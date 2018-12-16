От России до Китая: мчим, танцуем, забиваем!

Уфа принимает Зимние молодежные игры

Еще одно спортивное международное событие пройдет в Уфе — на этот раз городу предстоит принять Зимние российско-китайские молодежные игры. Летний формат состязаний уже имеет более богатую историю, зимняя же «сказка» стартует лишь во второй раз. Открытие Игр на «Уфа-Арене» на экваторе первого зимнего месяца — в репортаже «Реального времени».



Истоки Игр

Российско-китайские молодежные игры уже имеют достаточно интересную и насыщенную спортивными и культурными событиями историю. В июле 2005 года президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао договорились о том, что 2006 год станет Годом России в Китае и в рамках этого события состоятся молодежные летние игры. Также было решено, что молодежные летние игры будут проводиться в России и Китае поочередно раз в два года.

Игры в летних видах спорта уже проходили неоднократно: в Тяньцзине (2006), Москве (2007), Пекине (2009), Пензе (2011), Шанхае (2013), Иркутске (2015) и Гуанчжоу (2017). I Российско-китайские зимние молодежные игры состоялись в 2016 году в Харбине, общий зачет тогда выиграла сборная России.

Символами игр стали бурый медведь и панда.

Уфимские действующие лица

II Российско-китайские молодежные зимние игры пройдут в Уфе с 15 по 18 декабря. В соревнованиях примут участие более 250 спортсменов дружественных государств. Российскую Федерацию представят атлеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Самарской, Смоленской, Омской, Сахалинской, Мурманской, Свердловской, Тверской, Кемеровской, Челябинской областей, Татарстана, Удмуртии, Башкортостана, Мордовии и Красноярского края.

II Российско-китайские молодежные зимние игры пройдут в Уфе с 15 по 18 декабря. Фото gsrb.ru



Башкирию представляют семь спортсменов. Это хоккеист Тимур Валеев, шорт-трекисты Аскар Абдрахимов и Варвара Андреева. Наибольшее представительство в сноуборде: два человека в основном составе — Всеволод Мартынов и Кирилл Педь, Елизавета Воробьева — в запасе. Татарстан представлен в сборной хоккеистом Максимом Быковым, сноубордисткой Еленой Болтаевой и шорт-трекистом Талгатом Галиевым.

Интересно, что главный тренер хоккейной российской дружины — младший брат Олега Знарка Игорь, фигуристы представляют только Москву и Питер, а лыжная команда — полностью из Удмуртии.



Путеводитель по аренам

Эти Игры пройдут на лучших спортивных аренах столицы Башкортостана. Расположены они крестом, или, если хотите, четырехконечной звездой. Южный конец венчает домашний лед «Салавата Юлаева» — «Уфа-Арена». На северном — СОК «Биатлон» — когда-то начинала свой путь «уфимская ракета» Максим Чудов. Перпендикулярную ось составили колыбель ХК «Салават Юлаев» — Дворец спорта на улице Зорге, и один из самых молодых спортивных объектов города — горнолыжный комплекс на остановке «Трамплин».

«Уфа-Арена» примет соревнования по хоккею (большой лед) и шорт-треку (малый лед), Уфимская СШОР по горнолыжному спорту — сноуборд, Дворец спорта — фигурное катание, а СОК «Биатлон» — лыжные гонки. Хоккейный турнир включает в себя три матча, которые пройдут 16, 17 и 18 декабря. Начало — в 15.00 по уфимскому времени (18 декабря — в 14.00).



«Уфа-Арена» примет соревнования по хоккею (большой лед) и шорт-треку (малый лед). Фото bashinform.ru

Фигурное катание предложит четыре вида программы: одиночное катание (девушки и юноши), парное катание и танцы на льду. Лыжные гонки: свободный стиль — 10 км (юноши); свободный стиль — 5 км (девушки); классический стиль — спринт (юноши и девушки); эстафета (4 человека × 5 км) (юноши); эстафета (4 человека × 3 км) (девушки). Шорт-трек включает в себя следующие дисциплины: дистанции 1500 м, 500 м, 100 м и смешанную эстафету (все — юноши и девушки).



Сноуборд: соревнования проводятся среди юношей и девушек 16—18 лет (2001—2003 годов рождения) в спортивных дисциплинах: параллельный слалом-гигант (юноши и девушки), параллельный слалом (юноши и девушки), параллельный слалом (командные соревнования). Среди юношей и девушек 2003—2005 годов рождения будет проведен турнир в дисциплине биг-эйр.

Мир, дружба и честная спортивная борьба



Заместитель министра спорта России Сергей Косилов на пресс-подходе перед официальной церемонией открытия Игр отметил:

— Эти Игры мы проводим в целях обмена опытом между нашими странами — обмена мнениями, методиками подготовки. Эти соревнования являются подготовительным этапом в карьере каждого молодого спортсмена. У каждого из них есть шанс попасть во взрослую сборную своей страны, — сказал спортивный чиновник.

Руководитель китайской делегации остался доволен приемом. Он отметил отличное состояние четырех арен, где будут проходить эти зимние Игры. Город ему тоже понравился — «компактный и гостеприимный», хотя с утра он мало где успел побывать.



Забавные талисманы — Мишка и Панда, больше похожие на круглых смешариков, под вынос флагов завершили танцевально-акробатическую программу, вызвав на трибунах улыбки. Фото gsrb.ru

— Я приглашаю вас в мою страну. Удивительную страну. Это мир дружбы и согласия. Жемчужина России — Башкирия, край отважных воинов, славных батыров. Я твой проводник в этом волшебном мире, — такими словами приветствовала гостей праздника открытия в «Уфа-Арене» миниатюрная фигуристка в голубом платье. Барабанщики, которых так любят китайцы, приняли эстафету от этого своеобразного пролога в стиле эпоса или китайской сказки. Забавные талисманы — Мишка и Панда, больше похожие на круглых смешариков, под вынос флагов завершили танцевально-акробатическую программу, вызвав на трибунах улыбки.

Башкирские, русские и китайские танцы символизировали, что эти Игры — не столько битва за медали (хотя призеры без них не останутся), сколько фестиваль мира и дружбы, проводимый для налаживания контактов и новых знакомств. Именно такое мнение выразил во время пресс-подхода перед церемонией открытия министр молодежной политики и спорта РБ Руслан Хабибов. Формат нынешних соревнований развивается и привлекает все больше поклонников и болельщиков в обеих странах — эта идея звучала из уст многих гостей столицы Башкирии.

В заключение представители сборных России и Китая от имени всех спортсменов зачитали клятвы о честной спортивной борьбе на этих Играх. К ним присоединились и судьи, которым вершить судьбы молодых атлетов.