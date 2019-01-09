Дмитрий Кузнецов: «Смелость в выборе пути и быстрота принятия решений играют ключевую роль»

Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Директор регионального отделения компании «МегаФон» по Татарстану Дмитрий Кузнецов и его коллеги планируют и дальше работать над созданием удобной и дружелюбной цифровой экосистемы.