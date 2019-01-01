Петр Трубаев: «Не теряй времени, выбирай слова»

Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Генеральный директор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев вспоминает про рейсы в Батуми и желает себе «все успеть».