев на территорию нашей губернии. Больше двух столетий назад в Россию приехали не самые худшие люди — юристы, медики, промышленники, работники сельского хозяйства — 400 тысяч человек. Им дали земли, возможность работать. Они оставили свой генетический код, который до сих пор проявляется. У нас серьезная юридическая школа, аграрная, медицинская. Школа нашего университета зародилась позже. Вуз был создан под реализацию плана партии по индустриализации страны.

Утверждать, что есть кризис власти — неправильно. Мы настолько увлеклись всевозможными тусовками и разборками, что забыли про людей. До сегодняшнего дня у нас не было законопослушного гражданина. Если провести опрос, выясним, что конституцию не брали в руки даже 50 процентов чиновников, не говоря уже о рядовых гражданах. В силу незнания закона народ воспринимает власть на таком уровне: «Это сделано — так и должно быть, а это не сделано — мы вам устроим». В 1990-е годы мы потеряли понятия совести и дисциплины, трудовой, финансовой, технологической, семейной, нравственной, духовной. Недавно был в Китае. Там формула успеха очень простая: совесть, дисциплина, результат. Эти ценности нужно вернуть нашему народу, от него не спрячешься. Если люди видят, что чиновнику позволяют что-то взять незаслуженно, значит, можно и остальным. Но чиновника осудят за украденный миллиард условно, а мужику за банку огурцов дадут реальный срок. Это тоже неравенство перед законом, перед которым все должны быть абсолютно равны.

Радаев делает все возможное для того, чтобы выбраться из тяжелой ситуации. И у него получается. Но регион — настолько глубоко в яме, что нужны очень энергичные меры, чтобы навести порядок. Однако Валерий Васильевич — упертый. Фото temasaratov.ru



Летом был в Крыму, прочел лекцию в университете. После нее посыпались вопросы. В ответ я тоже задал вопрос: «Кто читал Конституцию?». Никто не поднял руки. Я сказал: «Почитайте Конституцию, а потом я буду отвечать на ваши вопросы». Конституцию должны знать все чиновники. Правовое воспитание хромает. Нужно подключать силы саратовской юридической академии, создавать бригады агитаторов, информаторов, устанавливать информационные киоски, чтобы люди смогли изучать Конституцию, понимать, чем у нас занимаются власть, парламент, районные депутаты, а не просто вешать все на одного губернатора. Спрос должен быть, но при этом и надо спрашивать с себя. А ты что сделал? Взял лопату, чистил снег, сбивал сосульки? Или ждешь, когда Исаев придет? На территории СГТУ нет снега, и студенты тут ни при чем, снег вывозит специализированная организация.

«Это патовая ситуация, когда на территории области не производится бутылка водки»



— Как думаете, как долго протянет сегодняшняя модель отношений между регионами и Москвой?

— Конечно, существующее межбюджетное соотношение, мягко говоря, несправедливое. Чем больше зарабатывает денег субъект, тем больше у него растет валовый региональный продукт, но тем меньше у него оказывается денег в региональном бюджете. Прекрасно понимаю, нужно содержать армию, структуру управления, государственные расходы тоже большие. Сейчас исчезли муниципальные образования — доноры. Нужно их возрождать, создавать новые рабочие места, налогооблагаемую базу. Это патовая ситуация, когда на территории области не производится бутылка водки. Продажа алкоголя дает в бюджет существенные сборы от акцизов. Люди не бросят пить и курить. Около пятнадцати литров спирта на душу населения в год потребляется в регионе, но не нашего спирта. Руководители области не смогли добиться того, чтобы акцизы от продажи изделий Саратовской табачной фабрики оседали в регионе — это огромные деньги — а теперь и вовсе потеряли БАТ-СТФ.

Воевать с Москвой себе дороже. Нужно выстраивать отношения, заводить сюда знаковых людей, от кого зависят решения. Думаю, правительство области слабо, неэффективно использует лоббистские возможности Володина.

— Что можете сказать о последних скандалах, связанных с неудачными высказываниями региональных чиновников в России — Соколовой, Глацких и других?

— Соколова была мне симпатична как очень эффективный министр. Она погорела на том, что, по сути, попыталась защитить власть и влипла в ситуацию с макарошками. Это ее участь. Сегодня нужно, не обращая на общественное мнение, менять, как можно чаще, глав муниципальных районов, чиновников в структурах власти, наделять ее представителей полномочиями и требовать исполнения обязанностей.

«У нас в «Единой России» очень много мусора»

— Вам приписывают фразу: «Я помню, как строил коммунизм, у меня даже уши опухали, я все время там гонялся за горизонтом, хватал коммунизм за ноги». А сейчас что вы думаете о коммунизме?

— Да, это моя фраза. У меня здесь в кабинете лежит партийный билет. Горжусь, что мой отец получил партийный билет вместе с танком «КВ» на Красной площади, уходя на фронт. И я с гордостью носил имя коммуниста, в армии закончил дивизионно-партийную школу по работе с молодежью. И был уверен, что построю коммунизм. Уши опухали, когда работал на «Тантале», все время мотался по хозяйствам предприятия в Новоузенск, Ал-Гай, в Лысые Горы, Новые Бурасы, в Маркс. Везде надо было успеть.

И как-то мне один коллега сказал: «Какой коммунизм?! Коммунизм — это когда у тебя дома все есть, дети здоровые, квартира, машина, и у твоего соседа точно так же…» И я понял, что он прав. Кто такие коммунисты в нашей областной думе? Переобутые клоуны выполняют заказ. Даже Зюганов еще не переобулся. Ребята ищут нишу, признания. А кто признавать будет? Советского электората все меньше. Основы для коммунистической идеологии у нас практически не осталось. Но ребята резвые, Бондаренко, Анидалов. Нигде, кроме думы, им не позволят себя так вести. А в заксобрании они могут себя реализовать так, как хотят.

«У нас в «Единой России» очень много мусора. Много говорят о чистке рядов партии, но мало делают». Фото amur.info

— Но разве плохо, что они подготовили законопроект о повышении потребительской корзины и прожиточного минимума?

— А где взять деньги?

— Тот же прогрессивный подоходный налог предлагают.

— Коммунисты вспоминают, как делали большевики: отнять и разделить. Нужно всегда рассчитывать, во что это выльется. Чтобы кому-то дать, надо у кого-то отнять. Но необходимо думать и о том, чтобы тот, у кого заберут, не взял в руки вилы. В оппозиции нет ярко выраженной партии.

И у нас в «Единой России» очень много мусора. Много говорят о чистке рядов партии, но мало делают. При приеме в партию должен действовать фильтр, чтобы никаких темных пятен в биографии ее членов не было. А у нас заводят уголовные дела на единороссов, поднимают вопрос о приостановлении членства в партии. Этого не должно быть.

«Жалею, что не успел построить окружную четырехполосную дорогу вокруг Саратова»

— Чем занимается президент СГТУ?

— Я нахожусь в стороне от кадровых и финансовых вопросов, занимаюсь развитием вуза. Мне это нравится. Сейчас готовим документацию по строительству новых общежитий. Рассматриваем вопрос строительства многофункционального дворца многоборья. Уже готова проектная документация, прошедшая экспертизу, определены источники финансирования этих дорогих объектов. Некоторые объекты университета не ремонтировали с 1930-х годов, многое надо реставрировать. Надо строить гараж, индустрию питания поднимать на новый уровень. В вузе действует современный информационный центр с прекрасной библиотекой. Но надо двигаться дальше. В планах — закрыть Политехническую улицу и создать здесь студенческий Арбат, центр культуры и духовности. Работы много, если ее искать.

Очень часто встречаюсь со студентами. Неправда, что молодежь — плохая. Кто-то еще в поиске. Но четверть студентов — целеустремленные, пришли за знаниями, особенно в институте IT-технологий. Их уже с третьего курса берут на работу с зарплатой 50 тысяч рублей, приглашают в Москву, а после окончания вуза их заработки возрастают в два раза. Ребята проявляют себя и в творчестве, и в спорте. Нашего студента 4-го курса избрали председателем областного молодежного парламента. Команде СГТУ вручили грамоту как победителю научно-просветительской экспедиции «Флотилия плавучих университетов». Мне приятно и интересно этим заниматься. Снаряжаем корабли, и студенты по Волге, а затем по Волго-Донскому каналу, через Азов добираются до Севастополя, попутно очищают берега Волги, привозят минералы, любопытные находки и артефакты. Много вечеров они проводят у костров с песнями. Это творчество, романтика. У ребят формируется командный дух.

На базе инженерного клуба СГТУ мы собираем уникальные «мозги». Клуб стоит на трех китах: вчера, сегодня, завтра — те, кто окончили вуз давно и уже отработали, ветераны; специалисты, которые сегодня работают на производстве и связаны с университетом; и молодые ученые. На ближайшем заседании мы рассмотрим проблему питьевой воды. В некоторых странах почти не осталось чистой воды, в ней отмечают наличие примесей солей тяжелых металлов. Надвигается катастрофа и на Россию. У меня много интересов и занятий. Являюсь президентом «Приволжской книжной палаты», возглавляю региональное отделение «Изборского клуба». Мы объединяем людей и студентов по интересам.

«Очень часто встречаюсь со студентами. Неправда, что молодежь — плохая. Кто-то еще в поиске. Но четверть студентов — целеустремленные, пришли за знаниями, особенно в институте IT-технологий». Фото nversia.ru

— Жалеете о чем-то, что не удалось сделать из запланированного вами когда-то? Что из задуманного сложилось?

— В свое время мы выстроили здание для музея Столыпина. Но не успели его сделать. У меня дома очень много экспонатов для этого музея накопилось. Не успел построить окружную четырехполосную дорогу вокруг Саратова протяженностью 150 километров. Сделали только один отрезок от Вольского тракта до дороги на Маркс. Радуюсь, что удалось отстроить новый мост через Волгу. Представляете, что было бы в городе без этого моста?! Здорово, что сейчас строят современный аэропорт. Мне довелось быть 30-м губернатором. Сколько бы ни было губернаторов, всех вопросов все равно не решить. Приходят новые люди, появляются новые веяния и требования. Дай бог, чтобы каждый руководитель области мог максимально использовать ресурсы, развивать регион и город Саратов.

— А что вас увлекает в свободное время, что читаете?

— Я — всеядный. У меня огромная библиотека, больше 20 тысяч книг. Есть все издания серии «Жизнь замечательных людей», которая начала выходить еще в XIX веке. А в 1934 году ее редакционный совет возглавил Максим Горький. Мне все интересно, в том числе историческая и классическая литература… Посмотрите на столе какие лампы, настоящие, старинные. Дома есть лампы, которые подняли с «Титаника». Вот патефон, а это немецкий плеер — такие давали немецким офицерам в окопах. В Москве на барахолке купил.

— Как встретили Новый год?

— Своей узкой семьей, с детьми, внуками, мы уже который год встречаем праздник в пути. Берем билеты на катер. И с 9 вечера до 3 часов ночи катаемся по Москва-реке с Дедом Морозом и Снегурочкой. Никакой суеты, беготни на кухне. Катер останавливается только один раз напротив храма Василия Блаженного, чтобы пассажиры посмотрели салют. А на другой день мы посмотрели шоу Авербуха «Щелкунчик».

— Могли бы вы себя представить не на руководящей должности?

— А я не на руководящей должности.

«Мне довелось быть 30-м губернатором. Сколько бы ни было губернаторов, всех вопросов все равно не решить. Приходят новые люди, появляются новые веяния и требования. Дай бог, чтобы каждый руководитель области мог максимально использовать ресурсы, развивать регион и город Саратов». Фото автора



— Но ведь у вас сейчас столько объектов, планов, много работы административного характера.

— Никогда не буду валяться на диване, всегда найду работу. 8 января ездил в Столыпино, держу там дом, хотя родственников в селе уже не осталось. Хозяйство большое, требует ухода. Купил «Бобкэт», почистил снег у себя, потом у соседей. Мне нравится двигаться и рулить. В прошлые выходные записал свои мысли о новой образовательной модели в России, отчасти вам их процитировал сегодня.

И вообще мне повезло с семьей, с женой. Она — творческий человек, пишет картины, стихи, занимается с ребятишками в садике, самостоятельно выучила китайский язык. У нас постоянно внуки, дети, родственники. Работа с молодежью заряжает энергией. Разве можно ставить точку?! У студентов можно многому научиться. Только что мы обсуждали проведение «Лыжни России». У нас должна быть лучшая организация мероприятия и лучшие результаты. Когда ставишь повышенную планку, самое главное — под планку не пробежать.