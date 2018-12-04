На свой штраф и риск: где денежные наказания автолюбителей по сборам равны транспортному налогу

В лидерах по Поволжью — Татарстан и Башкортостан

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» анализирует ситуацию с доходами бюджетов регионов Поволжья от автомобилистов. Как выяснилось, основную массу денег им приносят акцизы с бензина и дизельного топлива. Транспортный налог при этом примерно равен объему штрафов (а где-то штрафы и более «прибыльные), а вот платная парковка — лишь капля в море «автомобильных» денег.

Больше 70 процентов доходов с автомобилистов — акцизы с топлива

По данным аналитической службы «Реального времени», за 9 месяцев 2018 года бюджеты регионов Приволжского федерального округа собрали с автомобилистов 79,7 млрд рублей. Двумя абсолютными лидерами по сборам оказались две национальные республики — Татарстан и Башкортостан.

Вся эта сумма (выросшая за год на 10%, а за 3 года — на 11%) состоит из шести категорий сборов. Больше всего — 44% от всех сборов с автомобилистов — пришлось на доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин (сумма этих доходов по ПФО — 34,9 млрд рублей). Второй по величине сбор — доходы от уплаты акцизов на другой вид топлива — дизельное, на него приходится 29% доходов (сумма — 23 млрд рублей).

Транспортный налог, который приходится платить всем без исключения владельцам транспорта, занимает лишь третье место. Его в Приволжском федеральном округе заплатили на сумму 11,2 млрд рублей, или 14% от общего объема сборов с автомобилистов (подробнее о транспортном налоге в Татарстане мы рассказывали в начале ноября). Еще меньшее значение имеют штрафы за правонарушения в области дорожного движения — 9,9 млрд рублей по ПФО (12% от общей суммы).

Поступления сумм в возмещение вреда, который причиняет автодорогам транспорт, перевозящий тяжеловесные и крупногабаритные грузы, составили 576 млн рублей — это лишь 0,7% от общих сборов с автомобилистов. Наконец, доходы от предоставления на платной основе парковок, расположенных на автодорогах общего пользования (есть только у пяти регионов), составили 81,5 млн рублей — это примерно 0,1% от всех сборов с автомобилистов.

Доходы бюджетов регионов по статьям, касающимся автомобилистов, за 9 месяцев 2018 года

Наименование показателя / Субъект РФ ВСЕГО СОБРАНО, руб. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты Транспортный налог Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения Татарстан 11 675 402 170,12 2 997 942 693,06 4 530 616 137,94 1 882 702 829,71 2 231 027 312,52 Башкирия 11 451 720 706,85 3 529 924 493,96 5 334 569 242,02 1341345798 1104569411 Самарская 9 195 999 064,17 2 595 259 635,72 3 922 064 693,09 1304670700 1308632293 Нижегородская область 8 663 839 969,14 2 465 502 385,21 3 725 970 119,82 1 087 872 526,56 1 348 885 480,67 Пермский край 6 988 645 146,19 2 029 348 376,36 3 066 835 975,69 1 181 014 257,57 631 027 009,62 Саратовская 6 085 198 119,69 1 764 561 054,42 2 666 678 321,87 1006229159 643245259,3 Оренбургская область 5 259 517 806,63 1 713 322 988,10 2 589 245 217,48 569893363,6 381738991,2 Удмуртия 4 087 139 875,36 1 195 898 757,91 1 807 292 122,46 437628375 407292724,1 Кировская область 3 470 046 417,46 1 055 825 118,31 1 595 606 991,21 528339801,5 278706996,9

За бензин в Башкирии платят больше, чем в Татарстане, а Пермский край бьет рекорды по сборам с платной парковки

Первое место по сборам с автомобилистов в ПФО занимает Татарстан — 11,7 млрд рублей за 9 месяцев 2018 года. Наиболее значительная категория полученных доходов от автомобилистов, как и везде, — акцизы на автомобильный бензин. Однако в республике их доля в общих доходах заметно меньше, чем в других регионах Поволжья: лишь 39%, в то время как в других регионах округа показатель составляет от 42 до 49%. При этом по номинальным сборам акцизов на бензин Татарстан оказался позади Башкортостана: 4,53 млрд рублей против 5,33 млрд.

Аналогичная ситуация и с акцизами на дизельное топливо: на него в РТ приходится лишь 26% от общих сборов с автомобилистов при показателе в других регионах ПФО от 28 до 33%. Всего в Татарстане собрали таких акцизов на сумму 3 млрд рублей — это тоже меньше, чем в Башкортостане, где показатель составляет 3,53 млрд.

Зато Татарстан оказался безоговорочным лидером по транспортному налогу — здесь его собрали на 1,88 млрд рублей. У ближайшего преследователя, все того же Башкортостана, показатель равен 1,34 млрд рублей. Впрочем, по доле транспортного налога в общих сборах с автомобилистов (16%) впереди Татарстана все же оказались Пермский край и Саратовская область с 17%, а также Марий Эл с 19%.

Однако абсолютное лидерство Татарстана особенно заметно лишь по одному виду доходов от автомобилистов — денежным штрафам. В регионе их объем составил 2,23 млрд рублей, или 19% от всех доходов. У находящейся на втором месте Нижегородской области он составляет всего 1,35 млрд рублей, а у Самарской области — 1,3 млрд рублей. Кстати, только в этих трех регионах, и еще в Ульяновской области сумма полученных штрафов оказалась больше суммы транспортного налога.

Абсолютное лидерство Татарстана особенно заметно лишь по одному виду доходов от автомобилистов — денежным штрафам. Фото Максима Платонова



По сборам от платной парковки Татарстан оказался на втором месте — его опередил Пермский край. Тут было собрано 37,2 млн рублей, в то время как в РТ — 31,4 млн рублей. В Нижегородской области показатель равен 10,6 млн, в Пензенской области — 1,9 млн, а в Чувашии — всего 367 тысячам рублей.

Интересно, что Татарстан оказался одним из явных аутсайдеров по поступлениям сумм в возмещение вреда, причиняемого автодорогам большегрузами. В республике их было собрано всего 1,7 млн рублей, это немногим больше, чем в Пензенской области (1,19 млн рублей). В соседней Башкирии таких доходов оказалось почти в 10 раз больше — 141 млн рублей, а в небольшой Удмуртии и вовсе 239 млн рублей (5,8% от всех сборов с водителей!). В Самарской области показатель равен 65,4 млн рублей, в Пермском крае — 43,2 млн, в Нижегородской области — 25 млн.

Татарстан не хочет связываться с большегрузами, а Марий Эл берет транспортным налогом

Во всех без исключения регионах округа сборы с автомобилистов за последний год увеличились. Но вот на сколько они увеличились — тут довольно большая разница. В Саратовской области, например, поступления в бюджет от владельцев автомобилей выросли за год всего на 6%, в Нижегородской и Самарской областях и в Мордовии — на 7%, в Башкортостане — на 8%. На контрасте с этими регионами — Марий Эл, где показатель вырос на 19%, Пермский край, а также Кировская и Ульяновская области с ростом на 14%.

Два наиболее значимых вида доходов бюджета от автомобилистов за год изменились на одинаковую величину во всех регионах. Так, доходы от уплаты акцизов на бензин выросли во всех регионах ПФО на 5%, а от дизельного топлива — заметно выше, на 16%. По другим видам доходов ситуация абсолютно иная.

Сборы за платную парковку выросли во всех пяти регионах, где они есть. Фото Романа Хасаева

Третья по значимости статья поступления денег от автомобилистов — транспортный налог. По нему изменения составили от 2 до 119%. Снижение произошло в Саратовской области. Очень небольшой рост, на 6 и 7%, кроме того, в Ульяновской и Самарской областях. Рекордсменом по росту стала Марий Эл (рост — в 2,2 раза), а также Кировская область — тут сборы налога выросли на 80%. Значительный рост — на 58% — также зафиксирован в Пензенской области, и в Пермском крае — на 53%.

Четвертая по величине статья доходов бюджета от автомобилистов — штрафы за правонарушения. Они также показали очень разную динамику — от падения на 26% до роста на 56%. Наиболее значительное снижение, более чем на четверть, было зафиксировано в Мордовии. Также сильно, на 19%, снизились объемы штрафов в Пензенской области. Снижение на 9% произошло в Башкортостане и Кировской области, на 8% — в Марий Эл. Самый заметный рост, в полтора раза — в Ульяновской области. На 22% увеличились сборы штрафов в Чувашии.

Еще более заметная разница в показателях — по сбору с большегрузов. За последний год показатель в Татарстане рекордно снизился — на 87%, в Пензенской области снизился на треть, а, к примеру, в Мордовии вырос почти в 10 раз. Сборы за платную парковку выросли во всех пяти регионах, где они есть. Самый скромный рост — на 22% — в Пермском крае. В Татарстане показатель вырос на 30%, в Нижегородской области — на 58%, а в Пензенской области — в 2,3 раза.

Доходы бюджетов регионов по статьям, касающимся автомобилистов, за 2015-2018 годы

Данные из отчета ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА 9_2018 9_2017 9_2016 9_2015 Изменение за год Наименование показателя / Субъект РФ Башкирия Башкирия Башкирия Башкирия Башкирия Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной сети Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3 529 924 493,96 3 046 291 806,56 2 970 035 838,69 2 252 361 547,99 16% Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 5 334 569 242,02 5 085 419 803,40 6 229 286 492,76 4 518 884 042,40 5% Транспортный налог 1 341 345 798,01 1 078 397 238,26 941 096 013,01 1 908 169 107,99 24% Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1 104 569 410,99 1 212 703 937,56 1 187 977 390,74 1 188 811 321,93 -9% Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 141 311 761,87 169 167 650,79 263 402 316,81 217 607 197,40 -16% Сумма 11 451 720 707 10 591 980 437 11 591 798 052 10 085 833 218 8%