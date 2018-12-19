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Казанские перевозчики предупредили Госсовет: после Нового года «краснобусы» встанут

19:50, 19.12.2018 1

Депутат Госсовета РТ Руслан Юсупов предупредил коллег о грядущем транспортном коллапсе. По его словам, казанские автобусы перестанут ходить после Нового года из-за недостаточной компенсации стоимости проезда льготников.

«У нас в Казани самый новый автобусный парк в России, а автобусы скоро ходить перестанут, уже весь «Народный контроль» жалобами завален!» — заявил он.

Кроме того, лидер татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов выступил в защиту инвалидов-автовладельцев. По его словам, Казгордума лишила их возможности иметь гаражи возле дома.

О том, как шло обсуждение законопроектов и какие еще вопросы поднимались депутатами, но остались неразрешенными, читайте в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:05
    Один карман не может договорится с другим карманом кому больше достанется. В итоге пустыми могут остаться оба кармана
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