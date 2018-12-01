В Минобрнауки РТ прокомментировали инцидент с госпитализацией казанских школьников

В Министерстве образования и науки Республики Татарстан прокомментировали госпитализацию троих учеников школы №60 Авиастроительного района Казани.

В ведомстве рассказали, что во время занятий в актовом зале ученица третьего класса нашла за защитной решеткой радиатора пакет с зерном, которое было обработано средством от грызунов. Попробовав содержимое пакета, девочка предложила зерна двум одноклассникам.

После этого классный руководитель вызвала медицинского работника школы. Детям на месте была оказаны необходимые процедуры, вызваны родители и бригада «Скорой помощи».

Учеников госпитализировали в ДРКБ с предварительным диагнозом «токсическое действие неизвестного токсического вещества». После осмотра клинических признаков отравления выявлено не было. Родители одного из детей от госпитализации отказались.

По состоянию на 11 часов состояние детей удовлетворительное. По результатам анализов диагноз «отравление» не подтверждается. Дети находятся в стационаре под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани трое школьников госпитализированы с признаками отравления крысиным ядом. Управление Роспотребнадзора по РТ установило, что при обработке помещений от грызунов были допущены нарушения. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил контролировать состояние здоровья. Прокуратура Авиастроительного района Казани начала проверку.