На свой штраф и риск: где денежные наказания автолюбителей по сборам равны транспортному налогу
В лидерах по Поволжью — Татарстан и Башкортостан
«Реальное время» анализирует ситуацию с доходами бюджетов регионов Поволжья от автомобилистов. Как выяснилось, основную массу денег им приносят акцизы с бензина и дизельного топлива. Транспортный налог при этом примерно равен объему штрафов (а где-то штрафы и более «прибыльные), а вот платная парковка — лишь капля в море «автомобильных» денег.
Больше 70 процентов доходов с автомобилистов — акцизы с топлива
По данным аналитической службы «Реального времени», за 9 месяцев 2018 года бюджеты регионов Приволжского федерального округа собрали с автомобилистов 79,7 млрд рублей. Двумя абсолютными лидерами по сборам оказались две национальные республики — Татарстан и Башкортостан.
Вся эта сумма (выросшая за год на 10%, а за 3 года — на 11%) состоит из шести категорий сборов. Больше всего — 44% от всех сборов с автомобилистов — пришлось на доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин (сумма этих доходов по ПФО — 34,9 млрд рублей). Второй по величине сбор — доходы от уплаты акцизов на другой вид топлива — дизельное, на него приходится 29% доходов (сумма — 23 млрд рублей).
Транспортный налог, который приходится платить всем без исключения владельцам транспорта, занимает лишь третье место. Его в Приволжском федеральном округе заплатили на сумму 11,2 млрд рублей, или 14% от общего объема сборов с автомобилистов (подробнее о транспортном налоге в Татарстане мы рассказывали в начале ноября). Еще меньшее значение имеют штрафы за правонарушения в области дорожного движения — 9,9 млрд рублей по ПФО (12% от общей суммы).
Поступления сумм в возмещение вреда, который причиняет автодорогам транспорт, перевозящий тяжеловесные и крупногабаритные грузы, составили 576 млн рублей — это лишь 0,7% от общих сборов с автомобилистов. Наконец, доходы от предоставления на платной основе парковок, расположенных на автодорогах общего пользования (есть только у пяти регионов), составили 81,5 млн рублей — это примерно 0,1% от всех сборов с автомобилистов.
|Наименование показателя / Субъект РФ
|ВСЕГО СОБРАНО, руб.
|Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|Транспортный налог
|Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
|Татарстан
|11 675 402 170,12
|2 997 942 693,06
|4 530 616 137,94
|1 882 702 829,71
|2 231 027 312,52
|Башкирия
|11 451 720 706,85
|3 529 924 493,96
|5 334 569 242,02
|1341345798
|1104569411
|Самарская
|9 195 999 064,17
|2 595 259 635,72
|3 922 064 693,09
|1304670700
|1308632293
|Нижегородская область
|8 663 839 969,14
|2 465 502 385,21
|3 725 970 119,82
|1 087 872 526,56
|1 348 885 480,67
|Пермский край
|6 988 645 146,19
|2 029 348 376,36
|3 066 835 975,69
|1 181 014 257,57
|631 027 009,62
|Саратовская
|6 085 198 119,69
|1 764 561 054,42
|2 666 678 321,87
|1006229159
|643245259,3
|Оренбургская область
|5 259 517 806,63
|1 713 322 988,10
|2 589 245 217,48
|569893363,6
|381738991,2
|Удмуртия
|4 087 139 875,36
|1 195 898 757,91
|1 807 292 122,46
|437628375
|407292724,1
|Кировская область
|3 470 046 417,46
|1 055 825 118,31
|1 595 606 991,21
|528339801,5
|278706996,9
За бензин в Башкирии платят больше, чем в Татарстане, а Пермский край бьет рекорды по сборам с платной парковки
Первое место по сборам с автомобилистов в ПФО занимает Татарстан — 11,7 млрд рублей за 9 месяцев 2018 года. Наиболее значительная категория полученных доходов от автомобилистов, как и везде, — акцизы на автомобильный бензин. Однако в республике их доля в общих доходах заметно меньше, чем в других регионах Поволжья: лишь 39%, в то время как в других регионах округа показатель составляет от 42 до 49%. При этом по номинальным сборам акцизов на бензин Татарстан оказался позади Башкортостана: 4,53 млрд рублей против 5,33 млрд.
Аналогичная ситуация и с акцизами на дизельное топливо: на него в РТ приходится лишь 26% от общих сборов с автомобилистов при показателе в других регионах ПФО от 28 до 33%. Всего в Татарстане собрали таких акцизов на сумму 3 млрд рублей — это тоже меньше, чем в Башкортостане, где показатель составляет 3,53 млрд.
Зато Татарстан оказался безоговорочным лидером по транспортному налогу — здесь его собрали на 1,88 млрд рублей. У ближайшего преследователя, все того же Башкортостана, показатель равен 1,34 млрд рублей. Впрочем, по доле транспортного налога в общих сборах с автомобилистов (16%) впереди Татарстана все же оказались Пермский край и Саратовская область с 17%, а также Марий Эл с 19%.
Однако абсолютное лидерство Татарстана особенно заметно лишь по одному виду доходов от автомобилистов — денежным штрафам. В регионе их объем составил 2,23 млрд рублей, или 19% от всех доходов. У находящейся на втором месте Нижегородской области он составляет всего 1,35 млрд рублей, а у Самарской области — 1,3 млрд рублей. Кстати, только в этих трех регионах, и еще в Ульяновской области сумма полученных штрафов оказалась больше суммы транспортного налога.
По сборам от платной парковки Татарстан оказался на втором месте — его опередил Пермский край. Тут было собрано 37,2 млн рублей, в то время как в РТ — 31,4 млн рублей. В Нижегородской области показатель равен 10,6 млн, в Пензенской области — 1,9 млн, а в Чувашии — всего 367 тысячам рублей.
Интересно, что Татарстан оказался одним из явных аутсайдеров по поступлениям сумм в возмещение вреда, причиняемого автодорогам большегрузами. В республике их было собрано всего 1,7 млн рублей, это немногим больше, чем в Пензенской области (1,19 млн рублей). В соседней Башкирии таких доходов оказалось почти в 10 раз больше — 141 млн рублей, а в небольшой Удмуртии и вовсе 239 млн рублей (5,8% от всех сборов с водителей!). В Самарской области показатель равен 65,4 млн рублей, в Пермском крае — 43,2 млн, в Нижегородской области — 25 млн.
Татарстан не хочет связываться с большегрузами, а Марий Эл берет транспортным налогом
Во всех без исключения регионах округа сборы с автомобилистов за последний год увеличились. Но вот на сколько они увеличились — тут довольно большая разница. В Саратовской области, например, поступления в бюджет от владельцев автомобилей выросли за год всего на 6%, в Нижегородской и Самарской областях и в Мордовии — на 7%, в Башкортостане — на 8%. На контрасте с этими регионами — Марий Эл, где показатель вырос на 19%, Пермский край, а также Кировская и Ульяновская области с ростом на 14%.
Два наиболее значимых вида доходов бюджета от автомобилистов за год изменились на одинаковую величину во всех регионах. Так, доходы от уплаты акцизов на бензин выросли во всех регионах ПФО на 5%, а от дизельного топлива — заметно выше, на 16%. По другим видам доходов ситуация абсолютно иная.
Третья по значимости статья поступления денег от автомобилистов — транспортный налог. По нему изменения составили от 2 до 119%. Снижение произошло в Саратовской области. Очень небольшой рост, на 6 и 7%, кроме того, в Ульяновской и Самарской областях. Рекордсменом по росту стала Марий Эл (рост — в 2,2 раза), а также Кировская область — тут сборы налога выросли на 80%. Значительный рост — на 58% — также зафиксирован в Пензенской области, и в Пермском крае — на 53%.
Четвертая по величине статья доходов бюджета от автомобилистов — штрафы за правонарушения. Они также показали очень разную динамику — от падения на 26% до роста на 56%. Наиболее значительное снижение, более чем на четверть, было зафиксировано в Мордовии. Также сильно, на 19%, снизились объемы штрафов в Пензенской области. Снижение на 9% произошло в Башкортостане и Кировской области, на 8% — в Марий Эл. Самый заметный рост, в полтора раза — в Ульяновской области. На 22% увеличились сборы штрафов в Чувашии.
Еще более заметная разница в показателях — по сбору с большегрузов. За последний год показатель в Татарстане рекордно снизился — на 87%, в Пензенской области снизился на треть, а, к примеру, в Мордовии вырос почти в 10 раз. Сборы за платную парковку выросли во всех пяти регионах, где они есть. Самый скромный рост — на 22% — в Пермском крае. В Татарстане показатель вырос на 30%, в Нижегородской области — на 58%, а в Пензенской области — в 2,3 раза.
|Данные из отчета ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА
|9_2018
|9_2017
|9_2016
|9_2015
|Изменение за год
|Наименование показателя / Субъект РФ
|Башкирия
|Башкирия
|Башкирия
|Башкирия
|Башкирия
|Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной сети
|Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|3 529 924 493,96
|3 046 291 806,56
|2 970 035 838,69
|2 252 361 547,99
|16%
|Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|5 334 569 242,02
|5 085 419 803,40
|6 229 286 492,76
|4 518 884 042,40
|5%
|Транспортный налог
|1 341 345 798,01
|1 078 397 238,26
|941 096 013,01
|1 908 169 107,99
|24%
|Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
|1 104 569 410,99
|1 212 703 937,56
|1 187 977 390,74
|1 188 811 321,93
|-9%
|Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
|141 311 761,87
|169 167 650,79
|263 402 316,81
|217 607 197,40
|-16%
|Сумма
|11 451 720 707
|10 591 980 437
|11 591 798 052
|10 085 833 218
|8%
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