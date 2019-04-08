«В чужой монастырь надо приходить с открытым мышлением»: рынок трудоустройства начинающих специалистов в Казани

Фото: пресс-служба ТТС

Представители компании hh.ru, автомобильного холдинга «ТрансТехСервис» и вузов Казани — о критериях отбора и средней зарплате соискателей без опыта работы, проектном подходе в обучении персонала и значимой поддержке молодых специалистов.

«В Казани средняя зарплата для соискателей без опыта работы составляет 27 500 рублей»



По данным аналитиков компании HeadHunter, 33% от общего числа открытых вакансий рынка труда Казани приходится на соискателей без опыта работы. Ненамного выше этот показатель в целом по Татарстану — 35% от общего числа вакансий. При этом 80% работодателей рассчитывают на полную занятость сотрудников.

В третьей столице России у начинающих специалистов больше шансов найти работу в сфере продаж или на административных позициях. Платить за труд обещают в среднем не менее 25 тысяч рублей каждый месяц.



«В Казани чаще всего специалистов без опыта работы готовы трудоустроить в сфере продаж (25%) и на административные позиции (10%). По Татарстану на второе место выходит профобласть «Рабочий персонал» — это оправдано тем, что промышленные и сельскохозяйственные предприятия рассредоточены по всей республике. Средняя зарплата для соискателей без опыта работы составляет 27 500 рублей», — говорит директор Казанского филиала HeadHunter Альбина Султанова.

Критериями отбора кандидатов без опыта работы остаются базовые навыки и такие личные качества, как ответственность, коммуникабельность, грамотная речь, доброжелательность, клиентоориентированность.

«Проще человека научить, чем переучивать»

Согласно статистике, немногие компании готовы принять работников без практических знаний. В таких, как правило, руководство делает ставку на развитие персонала и инвестирует в профессиональный рост своих подопечных. Что помогает раскрыть потенциал молодых специалистов и зачем нужно растить ценные кадры — разберем на примере одного из крупных работодателей в ПФО — автохолдинга «ТрансТехСервис».

«ТрансТехСервис» на рынке с 1992 года. Сегодня в структуру компании входят более 100 автосалонов по стране: в Казани, Уфе, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Ижевске, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Стерлитамаке и Оренбурге. Холдинг является официальным дилером 20 автомобильных брендов: Chevrolet NIVA, Lada, Kia, Hyundai, Ford, MINI, Renault, Skoda, Mitsubishi, Toyota, Volkswagen, Mazda, Subaru, Audi, BMW, Genesis, Land Rover, Jaguar, Lexus и Porsche.

Здесь работают свыше 6 000 сотрудников, многие получили хороший старт для карьеры. Одним из ярких примеров профессионального роста внутри компании можно назвать карьерный путь коммерческого директора Тимура Валиуллина, который 19 лет назад пришел на позицию продавца автозапчастей.

«Взращивание кадров — основная идеология внутренней политики ГК «ТТС». Мы не берем на ключевые должности людей с улицы. Чтобы стать руководителем, нужно начать с рядовых позиций и поработать в гемба — это общее правило. Грамотно управлять бизнес-процессами смогут только те, кто построил карьеру с нуля», — говорит директор по персоналу ТТС.

По его словам, для профессионального роста и развития в компании созданы все необходимые условия: разрабатываются и внедряются образовательные проекты; регулярно проводятся практикумы по управлению персоналом, искусству аргументации, клиентоориентированному сервису, тайм- и стресс-менеджменту, есть свой штат тренеров.

«В чужой монастырь надо приходить не со своими правилами, а с открытым мышлением. Гораздо проще человека научить, чем переучивать. Людям без опыта работы, но с желанием стать частью нашей команды мы предлагаем пройти «Школу молодого бойца» — это программа интенсивного обучения азам профессии продавца-консультанта, мастера или менеджера. В план обучения мы включили теоретические и практические занятия, на которых можно узнать, как проходят процессы продаж, приемки и выдачи автомобилей и тест-драйв. А для сотрудников, претендующих на руководящую должность, у нас есть специальная «Академия развития», где обучают искусству эффективного управления бизнес-процессами», — поясняет специалист.

Сегодня, по данным HeadHunter и Avito, в ТТС хотят работать свыше 40 тысяч человек. Среди них есть студенты и вчерашние выпускники вузов и ссузов Приволжского региона. Многие из них принимают решение о трудоустройстве в автохолдинг после производственной практики. За один только 2018 год на стажировку в ТТС были направлены более 400 студентов.

— Наша компания уже на протяжении многих лет сотрудничает с ведущими профильными вузами и ссузами ПФО. Мы регулярно проводим ознакомительные лекции для студентов, где рассказываем о перспективах работы в нашей команде и проводим набор на практику. Мы это делаем, потому что хотим помочь начинающим специалистам раскрыть свой потенциал. Все когда-то были студентами, знаем, насколько важна практика как для обучения, так и для выбора профессии в целом. Стажировка позволяет увидеть «кухню» и рабочие процессы компании изнутри и предоставляет возможность получить наше предложение о дальнейшем сотрудничестве, — резюмирует директор по персоналу.

Представители вузов Казани — о кадровом партнерстве с компаниями, поддержке и адаптации молодых специалистов без опыта работы

Татьяна Трифонова руководитель Центра содействия трудоустройству выпускников, доцент кафедры психологии труда и предпринимательства Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова: — Каждая компания имеет свои корпоративные стандарты и специфику работы, поэтому адаптация молодых специалистов и обучение персонала являются хорошей практикой. Более того, сейчас компании идут по пути заключения соглашений с вузами, согласно которым в образовательные процессы включается развитие конкретных компетенций, необходимых работодателю. Например, в рамках сотрудничества с крупными компаниями Татарстана в учебные планы нашего вуза были включены рекомендации профессионального сообщества. Также представители работодателей привлекаются к образовательному процессу. Развитие персонала требует немалых инвестиций, но стоит того, поскольку именно от компетентности работников зависит успешность компании.



Халида Биктимирова заведующая кафедрой естественных дисциплин, сервиса и туризма Казанского кооперативного института Российского университета кооперации (ККИ РУК), к.э.н. — ККИ РУК сотрудничает с компанией «ТрансТехСервис» в качестве надежного кадрового партнера не первый год, как в формате совместных мероприятий и проектов, так и в рамках производственной и преддипломной практики студентов. Направления обучения в ККИ РУК включают профильные «Сервис на транспорте» и «Сервис транспортных средств». ТТС — одна из немногих компаний, которая мотивирует студентов к работе на предприятиях, связанных с этими направлениями, активно развивает молодых специалистов, взращивая собственные ценные кадры, действительно принимает на работу без опыта, обучает и растит персонал. Компания регулярно предлагает широкий спектр вакансий, в том числе сезонных, для студентов — с четко прописанными требованиями, критериями, условиями труда и оплаты. Выпускники ККИ РУК востребованы в компании, они трудоустраиваются на привлекательных позициях и развиваются как профессионалы. Работа в ТТС — это отличный старт для успешной карьеры!



Евгения Прохорова проректор по воспитательной работе, кандидат педагогических наук, директор кадрового агентства Университета управления «ТИСБИ» — Вопрос трудоустройства выпускников актуален для современных образовательных заведений. Это касается ребят, которые окончили как вуз, так и колледж. Существует не только ряд проблем при поиске работы, но и при самом трудоустройстве. Основной причиной для многих работодателей является отсутствие опыта работы у современных выпускников. Несмотря на это, отсутствие опыта может служить хорошим стартом для будущих работников. Так, при решении поставленных задач не будут использоваться предыдущие стереотипные решения, молодой специалист будет предлагать новые, креативные и нестандартные решения поставленных задач. Современные выпускники имеют нестандартное, я бы даже отметила, цифровое мышление, оригинальное видение проблемы и могут предложить зачастую непредсказуемые и очень эффективные методы решения. Очень важно, если компании будут готовы обучать выпускников, помогая тем самым выстроить профессиональную карьерную траекторию. Обучение компанией очень ценно для современной молодежи, так как она более восприимчива к новым знаниям, чем старшее поколение.

