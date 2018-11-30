Рафик Рахимов: «Для роста нужен вызов. Человечество многого достигло на Земле, и самое время – покорять космос»

Интервью с исполнительным директором филиала СТЭП ЛОДЖИК «Казанский»

Филиал СТЭП ЛОДЖИК «Казанский» открылся в 2007 году. Тогда штат представительства насчитывал всего три человека. Сегодня казанский офис занимает этаж одного из крупнейших бизнес-центров Казани и оказывает услуги сетевой и системной интеграции государственным и частным предприятиям не только Республики Татарстан, но и Приволжского и Сибирского федерального округов. На счету филиала – сотни проектов, включая создание и поддержку мультисервисной сети передачи данных ПАО «Таттелеком», систем видеонаблюдения на Всемирной Универсиаде 2013 года и Чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года. В планах – увеличивать число сотрудников и расширять присутствие на рынке. Исполнительный директор Рафик Рахимов уверен, что филиал готов к новым вызовам.

— Рафик Сайдашевич, какие задачи бизнеса решают информационные технологии?



— Информационные технологии сегодня – это основа деятельности любой организации. Трудно представить современного специалиста любой отрасли без доступа к информационным системам предприятия из любой точки мира. Однако, помимо обеспечения функционирования того или иного предприятия, ИТ-инструменты позволяют достигать более глобальных результатов.

Среди наших заказчиков – совершенно разные компании из телекоммуникационного, нефтегазового, финансового, производственного и других секторов экономики. Несмотря на их различия, цели у всех абсолютно одинаковые: повышать эффективность бизнеса и его управляемость, снижать издержки и увеличивать прибыль. ИТ-инструменты могут и должны решать такие задачи, и этим надо пользоваться. Например, автоматизация рабочих мест, роботизация производства, внедрение искусственного интеллекта до неузнаваемости трансформируют привычную схему работы.

Другая важная функция ИТ – делать бизнес мобильным и гибким. Дело в том, что деловая среда и экономическая конъюнктура в целом очень быстро развиваются и меняются. Все мы знаем множество компаний, которые закрылись из-за того, что не смогли оперативно перестроиться под меняющиеся обстоятельства. Мы, системные интеграторы, делаем все, чтобы бизнес быстро реагировал на внешние изменения и настраивал свои процессы настолько эффективно, насколько это возможно в данный момент.

— Какие ИТ-решения и услуги предлагает казанский филиал СТЭП ЛОДЖИК?

— Казанский филиал был открыт как региональный центр компетенций СТЭП ЛОДЖИК. Мы работаем по всем направлениям, которые предлагает головной офис. Это обработка и хранение данных, сетевая и инженерная инфраструктура, информационная безопасность, унифицированные коммуникации, техническая поддержка и обслуживание информационных систем, а также консалтинг, аудит и аутсорсинг ИТ. Кроме того, в портфеле СТЭП ЛОДЖИК есть ряд инновационных продуктов, в числе которых – решения в области индустриального интернета вещей.

Наша миссия – повышать эффективность бизнеса благодаря инновационным и высококачественным ИТ-решениям и услугам. Мы помогаем компаниям выстраивать все технологические и бизнес-процессы, предоставляем комплекс работ по построению ИКТ-систем, что называется, от А до Я, решаем специфические задачи бизнеса. Наши сотрудники привыкли полностью погружаться в задачу, а при необходимости – помогать ее формулировать, подбирать (иногда из сотен) именно тот продукт, который больше всего подходит для достижения необходимого результата. СТЭП ЛОДЖИК – мультивендорный интегратор. У нас более 300 технологических партнеров, а компетенции сотрудников подтверждены всеми необходимыми сертификатами российских и международных производителей.

— Кто главный потребитель ИТ-услуг в Республике Татарстан?

— Республика Татарстан – один из передовых регионов нашей страны. Здесь активно развиваются все сектора экономики: производство, ТЭК, финансовый сектор, телекоммуникации и т.д. И в каждой из этих сфер у нас много успешно реализованных проектов. К слову, мы построили сеть IP-MPLS и два центра предоставления услуг для ПАО «Таттелеком», ИТ-системы и телекоммуникации для заводов «Кастамону» и «Хаят Кимья» и пр.

Отдельный спрос на ИТ обеспечивает туристическая отрасль. Наш город ежегодно посещает около 3 млн. туристов. Подстегивает рост этого сегмента событийный туризм. Последние годы были насыщены культурно-массовыми мероприятиями в Казани. Главными событиями стали международные спортивные турниры, и СТЭП ЛОДЖИК не остался в стороне, обеспечивая технологическую поддержку для их успешного проведения. Для Универсиады 2013 года и Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 мы построили системы видеонаблюдения. Для Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу 2018 СТЭП ЛОДЖИК организовал бесперебойную работу временной сетевой инфраструктуры FIFA.

У нас сильная экспертиза в сфере культурно-массовых мероприятий: мы знаем, как выстраивается ИТ-ландшафт, как работают информационные системы; сформирована хорошая партнерская база. Мы готовы оказывать ИТ-услуги в этой области в проектах любого масштаба и уровня сложности.

— В казанском филиале СТЭП ЛОДЖИК вы занимаете должность исполнительного директора 10 лет. До этого Вы много лет руководили коллективами других компаний. Есть ли у Вас «формула» успешного управленца?

— На мой взгляд, все достаточно просто. Хороший управленец должен уметь грамотно планировать и координировать работу предприятия, оценивать риски и ресурсы. А еще помнить, что главный капитал любой компании – это люди.

Недавно мы обновляли наши ценности. И вроде бы хорошо получилось: написали про профессионализм, командную игру и т.д. Но чего-то все равно не хватало. Неделю думали, а потом поняли, что мы нигде не отразили человека.

Если сотрудник работает в нашей компании, то мы должны уважать, принимать его как личность с мировоззрением, убеждениями, способами самовыражения, как бы сильно они ни отличались от других. В нашей компании мы ценим личное пространство сотрудника и его частную жизнь.

Казалось бы, прописная истина, но многим организациям и их руководителям как раз этого не хватает. Никто не может ущемлять и ограничивать сотрудника в правах. Я, как исполнительный директор филиала, буду делать все, чтобы этого никогда не произошло.

У нас очень низкая текучесть кадров. Думаю, во многом это связано со здоровой атмосферой в нашем в офисе. Часто бывает, что с ростом компания теряет некую семейственность. К счастью, у нас она сохранилась и по сей день, и мы готовы принять в наши ряды новых бойцов – с большим потенциалом и горящими глазами.

— Во многих отраслях сейчас остро стоит проблема дефицита кадров. С другой стороны, выпускники жалуются, что не могут устроиться по специальности из-за отсутствия опыта. Какая у казанского филиала СТЭП ЛОДЖИК позиция на этот счет?

— Дело в том, что профессионалов надо выращивать, и компании должны быть к этому готовы. Важно, чтобы и сам соискатель понимал, чем хочет заниматься и чего достичь.

Для всех новых специалистов, с опытом или без него, у нас существует механизм адаптации, который заключается в обучении, обязательном тесном взаимодействии со своим руководителем и неминуемых возможностях роста. В казанском филиале есть «трамплин» для технических специалистов с начальными знаниями в виде отдела сервисной поддержки. Там они учатся, сдают экзамены и выбирают направление, в котором хотят развиваться. И такая схема очень успешно работает. Многие наши специалисты прошли такой путь, в том числе и наш технический директор Станислав Дарчинов.

— В современных компаниях уделяется особое внимание корпоративной культуре. Как с этим обстоят дела у филиала СТЭП ЛОДЖИК?

— У нас много традиций, причем появились они практически с первого дня создания филиала. Мы отмечаем все праздники и дни рождения, участвуем в квестах и ездим за город. Обязательно проводим выездной корпоратив в День связи: 7 мая – это святое, поскольку большинство наших «старших» сотрудников из связистов, а среди наших ключевых заказчиков немало компаний из телекома.

В последние 3-4 года филиал горячо увлекся спортом и здоровым образом жизни. Наши сотрудники занимаются триатлоном, играют в футбол по вторникам, устраивают велопрогулки. Спорт как бизнес: здесь важен командный дух, эффективная работа каждого и сила воли.

— Вы упомянули, что в казанском филиале СТЭП ЛОДЖИК низкая текучесть кадров. В чем секрет?

— В компаниях необходимо создавать все условия, чтобы сотрудник мог, во-первых, получать новые знания, во-вторых, применять их, в-третьих, видеть результаты своей работы. Большой зарплатой сегодня не сохранить тех людей, которым просто неинтересно работать. Особенно это касается молодых специалистов, поколений Y и Z. Для них очень важна осознанность действий, самосовершенствование и работа, которая удовлетворяет не только материальные, но и духовные потребности. Мы как компания, которая понимает важность профессиональной преемственности, готовы обеспечить все условия для роста.

В казанском филиале СТЭП ЛОДЖИК активно внедряется годовой план обучения и развития по каждому сотруднику. Причем наши специалисты принимают участие не только в стандартных обучающих семинарах и вебинарах. Для них устраиваются регулярные тимбилдинги и командные коучинговые сессии.

И главное – у нас много интересной работы. Крупные инновационные проекты очень сильно мобилизуют людей. В таких проектах специалисты используют максимум своих навыков и возможностей, изобретают что-то новое. Для развития всегда нужен вызов. Человечество многого достигло на Земле, но самое время – лететь в космос.





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