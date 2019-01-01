Петр Трубаев: «Не теряй времени, выбирай слова»
Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Генеральный директор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев вспоминает про рейсы в Батуми и желает себе «все успеть».
- Что стало самым важным событием 2018 года для вас и почему оно впечатлило?
Одно из важных событий — это день рождения нашей авиакомпании. В июле 2018 года нам исполнилось три года. Сегодня мы — один из узнаваемых региональных перевозчиков в стране, охватываем географию полетов в 30 с лишним городов, из которых в течение года осуществляются вылеты по популярным туристическим направлениям внутри страны и за ее пределами. Летом, например, мы запустили регулярные международные рейсы в Батуми из Казани, Уфы и Перми.
Чемпионат мира по футболу — еще одно важное событие. За тем, что происходило на стадионах и вокруг них, наблюдали на всех континентах! Целый месяц вся планета жила и дышала футболом, и центром этой грандиозной футбольной Вселенной была наша страна! Впечатлили масштаб, организация и вклад Татарстана в проведение мероприятия. Это был действительно праздник любителей футбола всего мира. «ЮВТ Аэро» тоже стала частью всего этого грандиозного зрелища — перевезла российских и иностранных болельщиков в города, принимавшие чемпионат мира.
- С какими ожиданиями и желаниями вы встречаете новый год?
Для компании: за столь короткое время нашей авиакомпании удалось многое, но еще больше, конечно же, предстоит сделать. Развитие транспортной доступности регионов и повышение мобильности населения страны — одно из приоритетных задач на будущее. Расширение парка воздушных судов и открытие новых, в том числе международных, направлений — тоже в планах. Будем и дальше развивать свою деятельность, улучшая качество предоставляемых пассажирам услуг.
Для себя и семьи: эффективно распределять свое время. Все успевать!
Нет крепче на земле союза, чем счастливая и дружная семья. Семья — это наивысшее счастье, которое человек может создать сам. Желаю каждой семье быть цветущей, дружной и сплоченной. Процветания нашей страны и счастливой жизни в ней. Всеобщего блага и взаимоуважения в обществе, блестящих перспектив и стабильного успеха. Пусть каждый житель поистине гордится своими корнями, традициями, героями, достижениями и победами.
- Выберите три главных слова для нового 2019 года.
Время, слово, возможность — это то, что никогда не возвращается обратно. Поэтому, как говорится, «не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность».
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