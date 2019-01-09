Дмитрий Кузнецов: «Смелость в выборе пути и быстрота принятия решений играют ключевую роль»
Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Директор регионального отделения компании «МегаФон» по Татарстану Дмитрий Кузнецов и его коллеги планируют и дальше работать над созданием удобной и дружелюбной цифровой экосистемы.
- Что стало самым важным событием 2018 года для вас и почему оно впечатлило?
Главным событием 2018 года для меня, как, наверное, и для большинства жителей России, стал чемпионат мира по футболу, который принимала и Казань. Важность мундиаля обусловлена не только приездом звезд мирового футбола, болельщиков из десятков стран и ярким выступлением российской сборной. Для нас, как поставщиков инфраструктуры связи, это было ответственным серьезным испытанием, потому что мы отвечали за безаварийную работу телеком-сервисов.
Нам удалось получить высокую оценку нашей работы от организаторов ЧМ и властей и привнести инновации в праздник футбола: мы реализовали проект распределенной антенной сети, который позволил обеспечить надежной связью и быстрым мобильным интернетом до 20 тысяч болельщиков одновременно, а в партнерстве с ПАО «КАМАЗ» мы впервые протестировали технологию 5G в беспилотном шаттле.
Впечатления от ЧМ-2018 еще долго не утратят яркость, а причастность сотрудников «МегаФона» к этому историческому событию стала хорошим стимулом для развития и карьерного роста.
- С какими ожиданиями и желаниями вы встречаете новый год: для себя, своей семьи, бизнеса, страны?
Новый год — пора волшебства и светлых надежд. Этот праздник мы встречаем, желая близким здоровья и благополучия, делу — стабильности и роста, а стране — процветания и мира.
Телеком — одна из самых динамичных отраслей, где смелость в выборе пути и быстрота принятия решений играют ключевую роль. Мы активно движемся по «цифровому» пути, трансформируемся и уверены, что «зерна», посеянные нами в 2018 году, дадут свои плоды.
- Выберите три главных слова для нового 2019 года.
Цифровизация — это уже не тренд, а наша реальность. В Татарстане это особенно заметно — здесь подавать заявления в ЗАГС, снимать показания приборов учета ЖКХ и отправлять их в УК, записываться на прием к врачу или в многофункциональные центры уже привыкли онлайн.
Персонификация. Благодаря аналитике BigData мы знаем, как сильно разнятся потребительские профили людей разных поколений, уровня образования и доходов. Опыт показывает, что возможность самостоятельно «настроить» услуги под себя имеет большое значение.
Ну и, конечно, творчество. Оно приносит удовольствие и помогает с драйвом решать самые нестандартные задачи в бизнесе и частной жизни.
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