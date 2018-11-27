Билл Гейтс скажет России bye bye?

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Четыре признака, что Microsoft уходит из России, и две причины, почему она не захочет этого делать

В СМИ и на порталах активно обсуждается уход Microsoft с российского рынка. Чтобы выяснить, правдивы ли слухи, корреспондент «Реального времени» обратилась в саму компанию Microsoft, а также попробовала купить на ее сайте программное обеспечение и получить техподдержку на русском языке. Что из этого вышло, читайте в нашем новом материале.

Четыре признака ухода Microsoft из России

«Microsoft уходит из России», — новости с таким заголовком появились сразу на нескольких федеральных порталах. В качестве причины называются санкции, вступившие в силу 22 ноября. Правда, в самой компании информацию официально не подтверждают, хотя формулировки даются достаточно обтекаемые.

«Мы сохраним приверженность нашим пользователям в России и продолжим работу в этой стране», — ответили на запрос «Реального времени» из внешней пресс-службы Microsoft в России.

Что же тогда послужило толчком для возникновения разговоров о том, что компания может покинуть российский рынок? Прежде всего пытливые пользователи нашли намеки в действиях самого Microsoft.

Компания перевела цены на свои продукты и подписки на сервисы в магазине приложений Microsoft Store в доллары. Фото: Microsoft Store



1. Цены перевели в доллары

Начнем с того, что компания перевела цены на свои продукты и подписки на сервисы в магазине приложений Microsoft Store в доллары.

«В Microsoft Store мы по-прежнему стремимся обеспечить исключительный пользовательский опыт во всем мире. В связи с развитием бизнес-практик Microsoft Store все цены будут отображаться в долларах США. Пользователи в России могут также посетить наших партнеров-ретейлеров, чтобы приобрести продукты Microsoft за рубли. Это решение было продиктовано необходимостью развития бизнес-подхода. После проведения технического и операционного анализа Microsoft принял решение переориентировать продажи на розничных партнеров», — пояснила «Реальному времени» внешняя пресс-службы Microsoft в России.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что это вполне закономерное явление.

— Думаю, это правильный шаг. Рубль это не та валюта, на которую стоит ориентироваться. Как таковые операционные системы, продаваемые как программные продукты, — это очень маленький рынок. Я не уверен, что очень многие пользователи в России покупают официальную «Винду». Говорю, как есть. Поэтому продажа коробочных продуктов, это не тот принципиальный рынок в России, который компания Microsoft боится потерять, поэтому и цены в долларах сделали, — считает руководитель IT-компании «Top» Ленар Мухаметзянов.

2. Продажи передали дистрибьютерам

Пользователи с неудовольствием отмечают, что с 1 октября Microsoft перестал продавать продукт Microsoft Office на своем сайте. Каждая попытка купить продукт на сайте компании заканчивается рекомендацией обратиться к розничному продавцу. Речь в данном случае идет о том, что продажу передали дистрибьюторам — «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинку» и DNS.

В пресс-службе «М.Видео» сообщили, что им ничего не известно о планах Microsoft уйти из России. При этом в компании фиксируют рост продаж продукции Microsoft.

Пользователи с неудовольствием отмечают, что с 1 октября Microsoft перестал продавать продукт Microsoft Office на своем сайте. Фото: Microsoft Store



«М.Видео» и «Эльдорадо» продавали и продолжают продавать софт как от Microsoft, так и от Hancom, корейского разработчика ПО. В России розничные продажи лицензионных офисных программ в штуках за последний год увеличились примерно на треть, при этом ноутбуки и компьютеры прибавили около 13%. Положительная дельта связана с расширением ассортимента качественных продуктов в разных ценовых сегментах и, как следствие, с отказом пользователей от пиратского контента в пользу лицензионных решений. В сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» штучные продажи офисных пакетов выросли на 80%. Двузначный рост наблюдается как в верхнем ценовом сегменте — на 40% вырос спрос на Microsoft Office, так и в бюджетном — до 3 тыс. рублей.

По нашим оценкам, на группу приходится более 50% розничных продаж офисного ПО», — сообщила Валерия Андреева, руководитель департамента по связям с общественностью группы «М.Видео-Эльдорадо».

На некоторых ресурсах пишут, что будет отменена и продажа программного обеспечения. Мы попытались приобрести Windows10 на официальном сайте Microsoft. Попытка оказалась вполне успешной — нам предложили добавить продукт в корзину. К слову, цены были указаны в рублях: Windows10 стоит около 9,5 тысячи рублей. На сайте также представлена и техника (ноутбуки, планшеты), на которой уже установлено программное обеспечение. Кликнув на конкретную модель, можно увидеть, у кого из дистрибьюторов она есть в продаже.

3. Техподдержку на русском языке упразднили

Еще одним аргументом в пользу того, что компания покинет Россию, стала информация об отмене техподдержки на русском языке. Мы позвонили и в российскую службу поддержки продаж и клиентов Microsoft Store, и в российскую службу техподдержки: в обоих случаях нам ответили по-русски.

По мнению Ленара Мухаметзянова, Microsoft может начать оказывать техподдержку только на английском языке, используя для этого собственный же продукт.

— У них же в «Скайпе» есть онлайн переводчик, который неплохо переводит в том числе и разговорную речь. Они же продукт создали, почему бы им не использовать эту технологию, — говорит он и полагает, что со временем компания как вариант: может отказаться от техподдержки не только на русском, но и на других языках.

На вопрос о том, действительно ли Microsoft предлагает своим российским сотрудникам переводиться на работу в другие страны, в пресс-службе компании не ответили. Фото Coolcaesar / wikipedia.org

4. Сокращают персонал

На вопрос о том, действительно ли Microsoft предлагает своим российским сотрудникам переводиться на работу в другие страны, в пресс-службе компании не ответили. Ефим Климов считает, что в России у Microsoft действительно мог быть слишком большой штат, который в условиях конкуренции с отечественными производителями оказался невостребованным.

— Я даже думаю, что это были избыточные издержки в эти жирные, не побоюсь этого слова, годы, когда 99% рынка было занято иностранными вендорами, и они монопольно здесь присутствовали и диктовали свои цены, беспрепятственно получали сверхдоходы и могли позволить себе завышенные издержки. Рынок расставляет все на свои места плюс появляется конкуренция на внутреннем рынке, — говорит Ефим Климов, генеральный директор компании «Эттон».

«Здесь возникает ситуация, когда без этого живут и проживут»

Однозначно сказать о том, останется в России Microsoft или нет, не может никто. Главный редактор портала TelecomDaily Денис Кусков допускает, что компания может покинуть российский рынок. Причиной могут стать как санкции, так и возрастающая конкуренция со стороны российских разработчиков.

— Мы понимаем, что живем во время конфронтации — экономической и политической. Импортным компаниям, работающим в России — Cisco, Intel, Microsoft тяжело работать с точки зрения изменений в их головных офисах, которые из-за санкций не могут что-то делать. Тяжело работать в связи с тем, что у нас происходит некое импортозамещение, локализация производства как ПО, так и в аппаратной сфере. Опять же ни для кого не секрет, что количество сотрудников и финансирование компании в России резко сокращается, поэтому в этом нет ничего особенного и такое вполне возможно. Все мы привыкли к Office, к каким-то консолям, которые Microsoft выпускает, но часть ПО сейчас делают другие компании. Поэтому здесь возникает ситуация, когда без этого живут и проживут, — говорит он.

Здесь сразу хочется остановиться на том, есть ли какие-то аналоги продуктам Microsoft — тем же Windows и Office, которыми смогут пользоваться в России, если Microsoft совсем свернет свою деятельность и прекратит поддержку продуктов на русском языке. Реестр отечественных разработок опубликован на сайте Минкомсвязи. В качестве альтернативы Microsoft Office можно назвать «Мой офис». Остальные офисные приложения, которые есть в реестре, скорее подходят для узких специалистов. Если задать в поисковике реестра «Операционные системы», первым высвечиваются Linux, «Ось» (создана «Ростехом»). Остальные ОС опять же скорее всего не подойдут рядовым пользователям. Впрочем, руководитель IT-компании «Top» Ленар Мухаметзянов отмечает, что Linux развивается хорошо, у него появляются стабильные и правильные продукты, но для рядового российского пользователя она как минимум непривычна.



«У них связаны руки»

Впрочем, многие эксперты считают, что беспокоиться раньше времени не стоит, и Microsoft вряд ли захочет лишиться денег, которые он зарабатывает в России. По мнению основателя группы компаний Fix Дмитрия Еремеева, компания в первую очередь будет руководствоваться получением прибыли.

— Я не в курсе этой ситуации. Но на мой взгляд, это всегда вопрос рынка. Если рассуждать с этой позиции, для компании Microsoft российский рынок достаточно большой, и спрос на продукты высокий. Другой вопрос, какие конструкции будут использоваться для работы с этим рынком — то есть это будет некое представительство в России, либо будут работать без представительства. Тем не менее я думаю, что с рынком России компания будет работать.

Генеральный директор компании «Эттон» Ефим Климов полагает, что Microsoft не прекратит поддержку своих продуктов на русском языке.

— Это огромный русскоязычный пласт, это Россия и СНГ, где используется обеспечение на русском языке, и ни одна здравомыслящая компания не будет такой большой сегмент оставлять без технической поддержки и без сопровождения, — говорит он.

Ленар Мухаметзянов считает, что у Microsoft связаны руки и при всем желании он не сможет принять решение об уходе с российского рынка в одночасье. Дело в том, что, по его словам, большинство лицензионных операционных систем, созданных в России, это все-таки продукция, которая предоставляется вместе с «железом», то есть с ноутбуками, планшетами. Как правило, на них уже перед продажей устанавливают программное обеспечение.

— Если Microsoft прекратит поддержку русского интерфейса и российских пользователей в своих системах, это ударит по их партнерам, которые скупают их продукцию в больших масштабах. Наверное, в этом плане у Microsoft руки связаны по одной простой причине: ни один производитель ноутбуков не хочет потерять такой рынок сбыта, как Россия, — говорит Мухаметзянов.