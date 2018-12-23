Предновогоднее путешествие в Севилью и Пекин

ГСО РТ собрал аншлаг на предпраздничном концерте

Татарстанский симфонический дал традиционный концерт, посвященный новогодним праздникам и Рождеству. На этот раз наш оркестр представил программу, совместную с Центром оперного пения Галины Вишневской. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Не Вена, но все же

По сути, наш главный татарстанский оркестр чтит венские традиции новогодних и рождественских концертов. Редкий меломан устоит перед соблазном после бессонной новогодней ночи посмотреть в первый день нового года, после полудня, концерт из Венской филармонии. Из ее украшенного гирляндами «Золотого зала». Тем более что программа идет в прямой трансляции.

Некоторое время назад наш симфонический под управлением маэстро Александра Сладковского выступал в этот культовом зале, и выступал очень успешно. Так что венские традиции новогодних концертов, легких и светлых, полных радостными ожиданиями праздника, ему не чужды. Просто ГСО РТ ввел прекрасную традицию дарить такие программы казанским меломанам незадолго до Нового года. Не стал исключением и этот декабрь.

Нарядная публика фланировала в фойе. Слава Богу, теперь есть дресс-код посещения концертов ГСО РТ и мало кто отважится прийти в концертный зал в джинсах, наш оркестр к этому приучил. В фойе ГБКЗ им. С. Сайдашева сверкали огнями елки, на огромном зеркале отливал янтарный световой занавес. У буфетной стойки выстроилась длинная очередь, особой популярностью пользовалось шампанское — самый новогодний напиток.

ГСО РТ ввел прекрасную традицию дарить такие программы казанским меломанам незадолго до Нового года

С первым звонком публика потянулась в зрительный зал, где ложи также украшены зелеными гирляндами, мишурой, стеклянными разноцветными шарами. «Без новогоднего концерта нашего симфонического как-то и приход Нового года не ощущается», — переговаривались две дамы в платьях в пол. Прозвучал третий звонок, и главное светское мероприятие с участием ГСО РТ началось.

«Очередное звание» точно дадут

Концерт был в двух отделениях, но за дирижерским пультом, к сожалению, не было художественного руководителя оркестра, главного дирижера Александра Сладковского и это несколько огорчило публику. Энергетика, темперамент и артистизм маэстро — одна из слагаемых успеха нашего оркестра.

Место за пультом занял его молодой коллега, обладатель «Золотой маски» Андрей Лебедев. «Маска» была получена в номинации «Опера. Работа дирижера» два года назад за работу над «Ромео и Джульеттой» Шарля Гуно, а вообще, Лебедев, сотрудничающий со многими оркестрами и коллективами, сейчас является дирижером Новой оперы. Он темпераментен и техничен.

Первое отделение началось с увертюры Россини к «Севильскому цирюльнику», и все оно было посвящено зарубежной музыке. Мария Буйносова и Александр Алиев исполнили арии Джильды и Риголетто из вердиевской оперы. Особенно стоит отметить драматизм Алиева в сложном вокальном монологе опозоренного, страдающего шута Риголетто. Дуэт Джильды и Риголетто, завершивший первое отделение, певцам удался несомненно.

В коронной арии Калафа из «Турандот» Пуччини, когда татарский принц бродит по Пекину и тоскует, был очень хорош солист Большого театра Олег Долгов, и было обидно, что во втором отделении в арии Германа из «Пиковой дамы» он был менее убедителен



Великолепна была Мария Пахарь в арии Леоноры из вердиевского «Трубадура». В коронной арии Калафа из «Турандот» Пуччини, когда татарский принц бродит по Пекину и тоскует, был очень хорош солист Большого театра Олег Долгов, и было обидно, что во втором отделении в арии Германа из «Пиковой дамы» он был менее убедителен.

Впрочем, в сцене у фонтана из «польского акта» «Бориса Годунова», где партнершей Долгова была Светлана Шилова (Марина Мнишек), ни к вокальной, ни к драматической стороне невозможно предъявить претензии.

Что до оркестра, то его игра была деликатна и энергетически наполнена. И здесь на ум приходит старое российское морское правило, когда капитан корабля получал очередное звание в том случае, если в его отсутствие команда справлялась с обязанностями и работала безупречно.

У Александра Сладковского такая команда, что новое звание ему бы точно вручили.

P.S. Новый год ГСО встретит в Китае — в Нанкине состоятся его первые гастроли в эту страну. А в январе — открытие абонемента оркестра и маэстро Сладковского в Московской филармонии, пожалуй, в самом топовом зале Москвы — имени Чайковского. Для регионального коллектива абонемент в Москве — это сенсация.